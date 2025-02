Giá vàng giảm sốc sau khi lên 93 triệu đồng/lượng, người mua không lường trước đã lỗ trắng

Giá vàng giảm sốc, người mua lỗ trắng

Giá vàng trong nước hôm nay quay đầu giảm mạnh sau khi lập đỉnh vào hôm qua. Diễn biến bất ngờ của giá vàng khiến nhiều người không thể lường trước.

Sáng 12/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra chỉ còn 90,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Ở chiều mua vào, công ty này niêm yết 86,7 triệu đồng/lượng. Giá mua vào giảm mạnh hơn so với mức giảm của giá bán, cụ thể giảm đến 1,3 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay 12/2 giảm sốc sau khi lập đỉnh 93,1 triệu đồng/lượng hôm 11/2. Ảnh: Hồng Phúc

Hôm qua 11/2, giá vàng miếng SJC có thời điểm lên đồng 93,1 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao kỷ lục của giá vàng trong nước từ trước đến nay. Theo đại diện một số công ty vàng bạc đá quý, thời điểm giá vàng lên đỉnh, hoạt động mua - bán diễn ra sôi nổi.

Ngay sau đó, giá vàng đã quay đầu giảm sốc. Những người không lường trước, mua vàng ở mức giá 93,1 triệu đồng đã nhanh chóng lỗ nặng.

Cụ thể, nếu mua vàng miếng SJC ở thời điểm 93,1 triệu đồng/lượng, đến sáng nay, SJC thu vào chỉ còn 86,7 triệu đồng/lượng, điều này đồng nghĩa người mua đã lỗ 6,4 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức lỗ mà nhiều người không thể ngờ tới.

Sau khi giá vàng giảm sâu và khó đoán định, ghi nhận cho thấy, người dân đã dè dặt hơn trong việc mua. Thay vào đó, một số người giữ vàng từ thời điểm cách đây vài năm đã bắt đầu bán ra để chốt lời.

Không chỉ Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, một loạt doanh nghiệp vàng bạc đá quý lớn khác cũng đều đã điều chỉnh giảm mạnh giá vàng.

Giá vàng có tăng nữa không?

Tại PNJ, công ty này niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra chỉ còn 90,2 triệu đồng/lượng, mua vào 86,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua vào - bán ra lên đến 3,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 tại PNJ lui về 89,9 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 87,4 triệu đồng/lượng.

Đến trưa 12/2, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra còn 90,2 triệu đồng/lượng, mua vào 86,7 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 9999 tại DOJI bán ra 90,2 triệu đồng/lượng, mua vào 88 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC rớt khỏi mốc 90 triệu đồng, chỉ còn 89,4 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 88,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng 9999 tại Mi Hồng bán ra ngang ngửa vàng miếng SJC 89,4 triệu đồng/lượng, mua vào 88,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh theo giá vàng thế giới. Sau khi lập đỉnh 2.944 USD/ounce hôm qua, giới đầu tư bán chốt lời đưa giá vàng thế giới quay về 2.897 USD/ounce.

Vài tuần qua, giá vàng thế giới liên tiếp lập đỉnh mới, chủ yếu do lo ngại căng thẳng thương mại, lạm phát và bất ổn địa chính trị.

Ngoài yếu tố bán chốt lời, thì trong cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Chủ tịch FED Jerome Powell nhận định ngân hàng trung ương vẫn thận trọng về việc cắt giảm lãi suất do điều kiện kinh tế mạnh mẽ và lạm phát liên tục cao hơn mục tiêu 2%.

Theo đánh giá, việc FED chưa tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất khiến giá vàng chưa có động lực tăng trở lại.