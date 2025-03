Giá USD hôm nay 6/3: Đồng bạc xanh thấp nhất 3 tháng, tỷ giá VND/USD hạ nhiệt

Giá USD hôm nay 6/3 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp đà giảm sâu về 104,22 điểm.

Diên biến chỉ số USD Index 3 tháng qua. Nguồn: investing.com.

Đồng USD đã chạm mức thấp nhất trong ba tháng. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân do xung đột thương mại giữa Mỹ và các đối tác leo thang, dấy lên lo ngại về tác động của thuế quan đối với lạm phát và nền kinh tế. Thị trường hiện đang tính đến khả năng suy thoái hoàn toàn của Mỹ với xác suất khoảng 42% trong năm nay.

Đồng thời, những dữ liệu công bố cho thấy dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Mỹ cũng làm suy yếu đồng USD, một phần nguyên nhân là do sự không chắc chắn về thuế quan. Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa tuyên bố sẽ áp dụng thuế quan đối ứng từ tháng 4 trong bài phát biểu đầu tiên của ông trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức.

Mức thuế 25% của ông Trmup công bố đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada có hiệu lực vào thứ 3, cùng với việc tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20%. Canada và Trung Quốc nhanh chóng đáp trả khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố sẽ trả đũa nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, vào hôm qua Nhà Trắng đã rút lại một số thông báo về thuế quan của ông Trump. Chính quyền Trump cho biết sẽ miễn cho các nhà sản xuất ô tô khỏi mức thuế quan 25% đối với Canada và Mexico trong một tháng miễn là họ tuân thủ các điều khoản của một thỏa thuận thương mại tự do hiện có. Các nhà giao dịch tiền tệ vẫn đang vật lộn để đánh giá liệu thuế quan có thể thương lượng được hay không.

Giá USD hôm nay 6/3 trong nước: Tỷ giá trung tâm giảm 12 đồng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.738 VND/USD, giảm 12 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.501 - 25.975 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.552 - 25.924 đồng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 6/3/2025. Ảnh: sbv.

Cùng thời điểm, tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.240 - 25.630 VND/USD, giảm 100 đồng mỗi chiều so với cập nhật sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.250 - 25.610 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.175 - 25.695 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.240 - 25.690 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.770 - 25.850 VND/USD, tăng 4 đồng chiều mua và giảm 16 đồng chiều bán so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn 125 đồng so với mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 25.975 VND/USD.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 5/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 6.970,55 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 6.970,55 tỷ đồng được trúng thầu.

Đồng thời, nhà điều hành dừng phát hành tín phiếu từ ngày 5/3/2025. Trước đó, NHNN liên tục giảm dần lãi suất phát hành tín phiếu NHNN từ 4,0% xuống còn 3,1%/năm (ngày 4/3/2025), đồng thời giảm dần khối lượng. Qua đây, NHNN cũng phát tín hiệu mạnh mẽ và tích cực về định hướng của NHNN trong việc kéo giảm mặt bằng lãi suất thị trường xuống.

Giới tài chính cho biết, việc giảm lãi suất tín phiếu sẽ thúc đẩy các ngân hàng có thanh khoản dư thừa tích cực cho vay trên thị trường liên ngân hàng, giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường 2 (liên ngân hàng).