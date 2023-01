Diễn biến lạ của các tiệm vàng Sài Gòn trước ngày Vía Thần tài

Ngày 30/1, tức mùng 9 tháng Giêng, giá vàng trong nước bất ngờ liên tục giảm trước ngày Vía Thần tài. Tại TP.HCM, nhiều cửa hàng, người dân mua vàng sớm dịp Vía Thần tài đánh giá đây là diễn biến lạ so với các năm. So với cuối phiên giao dịch tuần trước, giá vàng trong nước đã rớt khá sâu.



Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC sáng mùng 9 được niêm yết bán ra 67,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng so với phiên cuối tuần. Giá mua vào cũng giảm nửa triệu đồng mỗi lượng, còn 66,8 triệu đồng/lượng.

Đến thời điểm 14h, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này bán ra tiếp tục giảm thêm 200.000 đồng mỗi lượng, còn 67,5 triệu đồng/lượng, trong khi đó, giá mua vào giảm sâu hơn, còn 66,5 triệu đồng/lượng. So với phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC bán ra đã giảm 700.000 - 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng Vía Thần tài: Người dân mua vàng nữ trang tại tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) sáng mùng 9 Tết, trước Vía Thần tài một ngày. Ảnh: Hồng Phúc

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng đồng loạt liên tục được điều chỉnh giảm giá. Đầu giờ chiều, mỗi lượng vàng miếng SJC tại công ty này bán ra 67,65 triệu đồng, mua vào thấp hơn 1 triệu: 66,65 triệu đồng/lượng.



Riêng vàng nhẫn PNJ, giá rớt khoảng 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn PNJ bán ra cuối tuần trước 56,8 triệu đồng/lượng thì mở phiên giao dịch đầu mùng 9, giá bán ra còn 56,15 triệu đồng. Thời điểm 15h, vàng nhẫn PNJ tiếp tục rớt còn 55,85 triệu đồng/lượng.

Một số tiệm vàng có quy mô nhỏ hơn, nằm tại khu vực phố vàng bạc quận 5 và các chợ truyền thống như chợ Bà Chiểu, chợ Tân Định, mức giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn có mức điều chỉnh thấp hơn.

Người dân mua vàng mùng 9 Tết tại cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM). Ảnh: Hồng Phúc

Ghi nhận của Dân Việt tại nhiều tiệm vàng, cửa hàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn từ sáng đến trưa mùng 9 Tết cho thấy, sức mua vàng có cao hơn những ngày trước, nhưng so với mùng 9 của năm ngoái (tức thời điểm trước Vía Thần tài 1 ngày) sức mua vẫn còn thấp.

Quản lý một tiệm vàng trong khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) xác nhận nhìn chung đến thời điểm này, sức mua vàng trước Vía Thần tài chưa quá cao. Lý giải về việc này, bà cho rằng do mùng 9 rơi vào đầu tuần, người dân bắt đầu trở lại công sở, trường học, nhà máy. Một số người đã mua vàng cầu may vào mùng 7, mùng 8. Do đó, có thể tối nay và đúng mùng 10, lượng khách sẽ nhiều hơn.

“Ngày mai, chúng tôi mở cửa đến khi nào hết khách cho người dân mua vàng cầu may dịp Thần tài”, vị này nói thêm.

Sức mua tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn cũng đang chờ “thần tài” vào chiều tối nay và ngày mai, mùng 10 Tháng Giêng Âm lịch.