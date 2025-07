Giá USD hôm nay 9/7: Tỷ giá trung tâm "hạ nhiệt"

Giá USD hôm nay 9/7 trên thế giới ổn định

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) được giới phân tích đánh giá là tương đối ổn định sau khi Tổng thống Trump tăng sức ép lên các đối tác thương mại của Mỹ khi đăng tải loạt thư thông báo mức thuế từ 25-40% mà Mỹ sẽ áp lên hàng hóa của 14 nước.

Theo Hãng tin Reuters, mức thuế mới sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8 và sẽ không cộng dồn với các loại thuế ngành đã công bố trước đó, chẳng hạn như thuế đối với ô tô, thép và nhôm.

Điều đó đồng nghĩa là mức thuế nhập khẩu xe ô tô từ Nhật Bản vẫn giữ ở mức 25%, chứ không phải cộng dồn lên 50% với mức thuế mới như một số mặt hàng khác từng bị áp mức thuế tương tự từ ông Trump.

Hồi tháng 4/2025, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng với hàng trăm nền kinh tế, nhưng sau đó hoãn 90 ngày để đàm phán. Động thái ngày 7/7 của ông Trump diễn ra ngay trước hạn chót 9/7, thời điểm lệnh tạm hoãn 90 ngày kết thúc.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã ban hành một sắc lệnh hành pháp, lùi thời hạn áp dụng trở lại các mức thuế đối ứng của ông Trump cho đến 0h01 ngày 1/8.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Chỉ số này trước đó đã phục hồi từ mức thấp là 97,18 trong giờ giao dịch của Châu Âu nhưng kể từ đó đã mất đà. Tại thời điểm viết bài, DXY đang dao động quanh mức 97,2 do thị trường vẫn thận trọng trước những cập nhật tiếp theo về mặt trận thuế quan của Hoa Kỳ.

Sự chậm trễ này cũng đã làm sống lại sự hoài nghi quen thuộc trên thị trường, với một số nhà giao dịch tham khảo từ viết tắt “TACO” – 'Trump Always Chickens Out' – để mô tả mô hình lặp lại của cuộc đàm phán thuế quan cứng rắn tiếp theo là gia hạn thời hạn hoặc hành động nhẹ nhàng hơn. Điều này đã làm giảm bớt nỗ lực ban đầu để tìm nơi trú ẩn an toàn cho Đô la Mỹ, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng mốc thời gian được gia hạn có thể dẫn đến các thỏa thuận thay vì leo thang ngay lập tức.

Ngoài những động thái thị trường ngắn hạn, đồng đô la Mỹ vẫn chịu áp lực do bất ổn tài chính kéo dài, nợ chính phủ tăng và lo ngại về sự ổn định kinh tế dài hạn. Thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đang tăng vọt đã trở thành mối quan tâm chính của các nhà đầu tư toàn cầu, với mức nợ đang tiến gần đến mức cao kỷ lục.

Tỷ lệ nợ công của Hoa Kỳ đang tiến gần đến 30.000 tỷ đô la và thâm hụt liên bang năm 2025 dự kiến ​​sẽ đạt gần 2.000 tỷ đô la, làm dấy lên nghi ngờ về tính bền vững của con đường tài chính của quốc gia này.

Đồng thời, những lời chỉ trích của ông Trump đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất đang gia tăng áp lực lên đồng bạc xanh.

Theo CME FedWatch, hợp đồng tương lai quỹ Fed kỳ hạn 30 ngày hiện đang định giá 100 điểm cơ bản lãi suất sẽ cắt giảm trong 12 tháng tới, đưa phạm vi mục tiêu dự kiến ​​xuống còn 3,25%–3,50%.

Thông tin đáng chú ý trong hôm nay là phiên đấu giá 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Kho bạc và biên bản từ cuộc họp cuối cùng của Fed khi họ giữ lãi suất chính sách ở mức 4,25%-4,5%.

Giá USD hôm nay 9/7 trong nước: Tỷ giá "chợ đen" bất động

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đang đứng ở mức 25.119 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.863 - 26.375 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 7 đồng chiều mua và 9 đồng chiều bán so với cuối tuần trước, ở mức: 23.915 - 26.327 VND/USD mua - bán.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 9/7. Nguồn: sbv.

Ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.930 - 26.320 VND/USD, giảm 40 đồng ở chiều mua vả 10 đồng ở chiều bán so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.938 - 26.398 VND/USD, giảm 27 đồng ở chiều mua và tăng 73 đồng chiều bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.970 - 26.320 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.868 - 26.374 VND/USD, giảm 117 đồng chiều mua và tăng 44 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.930 - 26.310 VND/USD, giảm 30 đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.820 và bán ra ở mức 26.300 VND/USD, giảm 30 đồng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.420 đồng (mua vào) và 26.500 đồng (bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) Phạm Chí Quang cho biết việc Ngân hàng Nhà nước duy trì mặt bằng lãi suất thấp, khối ngoại bán ròng là lý do VND giảm giá dù đồng USD yếu.



Theo ông Quang, từ đầu năm đến nay, USD Index (DXY) - chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh - giảm 11%. Tuy nhiên, tỷ giá VND/USD lại tăng khoảng 3% trong cùng giai đoạn, có lúc giá bán ra ở mức đỉnh 26.345 đồng một USD. Không chỉ mất giá so với USD, tỷ giá tiền đồng so với yen Nhật hay Bảng Anh cũng tăng.



Bên cạnh đó, DXY giảm do những thay đổi chính sách nhanh chóng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, tiền đồng mất giá vì Ngân hàng Nhà nước muốn duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp, nền kinh tế.



"Khi duy trì mức lãi thấp, chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và USD sẽ bị âm. Như vậy, cân đối cung cầu ngoại tệ biến động, các tổ chức sẽ chuyển đổi đồng tiền khác hấp dẫn hơn để nắm giữ", ông Quang cho biết thêm rằng cán cân thanh toán của Việt Nam vẫn ổn định.



Ngoài ra, theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên sàn chứng khoán cũng gây ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Khối ngoại đã rút ròng khoảng 40.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay trên thị trường chứng khoán.