Giá USD hôm nay 6/2: USD Index tiếp đà giảm, tỷ giá "chợ đen" đi ngang

Giá USD hôm nay 6/2 trên thế giới lao dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,34% so với cập nhật đầu giờ sáng qua, hiện ở mức 107,46.

Chỉ số USD Index tiếp đà giảm. Nguồn: investing.com.

Đồng bạc xanh đang ở mức hỗ trợ quan trọng khi chịu áp lực giảm từ chính sách thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Bởi trước đó, ông Trump đã tạm hoãn thuế quan đối với Canada và Mexico sau thỏa thuận siết chặt biên giới, giảm căng thẳng thương mại nhưng vẫn duy trì áp lực với Trung Quốc và EU.

Các nhà phân tích đã diễn giải kịch bản này như là chiến thuật đàm phán của Tổng thống Trump để đạt được những thỏa thuận tốt hơn với các đối tác thương mại lớn của mình. Ông Trump đã kêu gọi đình chỉ ngay lập tức các lệnh áp thuế 25% đối với các đối tác Bắc Mỹ của mình sau khi họ đồng ý hợp tác thực thi hình sự.

Thông tin đáng chú ý khác, dữ liệu Báo cáo việc làm của ADP cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân tăng 183.000 vào tháng 1, vượt mức dự báo 150.000. Các ngành công nghiệp hướng đến người tiêu dùng thúc đẩy việc tạo việc làm, trong khi sản xuất có mức tăng yếu hơn.

Còn dữ liệu PMI toàn cầu của S&P cho thấy số liệu cuối cùng của tháng 1 đã có sự điều chỉnh tăng nhẹ với PMI dịch vụ ở mức 52,9 (so với mức dự kiến là 52,8) và PMI tổng hợp ở mức 52,7 (so với mức 52,4 trước đó).

Trong khi đó, chỉ số PMI dịch vụ của ISM lại gây thất vọng ở mức 52,8, khi không đạt mức kỳ vọng là 54,3. Còn chỉ số Giá đã trả giảm từ 64,4 xuống 60,4, cho thấy áp lực lạm phát giảm nhẹ. Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Bảng lương phi nông nghiệp tháng 1 được công bố vào thứ sáu, trong trường hợp kết quả yếu kém, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu.

Giá USD hôm nay 6/2 trong nước: Tỷ giá trung tâm cao nhất 1 năm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.395 VND/USD, tăng 35 đồng so với phiên trước đó.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.175 – 25.614 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm. Ảnh: sbv.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 24.950 - 25.340 VND/USD, giảm 20 đồng mỗi chiều so với cập nhật phiên trước đó.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 24.845 - 25.425 VND/USD, lần lượt giảm 5 đồng mỗi chiều so với cập nhật phiên trước đó.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.915 - 25.431 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD hiện ở mức 24.960 - 25.380 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.620 - 25.740 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

Như vậy, giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn nhiều nhất khoảng 775 đồng so với kênh ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra tại các ngân hàng thương mại với thị trường tự do ít nhất là 309 đồng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên ngày 5/2/2025. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 5/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 15.000 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ gần 15.000 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành phát hành một loại tín phiếu kỳ hạn 7 ngày với quy mô 4.050 tỷ đồng, lãi suất 4%.