Giá xăng dầu hôm nay 31/7: Xăng dầu trong nước bật tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 31/7: Dầu thô nhích tăng

Sáng nay 31/7, giá dầu thô thế giới lúc 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) trên Trading Economics và Oilprice bật tăng trở lại, dù đà tăng chậm.

Cụ thể, giá dầu WTI bán ra ở mức 84,1 USD/thùng, tăng 0,5 USD/thùng, tăng tương ứng 0,62% so với giá giao dịch ngày hôm qua 30/7; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra 87,4 USD/thùng, tăng 0,5 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,53% so với giá giao dịch sáng qua 30/7.

Ghi nhận trong ngày 31/7, do giá dầu giảm mạnh liên tục trong nhiều ngày gần đây nên đã khiến giá dầu bình quân trong tháng 7 giảm đà tăng, mức tăng hiện tại chỉ bằng một nửa so với đà tăng bình quân giá dầu tháng 7.

Trong đó, dầu WTI và Brent đều có giá bình quân tháng 7 tăng từ 22%.

So với cùng kỳ năm trước, giá dầu các loại vẫn tăng, nhưng mức tăng không cao, bình quân tăng từ 24%-25%.

Trading Economics nhận định giá dầu Brent giao dịch gần 89 USD/thùng vào thứ Sáu và đang trên đà tăng gần 25% trong tháng này khi giao tranh leo thang giữa Mỹ và Iran đe dọa gây thêm gián đoạn cho nguồn cung năng lượng ở Trung Đông.

Quân đội Mỹ đã phát động các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Iran để đáp trả các cuộc tấn công của Tehran vào các tài sản của Mỹ trong khu vực, làm giảm hy vọng về bất kỳ bước đột phá ngoại giao nào trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã tăng lên sau khi giảm gần đây, cho phép hàng triệu thùng dầu thô đi qua. Trong khi đó, tại Biển Đỏ, Ả Rập Xê Út đã tổ chức các cuộc đàm phán với đại diện từ 43 quốc gia về việc thành lập một liên minh hàng hải để bảo vệ các tuyến đường vận chuyển sau cuộc phong tỏa do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn áp đặt vào tuần trước.

Ở những nơi khác, các nhà giao dịch cũng vẫn thận trọng về sự gián đoạn nguồn cung ở Biển Đen sau khi việc bốc dỡ hàng tại cảng xuất khẩu quan trọng đối với các chuyến hàng dầu thô của Kazakhstan bị đình chỉ một lần nữa trong tuần này sau các cuộc tấn công mới vào các tàu chở dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 31/7: Xăng dầu trong nước bật tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 31/7 được bán ra theo giá điều chỉnh giá lúc 15 giờ ngày 30/7 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, trong đó giá xăng dầu hôm nay, trong nước tăng từ 900 đồng đến hơn 1.800 đồng/lít.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 471 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.388 đồng/lít;

- Giá xăng E10RON95-III tăng 1.424 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ xăng dầu không cao hơn 22.859 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S tăng 1.856 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 27.624 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 916 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 16.478 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay 30/7, liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) cho các loại xăng sinh học là 500 đồng/lít, dầu diesel là 1.000 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.

Bộ Công Thương giải thích, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột giữa Mỹ và Iran tạm thời hạ nhiệt nhưng sau đó có dấu hiệu bùng phát trở lại; Iran tiếp tục tấn công một số tàu đi qua eo biển Hormuz; xung đột quân sự có dấu hiệu lan rộng tại khu vực Trung Đông khi Mỹ, Saudi Arabia và các nhóm vũ trang tại Iraq được Iran hậu thuẫn có các cuộc tấn công lẫn nhau; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/7/2026 và kỳ điều hành ngày 30/7/2026 là: 118,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,834 USD/thùng, tương đương tăng 5,20%); 121,280 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,740 USD/thùng, tương đương tăng 4,97%); 159,016 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 8,076 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 561,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,154 USD/tấn, tương đương tăng 2,77%).