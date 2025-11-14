Giá vàng hôm nay mới nhất (14/11) "hạ nhiệt": Nhà vàng bung hàng, người mua vắng bóng

Giá vàng hôm nay 14/11: Trong nước giảm, người mua vàng thưa thớt

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 14/11, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đồng loạt bán ra số lượng xuyên suốt trong ngày. Mặc dù vậy, người dân mua vàng bất ngờ vắng hơn thường ngày, cảnh tượng xếp hàng dài mua vàng những ngày trước đó đã không còn.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, trong hôm nay mỗi khách hàng được mua tối đa 30 chỉ vàng/người, tuy nhiên, cửa hàng 5 ngày sau mới trả hàng. Những khách hàng mua thành công cũng phải đợi sau 5 ngày mới được tiếp tục mua.

Cảnh xếp hàng mua vàng không còn dù nhà vàng bán tối đa 3 cây vàng/người và giá vàng hôm nay đang giảm. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 45 phút ngày 14/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 151,7 - 153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 151,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150,4 - 153,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ ngày 14/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.172 USD/ounce, giảm mạnh 45 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Mặc dù vậy, trong sáng nay (giờ Việt Nam), vàng thế giới duy trì mức giao dịch trên 4.200 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau 43 ngày, chính phủ Mỹ đã hoạt động trở lại và mặc dù việc chấm dứt thời gian đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử đã cải thiện tâm lý địa chính trị, nhưng điều đó không làm giảm đà tăng giá của vàng.

Kim loại màu vàng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ sau đợt bán tháo mạnh tháng trước. Vàng giao ngay đang giữ ngưỡng hỗ trợ mới ở mức 4.200 USD/ounce và được giới chuyên gia nhận định là mức giao dịch ổn định trong ngắn hạn.

Mặc dù sự bất ổn về địa chính trị đã giảm bớt đôi chút, một nhà phân tích dự đoán trọng tâm sẽ chuyển sang một vấn đề lớn hơn nhiều: khoản nợ không bền vững của chính phủ Hoa Kỳ, tiếp tục tăng khi Tổng thống Donald Trump cho thấy mình là một chính trị gia phung phí khác.

Bà Nicky Shiels, Trưởng phòng Nghiên cứu và Chiến lược Kim loại tại MKS PAM cho biết, môi trường tài chính này có lợi cho các tài sản cứng như vàng.

"Tất cả những điều này chỉ đơn giản là thúc đẩy kích thích kinh tế nói chung, bởi vì chính quyền hiểu rằng một số bộ phận của nền kinh tế đang chậm lại; đây là một bản xem trước cho những gì sắp tới (kích thích kinh tế) trong cuộc bầu cử giữa kỳ", bà Shiels nói trong một ghi chú.

Theo bà Shiels, Chính phủ Mỹ đã gặp khó khăn trong việc bán nợ. Tuần này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ chứng kiến ​​lượng tham gia đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm thấp hơn dự kiến. Các nhà phân tích lưu ý rằng doanh số bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã yếu trong phần lớn thời gian của năm nay.

Shiels cho biết ý tưởng thế chấp 50 năm của Trump có thể là vấn đề nan giải nhất. Mặc dù người tiêu dùng Mỹ sẽ có chi phí nhà ở hàng tháng thấp hơn, nhưng lãi suất thế chấp 50 năm sẽ gần như tăng gấp đôi.



"Nhìn về phía trước, tất cả sự bất ổn của thị trường tài chính này có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng và các nhà đầu tư thậm chí có thể thấy một đợt tăng giá vào dịp Noel và năm mới", bà Shiels nhận định.