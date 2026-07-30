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Thứ năm, ngày 30/07/2026 12:39 GMT+7

Giải pháp phòng bệnh lở mồm long móng hiệu quả

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BS. PHAN HOÀNG DŨNG - CÔNG TY NAVETCO Thứ năm, ngày 30/07/2026 12:39 GMT+7
Bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút gây ra, lây lan nhanh trên đàn gia súc... và có thể gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Công ty Navetco khuyến cáo, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, người chăn nuôi cần tiêm phòng vắc-xin cho gia súc đầy đủ, tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên và báo ngay cho cán bộ thú y khi phát hiện dấu hiệu nghi mắc bệnh.
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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỊCH BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM)

Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) luôn là mối đe dọa đối với ngành chăn nuôi, là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi-rút LMLM gây ra, bệnh lây lan cực kỳ nhanh chóng qua tiếp xúc trực tiếp, không khí, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, con người, thậm chí qua các loài vật trung gian như ruồi, ve.

Bệnh xảy ra trên các loài động vật móng chẻ như trâu, bò, heo, dê và cừu và thường xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát mạnh vào mùa mưa, giao mùa. Heo là loài bệnh nặng nhất và là nguồn lây lan chính.

Tại Việt Nam bệnh LMLM do vi-rút type O gây ra phổ biến nhất, với ba chủng vi-rút hiện đang lưu hành là O Cathay, O SEA/Mya-98 và O ME-SA/PanAsia. Đặc biệt, chủng O Cathay có khả năng gây bệnh nghiêm trọng trên đàn heo.

Đây là một bệnh gây thiệt hại kinh tế lớn về năng suất, làm cho gia súc chậm lớn, sụt cân, giảm tăng trọng, giảm sản lượng sữa, sẩy thai và gây chết cao ở gia súc non.

2. DẤU HIỆU VÀ BIỂU HIỆN NHẬN BIẾT CỦA BỆNH

Khi vật bị nhiễm, thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày với các triệu chứng như:

Sốt cao 40-41°C, bỏ ăn, ủ rũ.

Do đau và sút móng làm gia súc đi khập khiễng nằm nhiều hơn đứng.

Xuất hiện bọng nước ở kẽ móng, niêm mạc miệng, lưỡi, tạo vết loét làm vật không ăn được, miệng chảy nhiều nước dãi màu trắng như bọt bia.

Ở heo con, bê nghé tỷ lệ chết có thể đến 90% do viêm cơ tim.

Bệnh LMLM do vi-rút gây ra nên không có thuốc điều trị, khi bệnh xảy ra điều trị bằng kháng sinh chỉ mang tính hỗ trợ, giảm nhiễm trùng kế phát.

3. VẮC- XIN PHÒNG BỆNH LMLM ARRIAH-VAC

ARRIAH-VAC là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa Công Ty NAVETCO và Viện Bảo vệ sức khỏe động vật Nga (FGBI "ARRIAH"), là một Trung tâm nghiên cứu và sản xuất vắc xin thú y hàng đầu thế giới được OIE/FAO công nhận.

4. ƯU ĐIỂM CỦA VẮC-XIN ARRIAH-VAC TRONG PHÒNG BỆNH LMLM

ARRIAH-VAC là vắc xin vô hoạt nhũ dầu được sản xuất từ vi- rút LMLM type O (O1 Manisa, O Taiwan-98.

Sự kết hợp 2 chủng trong vắc- xin mang lại những ưu điểm vượt trội về mặt dịch tễ họcmiễn dịch học. Chúng bổ trợ lẫn nhau giúp nâng cao đáng kể giá trị r₁ tổng thể chống lại các chủng vi-rút biến đổi ngoài thực địa, tạo bảo hộ rộng, phòng đồng thời nhiều phân dòng vi-rút LMLM đang cùng lúc lưu hành phức tạp tại Đông Nam Á và Việt Nam, giải quyết bài toán biến đổi kháng nguyên liên tục của virus LMLM, hạn chế tối đa nguy cơ "lọt lưới" vắc-xin.

Tác dụng” Hiệp đồng”: Tối ưu hoá trong bảo vệ

Vi-rút LMLM serotype O được chia thành nhiều phân dòng (topotype) khác nhau, 2 chủng vi-rút trong vắc- xin ARRIAH-VAC đại diện cho hai nhóm dịch tễ lớn.

Chủng O1 Manisa: Đại diện cho phân dòng ME-SA, có khả năng tạo bảo hộ chéo rất tốt với các nhánh vi-rút có nguồn gốc từ Nam Á và Trung Đông.

Chủng O Taiwan-98: Đại diện cho phân dòng Cathay (chủng này cực kỳ nguy hiểm, gây bệnh nặng trên heo).

Tính tương đồng kháng nguyên cao

Các chủng vi-rút trong vắc-xin ARRIAH-VAC có chỉ số tương đồng kháng nguyên (r1 > 0,3) với các chủng vi-rút LMLM đang lưu hành trên thực địa tại Việt Nam như: O/ME-SA/PanAsia, O/CATHAY, O/SEA/Mya-98, O/ME-SA/Ind 2001 (d & e).

Tối ưu hóa kháng thể:

Sự hiệp đồng 2 kháng nguyên trong vắc-xin ARRIAH-VAC làm tăng mức độ đáp ứng kháng thể trung hòa cao hơn khoảng 0,3 log₁₀ (tăng gấp đôi) so với vắc-xin chứa 1chủng vi-rút, giúp duy trì mức bảo hộ cao, ổn định và kéo dài.

Hàm lượng kháng nguyên trong vắc-xin cao

Mỗi liều vắc-xin chứa hàm lượng kháng nguyên tối thiểu 6PD₅₀ theo khuyến cáo của WOAH (Tổ chức Thú y Thế giới) và Cục Thú y Việt Nam giúp tăng khả năng tạo kháng thể bảo hộ.

Đạt tiêu chuẩn sạch, tinh khiết

Vắc- xin đã loại bỏ các protein không cấu trúc (NSP), giúp phân biệt vi-rút nhiễm hay vi-rút của vắc-xin.

Chất bổ trợ nhũ dầu tiên tiến

Tạo ra miễn dịch cao.

Độ an toàn tuyệt đối

Vắc-xin không gây ra các phản ứng phụ nghiêm trọng hay sảy thai trên gia súc sinh sản.

Thời gian ngưng sử dụng trước khi giết mổ

Là 0 ngày, rất tiện lợi cho các trại nuôi heo thịt sắp xuất bán.

Rút ngắn thời gian tiêm nhắc lại

Thời gian tiêm nhắc lại giữa 2 mũi vắc-xin (10 - 15 ngày), giúp quần thể đạt tỷ lệ bảo hộ cao hơn và mức độ miễn dịch mạnh hơn trong thời gian ngắn.

5. CÁCH PHÒNG BỆNH VÀ NGĂN NGỪA SỰ LÂY LAN CỦA BỆNH LMLM

Ngoài các biện pháp an toàn sinh học, thường xuyên sát trùng chuồng trại, kiểm soát người và vật truyền bệnh bệnh. Tiêm phòng vắc-xin ARRIAH-VAC định kỳ 2 lần/năm là “Giải pháp chiến lược”, hiệu quả nhất để tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc trong phòng bệnh LMLM, hạn chế lây lan bệnh trong đàn gia súc và duy trì chăn nuôi bền vững cho đàn vật nuôi.

Chi tiết sản phẩm xin xem website: www.navetco.com.vn.

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