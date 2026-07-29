Giá vàng hôm nay (chiều 29/7): Đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay chiều 29/7 hồi phục

Giá vàng hôm nay chiều 29/7, cả vàng SJC và nhẫn đều bất ngờ tăng trở lại so với mức đầu giờ sáng nay. Trong đó, vàng miếng SJC bán ra bật tăng 1 triệu đồng/lượng so với trưa nay và đạt mức 141,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji... mức bán ra cũng tăng trở lại từ 600.000 - 1,5 triệu đồng/lượng so với trưa nay, nằm trong khoảng 141,1 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, diễn biến giá vàng trong nước hôm nay bám sát thị trường thế giới. Theo đó, giá vàng giảm mạnh buổi sáng và phục hồi mạnh mẽ vào buổi chiều.

Các chuyên gia cũng cho rằng, đà phục hồi được hỗ trợ bởi USD suy yếu sang ngày thứ 2 liên tiếp khi nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC). Tuy vậy, dư địa đi lên của vàng vẫn bị hạn chế trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, yếu tố có thể kìm hãm đà giảm sâu của đồng bạc xanh.

Cửa hàng SJC tại phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) "mất hút" khách đến giao dịch. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 29/7, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Giá các sản phẩm vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải đều hồi phục vào chiều nay.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 138,1 - 142 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 138,1 - 142 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3,9 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chờ "tin nóng" từ Fed

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 17 giờ 30 hôm nay ngày 29/7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.026 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới giao dịch ở mức thấp hơn so với hôm qua, tiến gần hơn đến mức hỗ trợ hiện tại và mức đáy kép quanh vùng 4.000 USD/ounce.

Kể từ đầu tháng 3, giá vàng đã phản ứng với áp lực lạm phát ngày càng gia tăng do giá dầu thô tăng cao. Giá dầu tăng cao đã khiến các nhà giao dịch dự đoán ít nhất một đợt tăng lãi suất vào tháng 9, đảo ngược kỳ vọng trước đó về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Giá dầu tăng vọt càng trầm trọng hơn do phát ngôn có phần cứng rắn của Chủ tịch Kevin Warsh tại cuộc họp FOMC đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch Fed và các nhà giao dịch vẫn chia rẽ về quyết định của ngân hàng trung ương sắp ​​được công bố.

Khoảng 2/3 thị trường dự đoán lãi suất sẽ giữ nguyên ở mức 3,50 - 3,75%, trong khi khoảng một phần ba các nhà giao dịch hợp đồng tương lai dự đoán mức tăng 25 điểm cơ bản, nâng lãi suất quỹ liên bang lên mức 3,75 - 4%.

Kỳ vọng về lãi suất cao hơn đã giúp chỉ số USD tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng, gây áp lực trực tiếp lên giá vàng. Sự kết hợp giữa giá dầu tăng cao và đồng đô la mạnh hơn đã khiến giá vàng giao dịch trong mô hình tam giác giảm giá trong năm tháng qua. Trong giai đoạn đó, chỉ số USD đã tăng khoảng 3,8%.

Mặc dù cả giá dầu thô và chỉ số USD đều giảm vào hôm qua, giá vàng vẫn tiếp tục giảm, nhiều khả năng là do các nhà giao dịch đã tính đến khả năng tăng lãi suất sau khi kết thúc cuộc họp FOMC vào ngày 30/7.

Kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bắt đầu, giá vàng đã giảm khoảng 22%, một phản ứng bất thường đối với một kim loại vốn thường được hưởng lợi từ sự bất ổn địa chính trị. Thay vào đó, giá vàng chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về lãi suất cao hơn, lợi suất thực tăng và đồng USD mạnh hơn. Động lực này khó có thể thay đổi cho đến khi lãi suất bắt đầu giảm hoặc thị trường bắt đầu định giá ở mức lãi suất thấp hơn.

Quyết định về lãi suất vào ngày 30/7 có thể đóng vai trò then chốt đối với kim loại quý này, hiện đang giao dịch gần đỉnh của mô hình tam giác giảm dần. Việc tăng lãi suất quỹ liên bang có thể sẽ kích hoạt sự phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 3.900 USD/ounce.

Ngay cả khi lãi suất không thay đổi, mức hỗ trợ vẫn có thể chịu áp lực nếu hướng dẫn của Fed được coi là quá cứng rắn. Ngược lại, một giọng điệu ôn hòa hơn có thể đẩy giá vàng vượt lên trên đường kháng cự giảm dần lần đầu tiên sau 5 tháng. Dù thế nào đi nữa, vàng đang tiến gần đến đỉnh của một mô hình được xác định bởi các đỉnh thấp hơn và đáy đôi, tạo tiền đề cho một sự đột phá tiềm năng đáng kể sau quyết định của Fed.