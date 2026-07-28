Giải cứu 5 hộ dân với 16 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu ở Lâm Đồng sau mưa lớn

Sáng 28/7, lực lượng chức năng phường 3 Bảo Lộc, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng), quân sự đã tiến hành giải cứu 5 hộ dân với 16 nhân khẩu ra khỏi khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu bị ngập sâu sau mưa lớn.

Người dân được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn trong sáng ngày 28/7. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 nhận được tin báo từ Công an phường 3 Bảo Lộc về việc mưa lớn gây ngập lụt tại khu vực cầu số 3 và làm 5 hộ dân với 16 người bị mắc kẹt trong vùng ngập, cần lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 đã báo cáo lãnh đạo phòng và xuất 2 xe cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập.

Lực lượng chức năng đến nhà các hộ dân bị ngập để đưa người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ chia thành các tổ công tác, phối hợp với Công an địa phương tiếp cận từng hộ dân, trang bị 16 áo phao và 5 phao tròn, hướng dẫn người dân di chuyển theo đội hình an toàn. Đồng thời, lực lượng công an cũng trực tiếp dìu, cõng 6 trường hợp người già, trẻ nhỏ, người không tự di chuyển được ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 9 giờ sáng ngày 28/7, đã có 5 hộ dân với 16 nhân khẩu bị mắc kẹt đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 đã phối hợp với các lực lượng đưa toàn bộ 5 hộ dân với 16 người đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người.

Trước đó, đêm ngày 27/6, trên địa bàn khu vực thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cũ có mưa lớn liên tục khiến cho nước tại suối Đại Lào và sông Đại Bình dâng cao và gây ngập sâu khu vực tại phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao đến 1 mét. Sau đó, lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân đến nơi an toàn.