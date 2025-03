Giá USD hôm nay 5/3: Biến động mạnh trước bất ổn về chính sách thuế quan

Giá USD hôm nay 5/3 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lao dốc so với cùng thời điểm sáng qua về mức 105,5.

Diên biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com

Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ (US) Donald Trump xác nhận rằng chính sách thuế quan đối với Canada, Mexico và Trung Quốc không bị trì hoãn. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn nghi ngờ rằng liệu Tổng thống Trump có tiếp tục gia hạn không?. Tuy nhiên, nhà đầu tư bày tỏ thái độ không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ áp đặt mức thuế đã cam kết trước đó.

Trong khi đó, Canada và Trung Quốc đã phản đối thuế quan đơn phương của Hoa Kỳ. Cụ thể, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố mức thuế trả đũa đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. "Canada sẽ bắt đầu áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ trị giá 30 tỷ USD Canada từ hôm qua (4/3)", tuyên bố nêu rõ, trong khi thuế quan đối với các sản phẩm khác trị giá 125 tỷ USD Canada sẽ có hiệu lực sau 21 ngày.

Cùng ngày, Trung Quốc đã công bố mức thuế riêng đối với hàng nông sản của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung lên tới 15% đối với hàng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp chính, bao gồm thịt gà, thịt lợn, đậu nành và thịt bò từ Hoa Kỳ. Bộ này cho biết mức thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 3.

Liên quan đến các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, Công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay ngày càng cao. Trong khi các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào đợt cắt giảm sẽ diễn ra vào tháng 6/2025.

Giá USD hôm nay 5/3 trong nước: Tỷ giá trung tâm tiếp đà giảm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.750 VND/USD, giảm thêm 5 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.512 - 25.987 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.568 - 25.942 đồng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 5/3/2025. Ảnh: sbv.

Cùng thời điểm, tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.340 - 25.730 VND/USD, giảm lần lượt 50 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với cập nhật sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.345 - 25.705 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.294 - 25.827 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.360 - 25.740 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.766 - 25.866 VND/USD, tăng 14 đồng chiều mua và 44 đồng chiều bán so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 25.987 VND/USD.

Còn so với giá USD ngân hàng bán, tỷ giá trên thị trường tự do cao hơn nhiều nhất 472 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, giá bán tại thị trường tự do "đắt" hơn ít nhất 126 đồng so với các ngân hàng thương mại.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 4/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 6.440,74 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%/năm và 1.247,67 tỷ đồng với kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 7.688,41 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 999,8 đồng, lãi suất 3,1%/năm.