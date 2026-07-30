Giá vàng hôm nay (chiều 30/7): Quay đầu giảm sau khi tăng mạnh

Giá vàng hôm nay chiều 30/7 đảo chiều giảm

Giá vàng hôm nay chiều 30/7, cả vàng SJC và nhẫn đều bất ngờ đảo chiều giảm mạnh so với mức giá trưa nay. Trong đó, vàng miếng SJC bán ra "bốc hơi" từ 800.000 - 1,4 triệu đồng/lượng so với trưa nay và chỉ còn mức từ 141,1 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji... mức bán ra cũng giảm mạnh từ 500.000 - 800.000 đồng/lượng so với trưa nay, hiện ở mức khoảng 141,7 - 143 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước liên tục đảo chiều theo diễn biến của thị trường thế giới.

Theo đó, với đà tăng mạnh của giá vàng thế giới sáng nay, thị trường trong nước đã bật tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, giá vàng trong nước sau đó cũng giảm mạnh khi giá vàng thế giới điều chỉnh về dưới mức 4.050 USD/ounce.

Các chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ còn biến động khó lường, tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn hiện hữu nên các nhà đầu tư đừng vội "bắt đáy".

Nguyên nhân từ khả năng Fed được dự báo sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm 2026. Điều này đến từ áp lực lạm phát mới khi giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ – Iran leo thang.

Giá vàng hôm nay 30/7 liên tục biến động khó lường, nhu cầu mua vàng ngày càng suy yếu. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 30/7, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 139,1 - 143 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 139,1 - 143 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3,9 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với trưa nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới liên tục đảo chiều

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 17 giờ 30 hôm nay ngày 30/7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.077 USD/ounce, tăng mạnh 51 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua và giảm khoảng 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Nguồn: Trading Economics

Giá vàng đã liên tục đảo chiều vào hôm nay, do những diễn biến địa chính trị ở Trung Đông và quyết định chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau khi tăng vọt trong đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới đã giảm mạnh vào đầu giờ chiều và lại bật tăng trở lại vào cuối chiều (theo giờ Việt Nam).

Theo Kitco News, giao dịch qua đêm đã đẩy giá vàng xuống dưới mức 4.000 USD/ounce, một ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý, khi sự leo thang mới trong xung đột Mỹ - Iran ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro.

Cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ đã không thành công, khi hệ thống phòng không Mỹ đánh chặn tất cả các tên lửa đạn đạo đang bay tới. Cuộc tấn công này đã chấm dứt hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 14 ngày, vốn đã góp phần làm giảm 14% giá dầu thô từ thứ 6 tuần trước đến thứ 3 tuần này. Cuộc tấn công hôm qua đã tạo ra sự đảo chiều ngay lập tức trên thị trường năng lượng, với giá dầu thô WTI tăng gần 7% trong ngày.

Sự tăng đột ngột của giá dầu đã kéo giá vàng xuống thấp dưới 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại này đã phục hồi mạnh mẽ, tăng hơn 100 USD/ounce chỉ trong vài phút sau khi Fed thông báo sẽ giữ lãi suất quỹ liên bang ổn định ở mức mục tiêu từ 3,50% đến 3,75%.

Sự biến động không hề giảm bớt sau đợt tăng giá ban đầu. Các nhà giao dịch theo dõi sát sao cuộc họp báo sau quyết định của Chủ tịch Kevin Warsh, vốn được hiểu rộng rãi là hơi mang tính diều hâu. Củng cố quan điểm đó, 3 thành viên bất đồng chính kiến ​​của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất tại cuộc họp tuần này, nhấn mạnh rằng quyết định giữ nguyên lãi suất không phải là nhất trí.

Tín hiệu "diều hâu" đó đã khiến giá vàng đảo chiều giảm xuống dưới mức 4.050 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua đã quay trở lại trong những giờ giao dịch cuối phiên hôm qua và đưa giá vàng đóng cửa với mức tăng vừa phải.

Xét về mặt kỹ thuật, phiên giao dịch ngày hôm qua đã cung cấp những manh mối quan trọng cho việc định vị ngắn hạn. Vàng đã bảo vệ thành công mức hỗ trợ quanh mức 3.960 USD/ounce và trong đợt tăng giá đã thách thức đường xu hướng kháng cự phía trên được xác định bởi mô hình các đỉnh thấp hơn liên tiếp. Một mức đóng cửa duy trì trên phạm vi 4.080 - 4.090 USD/ounce sẽ cần thiết để xác nhận sự bứt phá tăng giá vượt qua đường xu hướng đó.