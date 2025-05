Bạn đọc

Vi phạm giao thông phạt tới 150 triệu đồng, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phạt cao gấp 4 lần hiện nay là những nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được Chính phủ trình Quốc hội. Theo các chuyên gia, việc nâng mức xử phạt tối đa đối với các lĩnh vực như PCCC, an ninh trật tự, giao thông đường bộ, an ninh mạng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.