Giá vàng thế giới xô đổ mọi kỷ lục, trong nước "dậy sóng" trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng miếng SJC tăng nhiều nhất 1,3 triệu đồng/lượng

Lúc 9h00' sáng nay 4/2, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu mua vào - bán ra lần lượt là 88,1 - 90,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán so với cập nhật phiên trước đó. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

88,1 - 90,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra cũng là giá niêm yết vàng miếng SJC tại thương hiệu Doji, Phú Quý và PNJ.

Cùng thời điểm, thương hiệu Doji thu mua vàng miếng SJC ở mức 87,8 triệu đồng/lượng và bán ra 89,8 triệu đồng/lượng.

Đối với nhẫn tròn trơn, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết ở mức 88,5 - 90,55 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng lần lượt 900.000 đồng và 1,25 triệu đồng so với phiên trước đó.

Tại Doji, sản phẩm nhẫn tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) có giá mua vào - bán ra lần lượt là 88,1 - 89,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cập nhật phiên hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra đi ngang, ở mức 1,4 triệu đồng/lượng.

Còn tại thương hiệu Phú Quý, giá nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được niêm yết ở mức 88,5 - 90,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước "dậy sóng" trong bối cảnh giá vàng thế giới thiết lập kỷ lục mới. Lúc 9h30' ngày 4/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 2.817 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm chinh phục đỉnh mới tại 2.830 USD/ounce.

Quy đổi tương đương theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới có mức 86,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), tương ứng "đắt" hơn giá vàng miếng SJC hơn 4 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng thế giới có thời điểm chạm mức 2.830 USD/ounce. Ảnh: Tradingeconomics.

Các nhà phân tích cho rằng, giá vàng đi lên nhờ nhu nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với một số quốc gia, làm gia tăng lo ngại lạm phát sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế.

Chiến lược gia hàng hóa Bart Melek của TD Securities cho biết, thị trường vẫn chưa đánh giá được hết mức độ của cuộc chiến thương mại. "Chúng tôi chưa thấy phản ứng hoàn toàn từ vàng và nếu cuộc chiến thương mại này kéo dài trong một thời gian dài, nó có thể dẫn đến giá vàng tăng cao đáng kể trong tương lai", Melek nói thêm.

JP Morgan mới đây cho rằng, tâm lý bi quan trên thị trường chứng khoán có thể gây áp lực lên vàng trong thời gian tới. Tuy nhiên, lo ngại về thuế quan sẽ là yếu tố thúc đẩy giá vàng thỏi tăng trong trung hạn.

Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết Ngân hàng Trung ương Đài Loan đã tăng dự trữ vàng chính thức vào tháng 10/2024, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 424 tấn. Đây là minh chứng cho việc ngay cả những nền kinh tế tiên tiến cũng đang gia tăng dự trữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Với nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, giới phân tích dự báo vàng sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là tài sản trú ẩn an toàn, bất chấp những biến động trên thị trường tài chính toàn cầu.

Người dân đổ xô mua vàng trước ngày vía Thần Tài

Hàng dài người xếp hàng mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (p. Trần Nhân Tông, Hà Nội) sáng nay.

Sáng nay, ghi nhận của PV Dân Việt, người mua vẫn xếp hàng dài chờ mua vàng, dù ba ngày nữa mới đến ngày vía Thần Tài. Nhiều khách hàng chia sẻ, họ chọn đi mua vàng hôm nay vì ngại đến ngày vía Thần Tài sẽ đông.

"Hôm qua, tôi ra nhưng không kịp mua do muộn quá. Đến hôm nay, vàng đã giá tăng mạnh lên hơn 90 triệu đồng/lượng. Tôi sợ đến ngày Thần tài giá tăng tiếp nên tranh thủ đi mua khi các cửa hàng khai xuân", chị Ngọc Mai (44 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Trong khi đó, ông Văn Nam (55 tuổi, Hà Nội) cho biết, gia đình ông có truyền thống mua vàng vào dịp đầu năm mới. "Mặc dù giá vàng hiện tại khá cao, nhưng tôi vẫn ưu tiên mua để cầu may mắn, tài lộc cho năm mới. Do mua lấy may nên tôi chỉ cần vài chỉ vàng nhẫn, mong năm mới vạn sự hanh thông", ông Nam bày tỏ.

Theo khảo sát của PV, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu sáng nay bán ra không giới hạn số lượng nhẫn tròn, tùy thuộc vào số lượng cửa hàng hiện có. Còn thương hiệu Phú Quý cũng thông báo hết nhẫn tròn, vàng miếng SJC, chỉ còn các sản phẩm thần tài tương đương với nhẫn tròn.

Chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh khuyên nhà đầu tư nên ưu tiên vàng nhẫn, bởi giá của loại vàng này sát với giá vàng thế giới và thấp hơn vàng SJC. Nhờ đó, rủi ro khi thị trường biến động mạnh sẽ giảm đi đáng kể, đặc biệt đối với những ai có ý định nắm giữ vàng đến cuối năm.

Vào ngày vía Thần Tài, dù vàng nhẫn có xu hướng tăng giá do nhu cầu cao, nhưng mức chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn thấp hơn so với vàng miếng, mang lại lợi ích lớn hơn cho người mua.

Đối với người dân, ông Thịnh khuyến cáo nên giao dịch tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Với các giao dịch tại "chợ đen", người dân cần cẩn trọng, cân nhắc kỹ bởi kể cả trong trường hợp không gặp rủi ro về chất lượng vàng thì cũng rất dễ gặp rủi ro liên quan đến pháp luật.