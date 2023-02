Giá USD hôm nay 6/2

Giá ngoại tệ tại ngân hàng thương mại

Thời điểm 8 giờ 15 phút tại Vietcombank, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 23.250 - 23.620 VND/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần qua.

Giá đồng NDT được niêm yết ở mức 3.390 - 3.535 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 23 đồng ở chiều mua vào và 24 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Giá đồng USD tại BIDV được niêm yết ở mức 23.300 - 23.600 VND/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối tuần qua.

Giá đồng NDT tại ngân hàng này được niêm yết ở mức 3.404 - 3.519 VND/NDT (mua vào - bán ra), giảm 17 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Giá USD tự do tiếp tục giảm 30 đồng, đưa giá mua xuống 23.460 đồng/USD và bán ra còn 23.560 đồng/USD. Giá USD tự do hiện đã quay về ngang mức của một năm trước bất chấp tỷ giá trong ngân hàng và thế giới vẫn đang cao hơn nhiều.

Giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục lên cao với chỉ số USD-Index đạt 103,13 điểm, tăng 0,15 điểm so với cuối tuần qua. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,08% xuống mức quy đổi còn 1,0789 USD; tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,13% xuống còn 1,2050 USD...

Đồng USD đã bắt đầu hồi phục mạnh sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 0,25% trong tuần qua. Bên cạnh đó, số liệu việc làm mới tăng cao trong tháng 1 vừa qua cũng khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ có thêm dư địa để tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này khiến kỳ vọng của nhiều người về việc Fed sẽ sớm chất dứt quá trình nâng lãi suất có thể chưa xảy ra.

Việc nâng lãi suất liên tục của Fed là nguyên nhân chính giúp đồng bạc xanh tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2022. Vì vậy khi cơ quan này chưa có động thái dừng lại thì giá USD vẫn có nhiều khả năng tiếp tục đi lên.

Tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 6/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.611 VND/USD, tăng 5 đồng so với cuối tuần qua.

Với biên độ +/- 5% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.791 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.430 VND/USD.