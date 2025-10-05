Giá USD hôm nay 5/10: Thị trường tự do hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng

Giá USD hôm nay 5/10 trên thế giới đứt mạch tăng theo tuần

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt phiên cuối tuần giảm hơn 0,1% về ngưỡng 97,42 điểm. Xét theo tuần, chỉ số giảm 0,42%, dứt chuỗi 2 tuần tăng liên tiếp.



Dù vậy, đồng USD vẫn được đánh giá ổn định trước tác động từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kể từ ngày 1/10. Bên cạnh đó, dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp tháng 9 sẽ bị trì hoãn cho đến khi ngân sách chính phủ được khôi phục.

Do đó, thị trường sẽ chú ý đến báo cáo Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) Dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho tháng 9.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Nhìn lại tuần qua, đồng USD mở đầu tuần suy yếu về ngưỡng 97,7 điểm. Giới phân tích nhận định, đồng bạc xanh đã gặp nhiều thách thức sau khi thị trường lao động Mỹ suy yếu, làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.



Sang phiên tiếp theo (30/9), đồng USD giằng co quanh tham chiếu và gần như không đổi so với phiên trước đó. Tuy nhiên, đồng USD đã giảm so với các loại tiền tệ chính như euro và yen Nhật sau một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ mạnh hơn dự kiến và trước báo cáo biên chế phi nông nghiệp quan trọng có thể cung cấp thêm manh mối về con đường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tuần này.

Dữ liệu về nhà ở, hàng hóa lâu bền và các điều chỉnh của GDP quý II đều cao hơn dự báo. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cũng đã giảm mạnh. Các báo cáo kinh tế đã làm cho kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed bị đẩy lùi.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến pháp lý về khả năng bãi bỏ Thống đốc Fed Lisa Cook, vì bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự độc lập của Fed đều gây ra rủi ro lớn hơn nhiều cho đồng USD so với việc Chính phủ đóng cửa.

Chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu Tòa án tối cao cho phép Tổng thống sa thải bà Cook, với lập luận rằng việc bãi nhiệm bà là một việc thực hiện quyền lực hợp pháp của tổng thống.

Đến giữa tuần, đồng USD tiếp tục cho thấy diễn biến giằng co, hiện dừng ở mức 97,48 điểm. Các nhà phân tích cho rằng, đồng bạc xanh đang đối mặt với áp lực ngắn hạn từ rủi ro đóng cửa Chính phủ và bất ổn chính trị.

Vào lúc 0h ngày 1/10 theo giờ Mỹ, Chính phủ Mỹ bắt đầu ngừng hầu hết các hoạt động sau khi Quốc hội nước này không thể thông qua dự luật tạm thời duy trì ngân sách Chính phủ.

Đây là lần đóng cửa đầu tiên kể từ đợt dài nhất trong lịch sử - kéo dài 35 ngày - 6 năm trước. Diễn biến này sẽ khiến nhiều bộ, cơ quan liên bang phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn nhân viên Chính phủ.

Đối với thị trường, bất chấp những phát biểu thận trọng của Chủ tịch Fed, các nhà giao dịch vẫn đang dự đoán khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay. Trên thực tế, công cụ FedWatch của CME Group cho thấy khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 10 là gần 95% và khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm một lần nữa vào tháng 12 là hơn 75%. Điều này, cùng với việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, tiếp tục làm suy yếu đồng USD và củng cố triển vọng tiêu cực trong ngắn hạn.

Đến phiên 3/10, đồng USD phục hồi nhẹ lên mức 97,6 điểm. Giới phân tích cho rằng, đồng USD phục hồi khi thị trường cân nhắc tác động từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, bởi nó để lại khoảng trống trong dữ liệu của Chính phủ, bao gồm báo cáo việc làm hàng tháng được theo dõi chặt chẽ trong tháng 9 dự kiến ​​công bố vào thứ sáu tuần này.

Tuy nhiên, theo Marc Chandler, chiến lược gia thị trường chính tại Bannockburn Global Forex ở New York, với việc Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu tư nhân tiếp tục được công bố, khoảng trống có thể không tệ như lo ngại.

Trong phiên gần nhất, đồng USD bất ngờ suy yếu về mức 97,4 điểm. Theo Reuters, đồng USD giảm do sự bất ổn xoay quanh việc Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa, làm lu mờ triển vọng và trì hoãn việc công bố các dữ liệu quan trọng. Trong đó có dữ liệu bảng lương - một trong những dữ liệu quan trọng để đánh giá hướng đi của nền kinh tế.

Dù vậy, Vassili Serebriakov, chiến lược gia ngoại hối tại UBS ở New York, cho biết: "Chúng ta vẫn đang trong phạm vi ổn định. Tôi nghĩ rằng thị trường đang thiếu động lực định hướng, và việc Chính phủ đóng cửa chỉ làm tăng thêm môi trường biến động thấp".

Giá USD hôm nay 5/10 trong nước: Tỷ giá trung tâm giảm 32 đồng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.162 VND/USD, giảm 32 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.903 - 26.420 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.969 - 26.385 VND/USD.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Giá USD hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.420 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.240 và bán ra ở ngưỡng 26.420 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.115 - 26.420 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.180 - 26.420 VND/USD, không thay đổi cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Còn SHB hiện mua vào USD ở mức 26.080, bán ra ở mức 26.420 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 15 đồng chiều bán so với sáng qua.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch mỗi USD ở mức 26.515 đồng (mua vào) và 26.615 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.