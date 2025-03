Giá USD hôm nay 8/3: Đồng bạc xanh "rơi" khỏi mốc 104

Giá USD hôm nay 8/3 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm về mức 103,81 điểm.

Chỉ số USD Index. Nguồn: Investing.com

Đồng USD rơi khỏi mốc 104 sau khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chậm lại vào tháng trước, tạo ra ít việc làm hơn dự kiến.

Cùng với đó, dữ liệu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 151.000 việc làm vào tháng trước sau đạt mức tăng 125.000 việc làm vào tháng 1. Các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo bảng lương tăng 160.000 việc làm.

Chỉ số DXY đã giảm 3,5% trong tuần này, đang trên đà chứng kiến mức hiệu suất tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 11/2022. Chỉ số này trước đó đã trượt xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11.

Trong bài phát biểu tại Trường Kinh doanh Đại học Chicago, ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed đã không đưa ra quan điểm gì mới mà chỉ lặp lại những bình luận trong lời khai trước Quốc hội và cuộc họp báo sau quyết định về lãi suất của Fed vào tháng 1.

Ông cho biết rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không vội cắt giảm lãi suất mà sẽ chờ đợi những tác động từ chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với nền kinh tế.

Giá USD hôm nay 8/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.730 VND/USD.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.493 - 25.966 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện đi ngang so với sáng qua ở mức: 23.552 - 25.924 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Ảnh: SBV

Cùng thời điểm, tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.300 - 25.690 VND/USD, tăng 10 đồng mỗi chiều so với cập nhật sáng qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.170 - 25.750 VND/USD, giảm 158 đồng ở chiều mua nhưng tăng 62 đồng ở chiều bán.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.317 - 25.695 VND/USD. Tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.310 - 25.690 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.710 - 25.810 VND/USD, giảm giảm mạnh tới 75 đồng so với phiên sáng qua. Dù vậy, mức giá USD trên thị trường tự do vẫn thấp hơn 156 đồng so với mức trần của tỷ giá trung tâm được phép giao dịch hôm nay 25.966 VND/USD.

Kết quả đấu thầu thị trường mở. Ảnh: SBV

Trong phiên giao dịch ngày 7/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 5.485,78 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Kết quả, toàn bộ 5.485,78 tỷ đồng được trúng thầu.