Giải báo chí "tam nông": Nhóm tác giả Đài PT-TH Nghệ An chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải

Tối 10/12, bên lề lễ trao giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024, PV báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với đại diện nhóm tác giả đạt giải B với tác phẩm "Sản phẩm OCOP – Xếp hạng xong xếp xó".

Nhà báo Thúy Vinh cho biết, tác phẩm "Sản phẩm OCOP: Xếp hạng xong xếp xó" được Đài PT-TH Nghệ An phát sóng tháng 10/2024. Đây là đề tài được nhóm tác giả chúng tôi ấp ủ từ rất lâu, chủ đề của tác phẩm là phản ánh thực trạng về xây dựng sản phẩm OCOP tại các huyện, thành thị ở Nghệ An. Theo đó, để đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã cần có ít nhất 1 sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn. Để hoàn thành được tiêu chí này, nhiều địa phương tại Nghệ An đã phải "chạy đua" để có được sản phẩm OCOP dù sản phẩm đó không có ưu thế, không mang tính đặc trưng, đặc thù. Hậu quả, nhiều sản phẩm OCOP xếp hạng xong liền bị "khai tử" có nguy cơ xếp xó.

Nhóm tác giả Đài PT-TH Nghệ An chụp ảnh cùng Ban tổ chức giải báo chí tam nông. Ảnh: Lê Hiếu.

"Sau khi BTC thông báo cho chúng tôi là tác phẩm của mình đạt giải cao tại cuộc thi giải Báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn lần thứ II năm 2024, nhóm chúng tôi rất vui và tự hào. Năm nay, tôi được biết là số lượng tác phẩm gửi tham gia giải rất nhiều. Để có được thành quả như hôm nay là sự nỗ lực của cả nhóm, với sự định hướng, tư vấn của lãnh đạo phòng thời sự, lãnh đạo Đài PT- TH nghệ An. Giải thưởng là sự đánh giá, ghi nhận của BTC đối với tác phẩm của chúng tôi, qua giải thưởng này là động lực để chúng tôi yêu và gắn bó với mảng đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà chúng tôi thường nói vui là mảng đề tài "lội ruộng", nhà báo Thúy Vinh tâm sự.

"Khi được biết giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có loại hình phát thanh- truyền hình chúng tôi đã tập trung đầu tư xây dựng kịch bản, thực hiện tác phẩm ngay từ rất sớm, và đây là loại hình báo chí thuộc sở trường của chúng tôi. Thực tiễn từ nhiều năm nay Đài PT-TH Nghệ An chúng tôi đã tham gia và có nhiều giải vàng, bạc toàn quốc về loại hình PT-TH trong các kỳ liên hoan. Và khi thực hiện các tác phẩm loại hình báo chí này chúng tôi đã rất quen thuộc và khá dễ dàng đối với chúng tôi.", nhà báo Trần Lịch chia sẻ.

Nhóm tác giả Đài PT-TH Nghệ An vinh dự nhận giải B tại giải báo chí tam nông với tác phẩm: "Sản phẩm OCOP – Xếp hạng xong xếp xó". Ảnh: Cảnh Thắng.

"Đề tài về tam nông tương đối rộng, với đề tài này thì phát thanh không có thế mạnh, vì thế để thể hiện tốt tác phẩm của mình, chúng tôi đã sử dụng triệt để hiệu quả của phỏng vấn, tiếng động hiện trường và trong viết lời bình chúng tôi cũng cố gắng chọn những ngôn từ mang tính tượng thanh để người nghe có thể hình dung được điều mình cần thể hiện trong tác phẩm. Chúng tôi đã đến các cơ sở sản xuất để phỏng vấn chủ thể OCOP, ghi tiếng động tại hiện trường để tác phẩm của mình chân thật, gần gũi với cuộc sống hơn", nhà báo Thúy Vinh kể.

Qua thực tế sản xuất các tin tức phát sóng hàng ngày về phong trào xây dựng NTM chúng tôi phát hiện ra tình trạng chạy đua trong phong trào này và thể hiện rõ nhất là các sản phẩm OCOP của từng xã. Và có những sản phẩm OCOP làm cho có, sau đó biến mất… Điều này gây ra nhiều lãng phí, thiếu thực chất, kém hiệu quả trong phong trào nông thôn mới. Nên để góp một phần tiếng nói phản ánh những bất cập trong chương trình này chúng tôi đã xây dựng và thực hiện tác phẩm và qua đó mong muốn các địa phương hạn chế chạy đua thành tích trong NTM để chương trình này mang đúng ý nghĩa là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Qua đó, mong góp tiếng nói để ngành chủ quản thấy rõ những bất cập từ thực hiện chương trình, điều chỉnh hoặc thay đổi tiêu chí, cách thức thẩm định, xét chọn sản phẩm, để chương trình đạt hiệu quả cao và thực chất, đúng với mục tiêu, đích hướng của chương trình.

Hơn 20 năm gắn bó với mảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhà báo Thúy Vinh – một thành viên trong nhóm tác giả, cho biết, đây là đề tài đã được nhóm tác giả ấp ủ trong nhiều năm. Đó là kết quả của một quá trình dài tích lũy thông tin, gặp gỡ và lắng nghe nông dân của những nhà báo thực sự gắn bó và yêu mảng đề tài nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Để thực hiện được 3 kỳ phóng sự, nhóm đã trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện trao đổi với nông dân, HTX, lãnh đạo chính quyền tại nhiều địa bàn và đã có sự trực tiếp tham gia tác nghiệp của lãnh đạo Đài PT-TH Nghệ An trong ê-kíp thực hiện.

Cũng theo chia sẻ của nhà báo Thúy Vinh, quá trình thực hiện loạt bài điều tra, nhóm thực hiện gặp nhiều khó khăn trong hành trình đi tìm các sản phẩm và gợi mở để từ người dân, đến chính quyền, các nhà lãnh đạo quản lý trao đổi thẳng thắn về vấn đề này: "Có những lúc, để lần tìm được địa chỉ của một hộ gia đình, chị em chúng tôi phải đi vòng vèo cả nửa ngày trời. Số điện thoại có, nhưng chúng tôi hiểu với phản ánh, điều tra cần phải đến tận nơi, lắng nghe, trao đổi, quan sát kỹ lưỡng để hiểu thấu đáo vấn đề, đồng thời, có cảm xúc để viết. Trong quá trình thực hiện cũng phải vận dụng rất nhiều kỹ năng của phỏng vấn và điều tra để có được các thông tin sâu cho loạt bài".