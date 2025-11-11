Giá vàng hôm nay (11/11): Vàng SJC và nhẫn vượt mốc 150 triệu đồng/lượng, dự báo còn tăng tiếp?

Giá vàng hôm nay 11/11, trong nước tăng vọt sau chuỗi ngày bất động

Giá vàng hôm nay 11/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng tăng mạnh trở lại so với phiên giao dịch trước đó. Đáng chú ý, cả vàng miếng SJC và nhẫn đều vượt mốc 150 triệu đồng/lượng khi mà giá vàng thế giới cũng tăng cao.

Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 11/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,7 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn cùng leo thang

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 45 phút sáng nay ngày 11/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.130 USD/ounce, tăng khoảng 114 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng đang chứng kiến ​​động lực mới vào đầu tuần, với giá tăng lên trên 4.100 USD/ounce. Giới chuyên gia nhận định, động lực mới của thị trường khi giá vàng duy trì ở mức cao có thể báo hiệu sự kết thúc của đợt điều chỉnh ngắn hạn của kim loại quý này.

Ông Tim Hayes, Chiến lược gia Toàn cầu Trưởng tại Ned Davis Research cho biết, ông vẫn lạc quan về vàng và giá thấp hơn trước đó là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư.

"Môi trường vĩ mô hỗ trợ vàng không khác biệt đáng kể so với trước đợt bán tháo, điều này có thể được coi là một đợt chốt lời. Với việc bán tháo đã qua, vàng đang có vị thế tốt để tiếp tục tăng giá và hướng đến một đợt cao kỷ lục mới. Chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm tăng giá đã được duy trì trong 2 năm qua", ông Hayes nhận định.

Theo ông Hayes, trong khi thị trường vàng tiếp tục được hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ, đặc biệt xem xét sự biến động của thị trường này như một tín hiệu cho thấy đợt điều chỉnh kéo dài 2 tuần đã kết thúc.

"Đối với các nhà đầu tư vàng, sự biến động gia tăng thường là một diễn biến tích cực. Khi chỉ số biến động vàng 150 ngày của chúng tôi cao hơn 15% so với mức trung bình một năm, giá vàng đã tăng với tốc độ hai chữ số mỗi năm. Sức mạnh của vàng trong 2 năm qua đã diễn ra khi chỉ số biến động có xu hướng tăng cao hơn", ông Hayes đánh giá.

Mặc dù vàng đã phá vỡ các ngưỡng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn, nhưng giới chuyên gia nhận định vẫn còn nhiều điều cần cải thiện để có thể lấy lại mức cao nhất mọi thời đại của tháng 10/2025 trên mức 4.360 USD/ounce.