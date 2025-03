Giá USD hôm nay 7/3: Chuỗi 4 phiên giảm điểm liên tiếp, tỷ giá "chợ đen" bán ra giảm 53 VND/USD

Giá USD hôm nay 7/3 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm nhẹ so với sáng qua về 104,16 điểm.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com

Đồng USD giảm phiên thứ tư liên tiếp trong bối cảnh thị trường đang lo ngại về tác động tiềm tàng của mức thuế quan lớn bởi chính quyền Trump đối với nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, đà giảm đã thu hẹp khi Tổng thống Donald Trump thông qua miễn thuế nhập khẩu 25% từ Canada và Mexico trong một tháng, hai ngày sau khi áp dụng.

Về mặt dữ liệu, hôm qua Công ty dịch vụ việc làm toàn cầu Challenger, Gray & Christmas cho biết họ đã theo dõi 62.242 vụ cắt giảm việc làm được chính phủ liên bang công bố từ 17 cơ quan khác nhau vào tháng 2. Các vụ sa thải theo kế hoạch đã tăng vọt lên 172.017 vào tháng 2. Đây là những con số chưa từng thấy kể từ hai cuộc suy thoái gần đây nhất. Điều này như bằng chứng về sự chậm lại của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, một báo cáo khác cho thấy lượng hàng nhập khẩu tăng đột biến vào tháng 1 khi các doanh nghiệp vội vã nhập hàng trước khi áp thuế nhập khẩu, khiến thâm hụt thương mại tăng lên mức cao kỷ lục và khiến thương mại có nguy cơ làm giảm tổng sản phẩm quốc nội trong quý đầu tiên.

Giá USD hôm nay 7/3 trong nước giảm 8 đồng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.730 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.493 - 25.966 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện đi ngang so với sáng qua ở mức: 23.552 - 25.924 đồng.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 7/3/2025. Ảnh: sbv.

Cùng thời điểm, tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.290 - 25.680 VND/USD, tăng 50 đồng mỗi chiều so với cập nhật sáng qua.

Cùng thời điểm, tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.328 - 25.688 VND/USD.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.239 - 25.766 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.300 - 25.680 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.727 - 25.797 VND/USD, giảm 43 đồng chiều mua và giảm 53 đồng chiều bán so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn 127 đồng so với mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 25.924 VND/USD.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 6/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 767,28 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 767,28 tỷ đồng được trúng thầu.