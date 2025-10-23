Giải mã sức hút của khu đô thị siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden tại Nghệ An

Chủ đề nóng

Eurowindow Sport Garden thu hút giới đầu tư cả nước khi tiên phong kiến tạo khu đô thị siêu cao cấp với phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc. Dự án mở ra cơ hội an cư lý tưởng, đầu tư hấp dẫn và định hình diện mạo mới cho thị trường bất động sản Nghệ An.
Giữa bối cảnh đô thị Nghệ An ngày càng mở rộng và phát triển mạnh mẽ, vị trí trở thành yếu tố then chốt tạo nên giá trị bất động sản. Eurowindow Sport Garden sở hữu tọa độ “vàng mười” khi nằm ngay trung tâm thành phố, tiếp giáp hai trục đường huyết mạch Trần Nguyên Hãn và Đại lộ Vinh Quang đều rộng tới 36m. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại lộ Vinh – Cửa Lò, Quốc lộ 46A và hàng loạt tuyến phố thương mại sầm uất, tạo nên mạng lưới giao thương thuận lợi bậc nhất khu vực. Chỉ trong bán kính hơn 1km, cư dân có thể tiếp cận toàn bộ hệ thống dịch vụ, từ trung tâm hành chính, trường học, bệnh viện.

Eurowindow Sport Garden nằm tại phường Thành Vinh, sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận tiện giao thương.

Bên cạnh vị trí đắc địa, Eurowindow Sport Garden tiên phong đáp ứng tiêu chí công trình xanh. Bên cạnh việc sở hữu 7 công viên, vườn hoa, thảm thực vật đa tầng, dự án còn là khu đô thị hiếm hoi tại Nghệ An sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng với toàn bộ hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Low-E cao cấp. Đây là loại kính hiện đại, có khả năng cản tia UV tới 96%, bảo vệ sức khỏe người dùng. Bên cạnh đó, kính Low-E cấu tạo đặc biệt với lớp phủ oxit kim loại siêu mỏng, giúp hạn chế sự truyền nhiệt, giữ không gian trong nhà mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, góp phần tiết kiệm chi phí điện năng cho cư dân, đặc biệt phù hợp với khí hậu nắng nóng, gió Lào khắc nghiệt ở Nghệ An. Việc đầu tư sử dụng cửa kính Low-E tại Eurowindow Sport Garden không chỉ nâng tầm thẩm mỹ cho công trình mà còn kiến tạo một không gian sống chất lượng cao, thân thiện môi trường, xứng tầm chuẩn mực của một khu đô thị đẳng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế.

Không chỉ vậy, Eurowindow Sport Garden còn là dự án tiên phong ở khu vực sử dụng năng lượng tái tạo - điện mặt trời. Nguồn năng lượng “xanh” được chủ đầu tư ứng dụng cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa. Giải pháp này không chỉ thể hiện định hướng phát triển bền vững của Eurowindow Holding mà còn mang lại giá trị thiết thực cho cư dân. Nguồn năng lượng sạch được khai thác trực tiếp từ ánh sáng tự nhiên giúp tối ưu chi phí sinh hoạt và hạn chế phát thải CO₂ ra môi trường.

Thêm nữa, dự án Eurowindow Sport Garden sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng không khí trong nhà; Dự án sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên nâng cao chất lượng không khí trong nhà. Sử dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, đủ điều kiện sử dụng cho tưới cây hay sinh hoạt thông thường. Sử dụng thùng rác thông minh vận hành bằng năng lượng mặt trời, tự động đóng mở nắp và nén rác giúp bảo vệ môi trường.

Với sự đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, đơn vị phát triển dự án Eurowindow Holding đã quy hoạch các sản phẩm một cách bài bản. Biệt thự, liền kề, shophouse, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, căn hộ chung cư, được thiết kế vừa tối ưu về công năng, vừa đảm bảo thẩm mỹ hiện đại, tinh tế.

Các dãy shophouse hai mặt tiền nằm dọc phố đi bộ có mái che được ví như “thương phố” sầm uất giữa lòng thành phố, nơi hội tụ các hoạt động mua sắm, ẩm thực, giải trí, nhộn nhịp 24/7, bất kể thời tiết nắng hay mưa. Shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che bao gồm 2 khối được nối với nhau bằng mái ngói kết hợp kính giúp tận dụng ánh sáng ban ngày và thông gió tự nhiên, ban đêm được chiếu sáng bằng điện năng lượng mặt trời. Các mặt ngoài của hai khối shophouse là các tuyến phố lớn như Trần Nguyên Hãn và Lạc Long Quân hay Giáng Hương thuận tiện kinh doanh, mặt trong là tuyến phố đi bộ, chợ đêm sầm uất.

Shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che là sản phẩm độc đáo chỉ có tại các dự án của Eurowindow Holding.

Trong khi đó, sản phẩm biệt thự được thiết kế sang trọng, không gian mở, có sân vườn riêng và tầm nhìn thoáng đãng. Sản phẩm liền kề tích hợp vừa ở vừa kinh doanh, với mặt tiền rộng, tiếp giáp các tuyến đường lớn, gần kề khu tiện ích và công trình công cộng. Bên cạnh đó, các shophouse khối đế và căn hộ chung cư được thiết kế thông minh với nhiều lối tiếp cận, tối đa hóa công năng sử dụng và cho thuê, mang lại hiệu suất kinh doanh cao.

Không chỉ chú trọng quy hoạch, Eurowindow Sport Garden còn được ví như một “thành phố thu nhỏ” khi sở hữu hệ thống gần 100 tiện ích nội khu phong phú. Dự án quy tụ đầy đủ tiện nghi cho một cuộc sống năng động, khỏe mạnh và hạnh phúc. Đáng chú ý, tại Eurowindow Sport Garden, công viên thể thao lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An rộng tới 20.000m2, quy tụ hàng chục bộ môn thể thao như: sân tập golf, tennis, pickleball, 3 bể bơi dành cho mọi lứa tuổi gồm bể bơi 4 mùa, bể ngoài trời và bể trẻ em kết hợp khu vui chơi nước; 7 công viên và vườn hoa xen kẽ trong khu đô thị đều được trang bị máy tập thể thao ngoài trời; trường mẫu giáo và trường THCS thuận tiện trong việc giáo dục, ươm mầm tài năng cho các cư dân nhí; tuyến phố đi bộ, phố thương mại có mái che, mang đến trải nghiệm giải trí sôi động.

Khu vực đỗ xe ngoài trời được quy hoạch hợp lý, giúp tối ưu không gian, đảm bảo mỹ quan và an toàn giao thông nội khu. Eurowindow Sport Garden đảm bảo an ninh 24/7 với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp và hệ thống camera hiện đại. Wifi phủ sóng toàn bộ khu công cộng giúp cư dân kết nối tiện lợi mọi hoạt động vui chơi, thể thao hay làm việc tại khu đô thị.

Tất cả các công viên, vườn hoa đều được bố trí thiết bị luyện tập thể chất giúp cư dân rèn luyện và duy trì lối sống năng động mỗi ngày.

Với vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích toàn diện và tầm nhìn phát triển bền vững, Eurowindow Sport Garden không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho cư dân ngay trung tâm thủ phủ tỉnh Nghệ An mà còn là điểm đến đầu tư sinh lời bền vững trong dài hạn.

Sự hiện diện của dự án đánh dấu bước tiến mới của Eurowindow Holding trên hành trình kiến tạo những khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam – nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút để tôn vinh giá trị sống, giá trị đầu tư và khẳng định đẳng cấp của chủ nhân.

