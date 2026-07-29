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Thứ tư, ngày 29/07/2026 06:43 GMT+7

Giá vàng hôm nay (29/7): Đồng loạt giảm mạnh

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Thái Nguyễn Thứ tư, ngày 29/07/2026 06:43 GMT+7
Giá vàng hôm nay 29/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với hôm trước đó. Trong khi, giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh về gần mức 4.000 USD/ounce.
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Giá vàng hôm nay 29/7 giảm sâu

Giá vàng hôm nay 29/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với đầu giờ sáng qua sau khi giá vàng thế giới lao dốc. Trong đó, vàng miếng SJC bán ra "bốc hơi" 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, còn mức 141,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji... mức bán ra cũng giảm mạnh từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua, chỉ còn khoảng 141,5 - 142 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định giá vàng trong nước tiếp tục bám sát diễn biến thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới lao dốc về gần mức 4.000 USD/ounce khiến giá vàng trong nước giảm sâu. Dự báo, giá vàng hôm nay trong nước sẽ tiếp đà giảm khi giá vàng thế giới chưa có dấu hiệu hồi phục.

Giá vàng hôm nay 29/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm mạnh so với đầu giờ sáng qua.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 29/7, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 138,1 - 142 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 138,1 - 142 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3,9 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới về gần mức 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 29/7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.016 USD/ounce, giảm mạnh 56 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng đang chật vật để giữ vững mức hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce và có thể phải đối mặt với áp lực bán tháo hơn nữa, khi một ngân hàng cho rằng khả năng phục hồi vẫn khó xảy ra chừng nào chiến tranh ở Iran còn tiếp diễn.

Mới đây, các nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, đứng đầu là bà Thu Lan Nguyễn, đã hạ dự báo giá vàng lần thứ hai trong vòng 2 tháng. Ngân hàng tại Đức này hiện dự kiến ​​giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức khoảng 4.500 USD/ounce, giảm so với dự báo đã điều chỉnh hồi tháng 6 là 4.800 USD/ounce.

Trong báo cáo, bà Thu Lan Nguyễn cho biết việc hạ dự báo giá phản ánh thực tế rằng áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng kỳ vọng của thị trường đã trở nên quá lạc quan, tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi từ mức thấp hiện tại vào cuối năm nay.

Bà cho biết thêm rằng vàng vẫn có thể đạt mức 5.000 USD/ounce vào năm 2027 nếu áp lực lạm phát giảm bớt. Tuy nhiên, bà nói rằng yếu tố lớn nhất vẫn là sự không chắc chắn xung quanh cuộc chiến với Iran, cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông tiếp tục làm lu mờ tất cả các yếu tố tích cực đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục vào đầu năm.

"Điều này một phần là do Mỹ, với tư cách là một nước xuất khẩu năng lượng, được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay – bằng chứng là xuất khẩu dầu mỏ của nước này đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, đồng USD lại được coi là an toàn hơn đồng euro. Chừng nào điều này vẫn đúng, vàng khó có thể hưởng lợi một cách không cân xứng từ nhu cầu gia tăng đối với các tài sản trú ẩn an toàn" bà Thu Lan Nguyễn nói.

Bất chấp sự bất ổn địa chính trị gia tăng, Commerzbank cho biết có rất ít bằng chứng cho thấy cuộc xung đột đang có tác động lâu dài đến nền kinh tế Mỹ. Bà Thu Lan Nguyễn chỉ ra rằng mặc dù áp lực lạm phát ngắn hạn đã gia tăng, nhưng kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn ổn định. Bà cho rằng trong bối cảnh này, Fed khó có thể áp dụng lập trường chính sách tiền tệ đủ mạnh để thay đổi triển vọng tăng giá dài hạn của vàng.

"Giá vàng có tiềm năng phục hồi từ mức hiện tại, vì chúng tôi cho rằng kỳ vọng hiện tại của thị trường về việc Fed tăng lãi suất là quá mức và dự đoán rằng lãi suất của Fed sẽ không thay đổi cho đến cuối năm. Fed có thể chỉ tăng lãi suất nếu xu hướng lạm phát buộc họ phải làm vậy. Kịch bản cơ sở của các nhà kinh tế chúng tôi, trong đó lạm phát lõi không tăng đáng kể so với tỷ lệ hàng tháng giả định phù hợp với mục tiêu trong những tháng tới, vẫn không thay đổi. Trong kịch bản này, Fed có thể sẽ không tăng lãi suất và thậm chí có thể cắt giảm lãi suất chủ chốt từ giữa năm 2027 trở đi, khi mục tiêu 2% đạt được vào mùa xuân năm 2027", bà Thu Lan Nguyễn nhận định.

Vị chuyên gia này cũng giải thích rằng mặc dù đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng của vàng đã làm tổn hại tâm lý thị trường, nhưng vẫn còn những yếu tố dài hạn quan trọng hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn.

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