Giá vàng tăng mạnh ngày Valentine, SJC, PNJ tung hàng "độc" cho các cặp đôi

Giá vàng hôm nay 14/2 tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 14/2, tức ngày Valentine tiếp tục tăng mạnh. Ngay từ đầu ngày, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn đều đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), vừa mở cửa, giá vàng miếng SJC bán ra 91,3 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá mua vào vàng miếng SJC tại đây là 88,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng vọt lên 91,1 triệu đồng/lượng, giá mua vào ngang ngửa vàng miếng, tức 88,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14/2 tăng mạnh. Ảnh: Hồng Phúc

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết vàng miếng SJC 89,2 - 91,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn 9999 tại đây mua vào lẫn bán ra đều bằng giá vàng miếng SJC.

Công ty DOJI chấp nhận giá mua vàng miếng SJC là 87,7 triệu đồng/lượng, bán ra 90,7 triệu đồng/lượng. Giá nhẫn 9999 tại đây giao dịch mua vào đến 89 triệu đồng/lượng, bán ra 90,7 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng Mi Hồng mua vào vàng miếng SJC đến 89 triệu đồng/lượng, bán ra 90,5 triệu đồng/lượng. Tại đây, vàng nhẫn 9999 bán ra 90,5 triệu đồng/lượng, mua vào 88,8 triệu đồng/lượng.

Từ hôm qua đến sáng nay, giá vàng trong nước đã đảo chiều tăng theo giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới đã quay đầu tăng và hiện vượt xa mốc 2.900 USD/ounce. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, kim loại quý trên sàn quốc tế được giao dịch ở mức 2.927 USD/ounce, tăng gần 20 USD mỗi ounce so với phiên trước.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại khi giới đầu tư vẫn chọn vàng cho kênh trú ẩn trong bối cảnh lo ngại cuộc chiến thuế quan của Mỹ và các nước, làm chững lại đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Nữ trang Valentine hút khách

Hôm nay, đúng ngày lễ Tình nhân 14/2 nên các tiệm vàng, cửa hàng vàng bạc đá quý đều ghi nhận lượng khách giao dịch nữ trang cao hơn so với bình thường. Nhiều người chọn nữ trang để làm quà tặng cho người thương.

Các thương hiệu lớn cũng đồng loạt tung bộ sưu tập, sản phẩm mới ấn tượng cho dịp Valentine.

Các loại vàng nhẫn, nữ trang được ưa chuộng ngày 14/2. Ảnh: Hồng Phúc

PNJ ra mắt bộ sưu tập nhẫn cầu hôn Only You - Vì em là duy nhất. Điểm đặc biệt của bộ sưu tập này là mỗi khách hàng chỉ được mua một lần duy nhất trong đời. Mỗi chiếc nhẫn được thiết kế với hình ảnh lồng ghép giữa chữ O và U, tạo thành biểu tượng Only You, mang ý nghĩa về tình yêu vĩnh cửu.

Để xác nhận tính “chỉ mua một lần duy nhất trong đời”, khách khi mua nhẫn cần cung cấp CCCD để xác nhận quyền sở hữu.

PNJ cũng tung nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá, quà tặng, cơ hội trúng các chuyến du lịch dành cho cặp đôi.

Đại diện SJC cho biết dịp Valentine, các cửa hàng thuộc hệ thống đồng loạt triển khai chương trình “Mùa yêu thương”. Theo đó, SJC giảm giá lên đến 20% đối với nhẫn cưới và 2% với kim cương rời dịp 14/2.

“Ngày lễ tình yêu không chỉ là dịp để các cặp đôi trao nhau những lời yêu thương mà còn là thời điểm tuyệt vời để gửi tặng những món quà ý nghĩa. Vàng và trang sức luôn là lựa chọn hoàn hảo, không chỉ bởi giá trị vật chất mà còn bởi ý nghĩa vĩnh cửu tượng trưng cho tình yêu bền chặt”, đại diện SJC cho biết.