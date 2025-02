Giá USD hôm nay 7/2: USD Index phục hồi, tỷ giá "chợ đen" tiếp đà giảm

Giá USD hôm nay 7/2 trên thế giới phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng vượt mốc 108 sau đó lại giảm xuống dưới mốc này.

Hiện chỉ số USD Index tăng 0,12% so với hôm qua, ở mức 107,66. Mặc dù phục hồi nhẹ, đồng USD vẫn dao động gần mức thấp nhất kể từ đầu tuần trước.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại hạ nhiệt, giới đầu tư đang tập trung theo dõi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 7/2. Đây là dữ liệu quan trọng có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu lao động mới đây của Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng trong tuần kết thúc vào ngày 1/2. Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên 219.000, cao hơn so với dự báo 213.000 và mức 208.000 của tuần trước. Tuy nhiên, báo cáo này phần lớn bị bỏ qua do ảnh hưởng của cháy rừng ở Los Angeles và thời tiết xấu tại nhiều khu vực của Mỹ.

Chỉ số USD Index từng đạt mức cao nhất trong hai năm vào ngày 13/1 khi chạm mốc 110,17 điểm, nhưng kể từ đó đã giảm 2% do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan và kỳ vọng lãi suất.

Theo chuyên gia Chris Turner, Giám đốc thị trường toàn cầu tại ING, sự điều chỉnh này chủ yếu do những thay đổi trong chính sách thuế của Mỹ. Cụ thể là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm đình chỉ áp thuế đối với Mexico và Canada. Đồng thời, tăng thuế nhập khẩu 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Thị trường hiện định giá 100% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 7, với tổng mức cắt giảm dự kiến 46 điểm cơ bản trước cuộc họp tháng 12, theo dữ liệu của LSEG.

Giá USD hôm nay 7/2 trong nước: Tiếp tục tăng

Sáng ngày 7/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 24.425 đồng/USD, tăng 30 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Đây là phiên tăng liên tiếp trong bối cảnh thị trường đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tỷ giá trung tâm. Ảnh: sbv.

Tại các ngân hàng thương mại: Tỷ giá USD tại Vietcombank tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh. Hiện ngân hàng này đang niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.060 đồng/USD (mua vào) và 25.450 đồng/USD (bán ra), tăng 110 đồng ở chiều mua vào và 200 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Trong nhóm các ngân hàng thương mại, TPBank đang niêm yết giá mua tiền mặt USD thấp nhất trên thị trường, chỉ ở mức 24.390 đồng/USD, trong khi giá mua chuyển khoản cũng thấp nhất ở mức 24.430 đồng/USD.

Ở chiều ngược lại, VietinBank hiện là ngân hàng có mức giá mua USD cao nhất, với 25.190 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt và 25.549 đồng/USD khi giao dịch chuyển khoản.

Về giá bán ra, TPBank tiếp tục giữ mức giá bán tiền mặt USD thấp nhất, chỉ 24.870 đồng/USD, trong khi HSBC đưa ra mức giá bán chuyển khoản thấp nhất trên thị trường, ở mức 25.283 đồng/USD.

Ngược lại, Saigonbank hiện áp dụng giá bán tiền mặt USD cao nhất, lên tới 25.646 đồng/USD, trong khi MB có mức giá bán chuyển khoản cao nhất, đạt 25.575 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay giảm so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 38 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.574 – 25.674 đồng/USD, giảm 8 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước.