Giá xăng dầu hôm nay 16/11: Phục hồi, giá xăng dầu tăng mạnh

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 16/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới tăng nhẹ sau cú lao dốc mạnh nhất trong ngày hôm qua.

Giá xăng dầu hôm nay 16/11: Tăng mạnh trở lại

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 60,09 USD/thùng, tăng 1,4 USD/ thùng, tương đương mức tăng 2,4% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64,4 USD/thùng, tăng 1,38 USD/ thùng, tương đương mức tăng 2,2% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước bật tăng 3,1% đến trên 4%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô giảm từ 9% đến trên 10%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent tương lai tăng hơn 1% lên 64 USD/thùng vào thứ Sáu, trên đà chấm dứt chuỗi hai tuần giảm giá, được hỗ trợ bởi rủi ro nguồn cung.

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công cảng ở Biển Đen của Nga qua đêm, sau một cuộc không kích lớn của Nga vào Kyiv. Trong khi đó, hãng dầu Lukoil của Nga đã bắt đầu cắt giảm nhân sự trên khắp các đơn vị giao dịch dầu mỏ toàn cầu của mình chỉ vài ngày trước khi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có hiệu lực, đánh dấu một trong những tác động sớm nhất có thể nhìn thấy.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng gần một phần ba lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga có thể bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu do phải đổi hướng và dỡ hàng chậm hơn, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Ấn Độ và Trung Quốc tạm dừng mua dầu thô của Nga.

Tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn tiếp diễn khi IEA cảnh báo về tình trạng dư thừa dầu ngày càng tăng, với nguồn cung dự kiến ​​sẽ vượt cầu 2,4 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay và 4 triệu thùng vào năm tới, đồng thời dự báo mức tăng trưởng tiêu thụ đến năm 2050. OPEC cũng báo cáo thặng dư trong quý 3 và sản lượng của Hoa Kỳ cao hơn cùng với việc tăng hàng tồn kho khác.

Giá xăng dầu hôm nay 16/11: Xăng dầu trong nước tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 16/11 được điều chỉnh theo quyết định tăng giá xăng dầu ngày 13/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng từ 160 đến hơn 500 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 732 đồng/lít; giá bán lẻ không cao hơn 19.844 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.576 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.864 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.935 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 06/11/2025 - 12/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 06/11/2025 và kỳ điều hành ngày 13/11/2025 là: 79,862 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,850 USD/thùng, tương đương tăng 1,08%); 82,574 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,782 USD/thùng, tương đương tăng 0,96%); 94,628 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,994 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 94,618 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,992 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 367,572 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,910 USD/tấn, tương đương giảm 2,37%).