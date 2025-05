Giá USD hôm nay 8/5: Tăng nhẹ sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed

Giá USD hôm nay 8/5 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) diễn biến giằng co trong phiên. Hiện, chỉ số DXY dừng ở mức 99,62 điểm, phục hồi so với cùng thời điểm cập nhật sáng qua.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dữ liệu cho thấy, đồng bạc xanh đã nhận được một số lệnh mua sau thông tin rằng Bộ trưởng Tài chính ông Scott Bessent và trưởng đoàn đàm phán thương mại ông Jamieson Greer sẽ gặp quan chức kinh tế cấp cao của Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.

Thời gian qua, đồng bạc xanh đã chịu tổn thất nặng nề trong tháng 4 sau khi Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đưa ra các mức thuế "có đi có lại" đối với nhiều đối tác thương mại chính của nước này, đáng kể nhất là Trung Quốc.

Mặc dù bất kỳ thỏa thuận thương mại nào cũng sẽ mất thời gian để đàm phán, việc hai bên sẵn sàng đối thoại đã giúp đồng bạc xanh đang gặp khó khăn phục hồi vào hôm thứ Tư.

"Hãy nhớ rằng trong tháng 4, đồng yên phòng thủ và đồng franc Thụy Sĩ là những đồng tiền hưởng lợi lớn từ thuế ’có đi có lại’ và sự bán tháo đồng loạt trên thị trường tài sản Mỹ.

Về lý thuyết, việc giảm căng thẳng sẽ giúp USD/JPY và USD/CHF dẫn đầu sự phục hồi," các nhà phân tích tại ING cho biết trong một báo cáo.

Tuy nhiên, mức tăng bị hạn chế trước khi kết thúc cuộc họp hoạch định chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối phiên. Theo đó, sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 4,25-4,50%. Mức này đã được duy trì từ cuối năm ngoái.

"Nền kinh tế nhìn chung tiếp tục tăng trưởng vững chắc", Fed nhận định. Cơ quan này cho rằng GDP quý I giảm do doanh nghiệp và hộ gia đình tăng nhập khẩu để tránh các mức thuế mới. Fed cũng đánh giá thị trường lao động vẫn mạnh và lạm phát "ở mức cao", lặp lại những cụm từ trong các tuyên bố lần trước.

Tuy nhiên, tuyên bố lần này nhấn mạnh các rủi ro mới đang hình thành, có thể buộc họ phải đưa ra lựa chọn khó khăn trong thời gian tới. "Triển vọng kinh tế ngày càng thiếu chắc chắn. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đang theo dõi sát tình hình. Họ đánh giá rủi ro lạm phát và thất nghiệp đang tăng", tuyên bố viết.

Bên cạnh đó, phiên đấu giá thành công trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm cho thấy nhu cầu đối với trái phiếu kho bạc vẫn nguyên vẹn sau khi một cuộc chiến thương mại làm rung chuyển niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản của Mỹ.

Thierry Wizman, chiến lược gia ngoại hối và lãi suất toàn cầu tại Macquarie, nhận định: "Sự khó đoán về tác động lạm phát của thuế quan và tác động dài hạn từ sự gia tăng kỳ vọng lạm phát buộc FOMC phải ngăn cản các nhà giao dịch cho rằng sẽ có những đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ phía trước".

Giá USD hôm nay 8/5 trong nước: Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.927 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước đó. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.680 - 26.173 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm 5 đồng mỗi chiều so với sáng qua, hiện ở mức: 23.734 - 26.126 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm ngày 8/5. Nguồn: sbv.

Sáng nay, ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.750 - 26.140 VND/USD, đi ngang so với cập nhật đầu giờ sáng qua. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.785 - 26.145, tăng 5 đồng mỗi USD ở cả hai chiều so với cập nhật phiên trước đó.

Bên cạnh đó, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.790 - 26.130 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với trước đó. Còn BIDV hiện niêm yết giá USD ở mức 25.780 - 26.140 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và bán so với cập nhật phiên trước đó.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD ghi nhận biến động trái chiều.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.699 - 26.173 VND/USD (giảm 7 đồng ở chiều mua và giảm 3 đồng ở chiều bán). Tương tự, tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.750 - 26.130 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và bán so với phiên trước đó.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.600 và bán ra ở mức 26.130 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và giảm 20 đồng chiều bán so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.395 đồng (mua vào) và 26.495 đồng (bán ra), tăng 1 đồng mỗi chiều so với đầu giờ sáng qua.



Trong phiên giao dịch ngày 7/5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 509,29 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, 2.509,17 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày. Tất cả cùng mức lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 3.018,46 tỷ đồng được trúng thầu.