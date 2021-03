Giá vàng tiếp tục giảm, vài ngày mất hơn 1 triệu đồng

Đà giảm của giá vàng trong nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong ngày 31/3. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm vài trăm nghìn đồng mỗi lượng vàng miếng SJC.



Giá vàng giảm hơn triệu đồng trong vài ngày

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) trưa 31/3 niêm yết vàng miếng SJC mua vào 54,15 triệu đồng/lượng, bán ra 54,55 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng tiếp tục giảm sốc, vài ngày mất hơn triệu đồng.

Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp của vàng trong tuần này, với tổng mức giảm là 800.000 đồng/lượng. Còn nếu so với cuối tuần trước, người mua vàng miếng SJC đã lỗ tới 1,2 triệu đồng. Với việc lùi sâu về vùng 54 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đang thấp nhất trong 4 tháng qua.

Tương tự, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 54,15 - 54,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tập đoàn DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng SJC chỉ 54,1 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua và giá bán ra là 54,55 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Eximbank đang niêm yết giá bán ra gần như thấp nhất thị trường hiện nay, cụ thể chỉ 54,4 triệu đồng/lượng, giảm mạnh so với cuối ngày hôm qua cũng như thấp hơn 150.000 đồng/lượng so với SJC, PNJ, DOJI. Tuy nhiên, nhà băng này vẫn duy trì giá mua ngang bằng so với các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng: 54,15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước rớt mạnh theo giá vàng thế giới. Trên sàn New York, vàng thế giới đã giảm 25 USD/ounce, đưa giá vàng giao ngay tại đây đóng cửa ở mức 1.686 USD/ounce. Mở phiên sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm hơn 29 USD, chỉ còn 1.682,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 2 USD, còn 1.684 USD/ounce.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, giá kim loại quý trên thị trường quốc tế mất khoảng 50 USD/ounce.

Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến giá vàng thế giới giảm sâu là do lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất trong 14 tháng qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá hàng nghìn tỷ USD khiến nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn thời ông Trump.

Ngoài ra, Mỹ cũng có kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho khoảng 90% người trưởng thành trong tháng 4 tới đã khiến USD tăng mạnh. Các nhà đầu tư kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sớm hồi phục.

Dù đi theo chiều hướng giảm của giá vàng thế giới nhưng mức giảm của vàng trong nước vẫn chưa nhiều so với giá vàng thế giới khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế càng lớn.

Theo tỷ giá quy đổi, hiện giá vàng thế giới chỉ rơi vào khoảng 47 triệu đồng/lượng, tức giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,6 triệu đồng mỗi lượng.