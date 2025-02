Nhóm nhạc được mệnh danh "em gái Blackpink" công bố giá vé concert tại Việt Nam

Trưa 27/2, nhà sản xuất (NSX) concert 2025 Babymonster 1st world tour chính thức công bố giá vé và sơ đồ chỗ ngồi của sự kiện này tại Việt Nam. Theo đó, đêm diễn sẽ được phân phối chính thức qua Ticketbox với các hạng vé gồm VIP PACKAGE (5.500.000 đồng), CAT 1 (4.200.000 đồng), CAT 2 (3.400.000 đồng) và CAT 3 (2.800.000 đồng).

Tất cả các hạng vé đều thuộc khu vực đứng tự do (standing). Với hạng vé cao nhất, người hâm mộ sẽ được sở hữu các quyền lợi đặc biệt như tham gia buổi soundcheck (diễn tập) hoặc send off (hoạt động giao lưu sau khi concert kết thúc).

Nhóm nhạc Babymonster tổ chức chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên sau gần 2 năm ra mắt. (Ảnh: NSX)

Trên các diễn đàn, đa số người hâm mộ cho rằng, mức giá vé được NSX đưa ra là hợp lý, phù hợp với thị trường âm nhạc hiện tại. Bên cạnh đó, một số ý kiến bày tỏ sự lo ngại khi một loạt concert "nội địa" chất lượng sắp diễn ra như: Chị đẹp đạp gió, Anh trai vượt ngàn chông gai..., khiến khán giả phải cân nhắc, lựa chọn để phù hợp với điều kiện tài chính.

Babymonster là nhóm nhạc nữ thế hệ mới trực thuộc YG Entertainment – công ty quản lý đứng sau thành công của Blackpink, 2NE1, Bigbang và nhiều nghệ sĩ K-pop hàng đầu khác. 7 thành viên của nhóm gồm Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, Chiquita, đều sinh sau năm 2002.

Baby Monster ra mắt vào tháng 11/2023 với đĩa đơn Batter Up. Sau đó, nhóm lần lượt phát hành đĩa đơn Stuck in the Middle, EP BabyMons7er. Cuối năm ngoái, Babymonster cho ra mắt album đầu tay Drip với 2 ca khúc chủ đề Drip và Clik Clak.

Nhiều ca khúc của Babymonster chinh phục các bảng xếp hạng trong và ngoài nước, giúp Babymonster khẳng định vị trí là một trong những nhóm nhạc nữ tân binh nổi bật nhất hiện nay.

Chia sẻ về mục tiêu sự nghiệp, Babymonster từng không giấu diếm tham vọng trở thành những ngôi sao lớn, kế tiếp đàn chị. "Ước mơ của chúng tôi từ lâu là được bước đi trên con đường giống những nghệ sĩ là thần tượng của mình. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho tới khi đạt được khoảnh khắc có thể hoàn toàn tự hào về bản thân", đại diện nhóm khẳng định.

Về việc Babymonster được gọi là “em gái Blackpink", thành viên Rami chia sẻ: "Thật vinh dự khi có thể nhận được danh hiệu như vậy. Nhờ có các bạn mà chúng tôi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tôi thực sự nghĩ đó là một vinh dự lớn và tôi rất biết ơn”.

Theo lịch trình, concert 2025 Babymonster 1st world tour sẽ đến thăm 12 thành phố trên khắp Bắc Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), TPHCM, Bangkok, Jakarta và nhiều nơi khác, gặp gỡ người hâm mộ trên toàn thế giới trong 21 buổi biểu diễn theo lịch trình.

Tại Việt Nam, sự kiện diễn ra ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn. Nơi đây có sức chứa từ 5.000 đến 8.000 người - được xem là phù hợp với lượng khán giả yêu mến nhóm nhạc tân binh nhà YG.