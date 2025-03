Giá vàng hôm nay (14/3): Tăng "sốc" phá mọi kỷ lục, chuyên gia cảnh báo "vẫn chưa phải đỉnh"

Giá vàng hôm nay trên thế giới 14/3

Tính đến thời điểm hiện tại, XAU/USD giao dịch ở mức 2.989,8 USD/ounce, tăng hơn 1,9% trong ngày và đã tăng hơn 13% kể từ đầu năm.

Trong khi giá vàng đang giao dịch ở mức cao kỷ lục, nhóm phân tích hàng hóa của Macquarie, do Marcus Garvey dẫn đầu, vừa cập nhật dự báo giá vàng năm 2025. Họ nhận định kim loại quý này sẽ đạt mức 3.500 USD/ounce trong quý III/2025. Dự báo mới này được đưa ra khi giá vàng đang đứng gần mức mà Macquarie đặt làm mục tiêu trong quý II/2024. Theo các chuyên gia, vàng tiếp tục được xem như tài sản trú ẩn an toàn khi dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống 0,3% trong quý III năm nay.

Macquarie chỉ ra rằng, sức hút của vàng không chỉ đến từ việc là một tài sản trú ẩn an toàn, mà còn do sự suy yếu của nợ công Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa chính phủ do bất đồng trong việc thông qua dự luật tài trợ.

Những lo ngại về thâm hụt tài chính dài hạn đang góp phần thúc đẩy nhu cầu vàng. Theo các nhà phân tích, ngay cả khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vẫn cao, kim loại quý này vẫn đắt giá kỷ lục và đang được giá cao trên thị trường.

Thêm vào đó, Macquarie nhận định rằng giá vàng sẽ còn tiếp tục được hỗ trợ nếu chính quyền Trump gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất. Hiện tại, Fed vẫn duy trì chính sách tiếp cận thận trọng, nhưng nếu xu hướng thay đổi, giá vàng có thể chứng kiến đà tăng mạnh hơn.

Giá vàng hôm nay trong nước 14/3

Thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 13/3, trong đó giá vàng nhẫn chính thức vượt ngưỡng 95 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội và TP. HCM giao dịch quanh mức 92,9 - 94,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán đạt 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC đứng ở mức 93 – 94,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán ở mức 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý cũng ghi nhận mức 93 – 94,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), với mức tăng tương tự 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức 93,4 – 95 triệu đồng/lượng, tăng 850.000 đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán đạt 1,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại Hà Nội được niêm yết ở mức 93,6 – 94,9 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra, với mức chênh lệch 1,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 của Công ty Phú Quý giao dịch quanh 93,3 – 94,9 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán ở mức 1,6 triệu đồng/lượng.

Cơn sốt vàng khiến người dân đổ xô đi mua vàng trong chiều qua 13/3 tại TP.HCM. Ghi nhận nhiều cửa hàng không còn vàng để bán. Nhiều cửa hàng vàng thuộc hệ thống PNJ tại TP.HCM cũng không còn vàng miếng, vàng nhẫn, vàng Tài Lộc để bán. Nhân viên một cửa hàng cho biết tuần trước còn vàng nhẫn nhưng số lượng nhỏ. Nay thì hết hẳn.

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, vàng là hàng hóa cũng là tài sản nên việc chuyển nhượng là bình thường. Tuy nhiên, công nghệ làm vàng giả, vàng nhái hiện rất tinh vi. Nếu không kiểm tra kỹ, người mua dễ gặp rủi ro, do đó cần hết sức cẩn trọng trong giao dịch, đặc biệt khi mua vàng sang tay trên "chợ mạng". Nhiều chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên mua vàng trôi nổi rao bán trên các hội nhóm như Zalo, Facebook. Nên chọn mua vàng ở các cửa hàng vàng gần khu vực mình sinh sống, có giấy phép kinh doanh, địa chỉ cụ thể và uy tín nhất định.