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Kinh tế
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 13:44 GMT+7

Giá vàng hôm nay mới nhất (14/6) bất động: Người mua xếp hàng đông nghịt, cửa hàng bán "nhỏ giọt"

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Thái Nguyễn Chủ nhật, ngày 14/06/2026 13:44 GMT+7
Giá vàng hôm nay trưa 14/6, vàng SJC và nhẫn đồng loạt đi ngang trong ngày cuối tuần. Người mua ồ ạt xếp hàng từ sáng sớm khiến cửa hàng giới hạn số lượng bán ra.
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Giá vàng hôm nay trưa 14/6 đi ngang

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 14/6, nhu cầu mua vàng ngày một tăng cao khi giá vàng hôm nay đi ngang sau nhiều ngày tăng mạnh từ "đáy".

Phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) từ sáng sớm đã tấp nập khách hàng đến giao dịch tại các cơ sở kinh doanh vàng, trong đó hầu hết là người mua. Nhiều người cho biết phải đi sớm để xếp hàng nếu không cửa hàng "cháy vàng".

Trước thời điểm cửa hàng Bảo Tín Minh Châu mở bán vào sáng nay 14/6, đông nghịt khách hàng mua vàng đã tập trung xếp hàng. Ảnh: Thái Nguyễn

Anh Vinh Quang (phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết, hôm qua thấy nhiều thông tin cửa hàng Bảo Tín Minh Châu "cháy hàng" nên hôm nay anh qua sớm xếp hàng để mua vàng.

"Tôi tranh thủ mua vài chỉ vàng ngày cuối tuần không sang tuần có thể giá vàng còn tiếp đà tăng. Khi nhu cầu mua ngày một tăng và cửa hàng bán số lượng giới hạn hoặc hết hàng thì giá vàng sẽ thường tăng cao", anh Quang chia sẻ.

Người mua vây kín cửa hàng vàng từ sớm do lo sợ không mua được vàng. Ảnh: Thái Nguyễn
Dòng người mua vàng lại tái hiện khi giá vàng đang tăng trở lại từ "đáy". Ảnh: Thái Nguyễn

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, trong sáng nay, cửa hàng bán ra tối đa 3 chỉ vàng nhẫn/người và trả hàng theo lượng hàng thực tế. Trước đó, chiều qua, cơ sở Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) phải trưng biển thông báo hết hàng do số lượng khách mua quá đông.

Sau nhiều ngày bán không giới hạn, Bảo Tín Minh Châu hôm qua đã phải thông báo hết hàng. Ảnh: NVCC

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 14/6, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch quanh mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, ổn định chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Các sản phẩm vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải đều đi ngang trong hôm nay 14/6.

Giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng,ổn định chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, ổn định chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng hôm nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chờ nhiều thông tin tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng hôm qua (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.218 USD/ounce, giảm mạnh 109 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó (4.327 USD/ounce).

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, mặc dù sự bất ổn về địa chính trị sẽ tiếp tục chi phối xu hướng ngắn hạn của vàng, thị trường đang rất muốn xem cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại và nỗi lo lạm phát sẽ tác động như thế nào đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dưới sự lãnh đạo mới.

Tuần tới sẽ là quyết định chính sách tiền tệ đầu tiên của ông Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch mới của ngân hàng trung ương. Một số nhà phân tích lưu ý rằng cuộc họp của Fed tuần tới là một trong những lý do khiến họ còn do dự chưa muốn tham gia vào trào lưu đầu tư vàng.

Lạm phát cao đang khiến thị trường củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất trước cuối năm. Thị trường dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 là khoảng 50/50.

Mặc dù Fed không dự kiến ​​tăng lãi suất vào tuần tới, một số nhà kinh tế cho rằng ngân hàng trung ương sẽ thiết lập xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ mới, điều này có thể gây bất lợi cho vàng trong ngắn hạn.

“Khả năng giá vàng biến động mạnh là có. Nếu ông Kevin Warsh đưa ra những nhận xét bất ngờ về lạm phát và lãi suất, nếu ông ấy có quan điểm cứng rắn hơn dự kiến, thì đây sẽ là tin xấu cho vàng”, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com nói.

Còn theo bà Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, yếu tố không chắc chắn duy nhất vào tuần tới sẽ là những gì ông Kevin Warsh nói trong cuộc họp báo. Bà nói rằng giọng điệu của ông ấy sẽ định hình hướng đi của giá vàng.

"Nếu ông Kevin Warsh gây bất ngờ cho thị trường bằng những phát ngôn cứng rắn, giá vàng có thể sẽ giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu ông ấy làm giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất, giá vàng có thể sẽ phục hồi nhẹ", bà Lambrecht nhận định.

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