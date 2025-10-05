Giá USD hôm nay 5/10: Thị trường tự do hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng

"Lá chắn" chống ngập bị vô hiệu, hơn 300 hộ dân làng Miêu Nha sống trong cảnh mất điện, không nước sạch
5 ngày sau khi những cơn mưa xối xả do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) tan, làng Miêu Nha (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) vẫn là một ốc đảo bị cô lập giữa lòng Thủ đô. Sự im lặng bất thường của một cộng đồng không có điện bị phá vỡ bởi tiếng khua nước của những chiếc bè tự chế, phương tiện di chuyển duy nhất qua những con ngõ nay đã biến thành sông. Hơn 300 hộ dân bị mắc kẹt, đối mặt với tình trạng mất điện, mất nước sạch và nguy cơ dịch bệnh hiện hữu.