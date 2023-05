Giá vật liệu hôm nay 25/5: Giá thép giảm sâu quá, vì sao?

Giá vật liệu hôm nay 25/5: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 59 nhân dân tệ xuống mức 3.462 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 70 nhân dân tệ, xuống mức 3.385 nhân dân tệ/tấn.

Trong phiên giao dịch ngày 24/5/2023, giá quặng sắt tương lai của Đại Liên và Singapore giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần, kéo dài xu hướng giảm giá sau đợt phục hồi vào tuần trước, do tâm lý bi quan gia tăng về triển vọng nhu cầu tại nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc.

Giá của nguyên liệu sản xuất thép đã giảm hơn 20% so với mức cao nhất của năm nay chỉ trên 130 USD/tấn vào khoảng giữa tháng 3 do tâm lý tích cực khi Trung Quốc bước vào mùa xây dựng cao điểm vào mùa xuân và sau khi nước này thoát khỏi các hạn chế nghiêm ngặt do Covid-19.

Với việc mùa xây dựng sắp kết thúc và nhu cầu thép không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi nền kinh tế trong nước hoạt động không đồng đều trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản trì trệ, các nhà phân tích cho biết mức tiêu thụ quặng sắt của Trung Quốc có thể vẫn ở mức thấp.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 6 trên Sàn giao dịch Singapore đã giảm 2,5% xuống 99,55 USD/tấn, chạm mức thấp nhất trong ngày là 99,30 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 12/5.

Giá quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trong tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc đã kết thúc giao dịch trong ngày thấp hơn 3% xuống mức 707 nhân dân tệ (tương đương 102,28 USD)/tấn, sau khi chạm 704 nhân dân tệ, mức thấp nhất kể từ ngày 15/5.

Quặng sắt đã giảm giá sau đợt phục hồi vào tuần trước, được thúc đẩy bởi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ bổ sung cho nền kinh tế của nước này.

Tuy nhiên, xét đến việc thiếu những thay đổi đáng kể trong chính sách tiền tệ và tài khóa, người ta dự đoán rằng chu kỳ kinh tế của Trung Quốc sẽ chạm đáy vào quý III, nhà cung cấp dữ liệu và tư vấn công nghiệp Mysteel cho biết trong báo cáo triển vọng hàng tuần.

Kỳ vọng giảm giá bắt nguồn từ khu vực dân cư và khu vực doanh nghiệp tư nhân, vốn ít lạc quan hơn về triển vọng trong tương lai.

Mysteel cho biết sự sụt giảm trong đầu tư bất động sản và hoạt động xây dựng mới ở Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 báo hiệu nhu cầu thép tiếp tục yếu.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải hôm qua, giá thép cây giảm 0,6%, giá thép cuộn giảm 0,9%, giá dây thép cuộn giảm 0,5%, trong khi thép không gỉ giảm 1,4%. Trên sàn giao dịch Đại Liên, giá than cốc tăng 0,1%, nhưng giá than cốc giảm 0,7%.

Trên Sàn giao dịch Thượng Hải giá thép kỳ hạn hôm nay giảm sâu tiếp

Giá vật liệu trong nước hôm nay 25/5

Từ ngày 19/5, thị trường thép trong nước giảm giá thép thanh vằn. Một số doanh nghiệp sản xuất thép hạ 60.000 – 210.000 đồng/tấn với sản phẩm thép vằn thanh D10 CB300, lên khoảng 14,95 – 15,5 triệu đồng/tấn, theo số liệu của Steel Online.

Cụ thể, doanh nghiệp thép Hòa Phát tại miền Bắc, miền Nam hạ 200.000 đồng/tấn đối với dòng thép vằn thanh D10 CB300 ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam xuống lần lượt 15,09 triệu đồng/tấn; 14,95 triệu đồng/tấn và 15,25 triệu đồng/tấn. Còn giá thép cuộn CB240 vẫn giữ nguyên so với đợt điều chỉnh trước, ở mức 14,9-14,92 triệu đồng/tấn.

Tương tự, thương hiệu thép Việt Ý cũng giảm 200.000 đồng/tấn với dòng thép vằn thanh D10 CB300 còn 15 triệu đồng/tấn. Thép cuộn CB240 không điều chỉnh, hiện đang ở mức 14,62 triệu đồng/tấn.

Với thép Việt Đức tại miền Bắc, dòng thép vằn thanh hiện có giá 15 triệu đồng/tấn sau khi doanh nghiệp này điều chỉnh giảm 150.000 đồng/tấn. Thép CB240 giữ nguyên 14,64 triệu đồng/tấn.

Với mức giảm 210.000 đồng/tấn, giá thép vằn thanh D10 CB300 của thương hiệu thép miền Nam đang ở mức 15,22 triệu đồng/tấn.

Trong đợt điều chỉnh này, thương hiệu Pomina điều chỉnh giảm 200.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240 15,3 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 60.000 đồng/tấn, còn 15,5 triệu đồng/tấn.

Tương tự thép Tung Ho hạ 100.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240 còn 14,82 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng/tấn, còn 14,97 triệu đồng/tấn.

Như vậy tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá thép xây dựng đã có 5-6 đợt điều chỉnh giảm, tuỳ thương hiệu sẽ có tần suất điều chỉnh giá khác nhau.

Sau đợt điều chỉnh mới, giá thép được ghi nhận vào ngày hôm nay của các thương hiệu cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát giảm giá bán 200 đồng với thép thanh vằn D10 CB300, có giá 15.090 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.900 đồng/kg.

Thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 giữ ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, có giá 15.000 đồng/kg.

Thép Việt Sing không có thay đổi, với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.120 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg.

Thép Việt Đức với thép cuộn CB240 có giá 14.640 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 150 đồng xuống mức 15.000 đồng/kg.

Thép VAS, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.720 đồng/kg.

Thép Việt Nhật tiếp tục chuỗi ngày bình ổn, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.120 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, thép thanh vằn D10 CB300 tiếp tục giảm 200 đồng, hiện có giá 14.950 đồng/kg; với dòng thép cuộn CB240 vẫn tiếp tục ở mức 15.900 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.550 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 giữ ở mức 15.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.660 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với thép cuộn CB240 ở mức 14.920 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 15.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.170 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.910 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.220 đồng/kg.