Giá vàng hôm nay (12/6): Bất ngờ tăng vọt

Giá vàng hôm nay 12/6 tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 12/6 đầu giờ sáng, vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh sau khi liên tiếp giảm sâu. Trong đó, giá vàng miếng SJC bán ra tăng vọt 2,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ chiều qua, đạt mức bán ra 138,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji... cũng đồng loạt tăng cao từ 1,7 - 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ chiều hôm qua, mức bán ra tăng lên từ 138,4 - 138,7 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục diễn biến theo xu hướng thị trường thế giới. Trong đó, giá vàng thế giới hồi phục đã kéo theo giá vàng trong nước tăng trở lại. Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục đà phục hồi.

Giá vàng hôm nay 12/6 đầu giờ sáng, vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 12/6, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra bán ra so với đầu giờ chiều qua. Chênh lệch mua bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra bán ra so với đầu giờ chiều qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 133,5 - 138,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra bán ra so với đầu giờ chiều qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra bán ra so với đầu giờ chiều qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra bán ra so với đầu giờ chiều qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra bán ra so với đầu giờ chiều qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 sáng hôm nay ngày 12/6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.038 USD/ounce, tăng mạnh 176 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua và tăng mạnh 117 USD/ounce so với đầu giờ chiều qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, bất chấp áp lực bán đáng kể, thị trường vàng vẫn giữ vững được mức hỗ trợ dài hạn quan trọng trên 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay cả khi mức hỗ trợ này bị phá vỡ, một nhà phân tích thị trường cho rằng giá hiện tại vẫn là cơ hội mua tốt để xây dựng vị thế dài hạn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Thorsten Polliet, Giáo sư danh dự về Kinh tế tại Đại học Bayreuth và nhà xuất bản của BOOM & BUST REPORT cho biết ngay cả khi giá vàng tiếp tục giảm, xu hướng tăng giá dài hạn vẫn không bị phá vỡ.

Mặc dù sự biến động và diễn biến giá gần đây đã gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư vàng, ông Polleit cho rằng việc giá vàng giảm từ mức đỉnh nên được xem là sự điều chỉnh tự nhiên sau một đợt tăng giá mạnh mẽ bất thường, chứ không phải là sự khởi đầu của một thị trường gấu mới.

"Nếu bạn sử dụng xu hướng hàm mũ và một xu hướng đa thức khác, thì bạn sẽ thấy rằng 5.500 USD/ounce là một con số khá xa so với bất kỳ đường xu hướng nào. Một phản ứng như vậy từ quan điểm này không có gì đáng ngạc nhiên", ông Polliet nói.

Ông Polliet giải thích rằng mặc dù giá vàng có thể giảm xuống mức thấp hơn trong thời gian ngắn, nhưng triển vọng cơ bản của nền kinh tế nói chung vẫn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý này.

"Nó có thể giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, nhưng tôi nghĩ ở mức khoảng 3.900 USD/ounce, thì nó sẽ dừng lại. Đây thực chất là xu hướng cơ bản phản ánh chế độ hiện tại của chúng ta, với tất cả những vấn đề của nó, với lãi suất thực âm, với việc in tiền, với nợ chính phủ vượt tầm kiểm soát", ông Polleit nhận định.

Ông Polleit tiết lộ rằng ông đang cân nhắc việc tăng thêm lượng vàng nắm giữ. Mặc dù vẫn đang phân vân giữa vàng thỏi vật chất và các sản phẩm giao dịch trên sàn chứng khoán, ông cho biết giá hiện tại sẽ không ngăn cản ông mua vào.

"Tôi không ngại mua với giá 4.000 USD/ounce. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu giá giảm xuống thấp hơn một chút, nhưng nếu bạn có tầm nhìn dài hạn và đưa ra quyết định trong vòng 5 năm trở lên, thì đây là một mức giá hấp dẫn", ông Polleit cho biết.

Đối với Polleit, việc cố gắng xác định chính xác thời điểm đáy có thể ít quan trọng hơn so với việc thiết lập vị thế đầu tư vào một tài sản tiếp tục hưởng lợi từ những yếu tố thuận lợi mạnh mẽ về cấu trúc thị trường.