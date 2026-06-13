Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 13/6 tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 13/6 đầu giờ sáng, vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh sau khi liên tiếp giảm sâu. Trong đó, giá vàng miếng SJC bán ra tăng vọt 7 - 7,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, đạt mức bán ra từ 145,4 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji... cũng đồng loạt tăng cao từ 6,7 - 7,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua, mức bán ra tăng lên từ 145,4 - 146 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường thế giới. Trong đó, đà hồi phục của giá vàng thế giới đã thúc đẩy giá vàng trong nước tăng cao. Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục tăng do giá vàng thế giới giữ mức trên 4.200 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 13/6 đầu giờ sáng, vàng miếng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 13/6, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 7 triệu đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 142,9 - 145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 9,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 7,5 triệu đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 7 triệu đồng/lượng bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 8,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 6,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

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Giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 8,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 6,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 9,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 7,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng mạnh 7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hồi phục

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 sáng hôm nay ngày 13/6 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.218 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, vàng đang bắt đầu thu hút sự chú ý trở lại khi kim loại quý này giữ được mức hỗ trợ quan trọng, một số nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư chỉ nên thăm dò thị trường khi quay trở lại.

Mặc dù giá vàng kết thúc tuần thứ 5 liên tiếp giảm điểm, các nhà phân tích cho rằng kim loại quý này đã có những tiến triển tích cực khi giữ vững được mức hỗ trợ ở mức thấp nhất trong 7 tháng, trên 4.000 USD/ounce.



Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, bà Michele Schneider, Chiến lược gia trưởng thị trường tại MarketGauge, cho biết sự phục hồi của giá vàng từ mức thấp nhất là đáng khích lệ, nhưng bà muốn thấy thêm sự xác nhận rằng giá vàng đã chạm đáy dài hạn.

"Nếu giá đóng cửa ở mức này, điều đó cho tôi biết rằng có lẽ đã đến lúc nên mua vào một chút. Vàng cần vượt lên trên đường trung bình động trước khi trở thành thời điểm mua vào tích cực", bà Schneider nhận định.

Bà Schneider nói thêm rằng việc giá vàng giảm xuống dưới đường trung bình động 50 ngày và sau đó là 200 ngày đã gây ra thiệt hại kỹ thuật đáng kể cho biểu đồ, vì vậy các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trong ngắn hạn.

Ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho biết khả năng giữ vững mức 4.000 USD/ounce của vàng cho thấy các nhà đầu tư dài hạn đang bắt đầu nhận thấy giá trị trên thị trường bất chấp sự điều chỉnh gần đây.

"Khả năng duy trì mức giá 4.000 USD/ounce của vàng phản ánh sự hiện diện của các nhà đầu tư chiến lược, những người coi bất kỳ đợt điều chỉnh giảm nào cũng là cơ hội để xây dựng các vị thế mới. Tôi cũng tin rằng giai đoạn điều chỉnh sâu đang gần kết thúc, và thị trường hiện đang tiến gần hơn đến việc hình thành một nền giá mới hơn là bước vào một xu hướng giảm điều chỉnh rộng hơn", ông Massabni nói.

Theo các nhà phân tích, thị trường vàng đang thu hút một số lực mua trước cuối tuần nhờ những tin tức lạc quan rằng Mỹ - Iran sắp đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến mới nhất ở Trung Đông.