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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 18:40 GMT+7
Chủ đề: World cup 2026

Giấc mơ World Cup 2026 - Câu chuyện về một Canada đang thay đổi

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Tiến Việt Thứ sáu, ngày 12/06/2026 18:40 GMT+7
Có một thời, hình ảnh tiêu biểu nhất của Canada là những sân băng phủ trắng tuyết, những cây gậy khúc côn cầu và các chàng trai tóc vàng lao đi giữa tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Nhưng hôm nay, khi World Cup diễn ra trên chính quê hương mình, Canada đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
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Đó không chỉ là câu chuyện về bóng đá.

Đó là câu chuyện về một đất nước đã thay đổi.

Một Canada "Liên hiệp quốc"

Trong đội hình Canada bước ra sân hôm nay, người mang băng đội trưởng không sinh ra ở Toronto hay Vancouver. Alphonso Davies cất tiếng khóc chào đời tại trại tị nạn Buduburam ở Ghana, nơi cha mẹ anh chạy trốn khỏi cuộc nội chiến đẫm máu ở Liberia. Năm tuổi, cậu bé ấy đặt chân tới Canada theo chương trình hỗ trợ người tị nạn.

Hai mươi năm sau, Alphonso Davies trở thành ngôi sao của Bayern Munich, là thủ lĩnh của đội tuyển quốc gia và là biểu tượng cho một thế hệ Canada mới.

Xung quanh anh là những đồng đội đến từ khắp nơi trên thế giới.

Alphonso Davies giờ đây chiến đấu vì lá cờ mới - nơi cho anh sự an toàn. Ảnh: AP.

Jonathan David sinh ra tại New York. Ismael Koné có gốc Bờ Biển Ngà. Tani Oluwaseyi lớn lên ở Nigeria. Niko Sigur từng khoác áo các đội trẻ Croatia. Marcelo Flores trưởng thành trong hệ thống bóng đá Mexico.

Phòng thay đồ của Canada giống như một phiên họp thu nhỏ của Liên Hợp Quốc. Nhưng chính điều đó lại phản ánh chân thực nhất diện mạo đất nước lá phong hiện đại.

Sự đa dạng tạo nên sức mạnh

Canada hôm nay là nơi hội tụ của hơn 250 cộng đồng sắc tộc và hơn 200 ngôn ngữ khác nhau. Những người nhập cư từ châu Âu, châu Phi, châu Á hay Mỹ Latinh đã cùng nhau tạo nên một xã hội đa văn hóa hiếm có trên thế giới. Và nếu khúc côn cầu từng là biểu tượng của Canada cũ, thì bóng đá đang trở thành tiếng nói của Canada mới.

Khác với môn thể thao trên băng vốn đòi hỏi chi phí rất cao, bóng đá gần gũi với mọi gia đình. Một quả bóng, một khoảng sân nhỏ và những đứa trẻ đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau là đủ để bắt đầu một giấc mơ.

Tại Toronto, Vancouver hay Montreal, bóng đá đã trở thành ngôn ngữ chung của những cộng đồng nhập cư. Những đứa trẻ mang họ Nigeria, Croatia, Colombia cùng lớn lên dưới lá cờ Canada và cùng theo đuổi một khát vọng. Khát vọng được đại diện cho quê hương mới của mình.

Bởi vậy, mỗi khi Davies tăng tốc bên hành lang trái hay Jonathan David ghi bàn, người hâm mộ Canada không chỉ nhìn thấy một pha bóng đẹp.

Họ nhìn thấy câu chuyện của chính đất nước mình.

Một đất nước được xây dựng từ những hành trình vượt đại dương, từ những gia đình đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn và từ những con người đến từ khắp nơi trên thế giới nhưng cùng chọn Canada là nhà.

World Cup 2026 với người Canada thật đặc biệt

Nó không chỉ là cơ hội để Canada tìm kiếm chiến thắng đầu tiên hay lần đầu tiên vượt qua vòng bảng.

Nó còn là dịp để cả thế giới nhìn thấy một Canada mới: đa dạng hơn, cởi mở hơn và đoàn kết hơn.

Có thể ở đâu đó, người ta vẫn nghe thấy tiếng vang của môn khúc côn cầu truyền thống.

Nhưng trên sân cỏ, một thế hệ mới đang viết nên chương tiếp theo trong lịch sử đất nước lá phong.

Và lần này, trái bóng chính là ngôn ngữ kết nối tất cả.

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