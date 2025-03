Giám đốc Công an TP.Hà Nội động viên cán bộ Tổ 141 bị người vi phạm đâm xe máy gây thương tích

Ngày 12/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng của Công an thành phố đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh - Cán bộ Tổ công tác 141 bị thương trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Động viên thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP.Hà Nội động viên, trao tặng giấy khen cho cán bộ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: CA Hà Nội

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã trao tặng Giấy khen cho thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh về thành tích đột xuất trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ sự cảm ơn đến đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn đã tận tình chữa trị, chăm sóc sức khỏe thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh. Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật và yêu cầu các đơn vị chính sách xem xét giải quyết các chế độ, tạo mọi điều kiện để thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục, sớm trở về đơn vị công tác.

Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã tham mưu, đề xuất UBND TP.Hà Nội trích quỹ Phòng chống tội phạm để kịp thời trợ cấp cho thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh.

Về diễn biến vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh bị thương, Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 01h15' ngày 8/3/2025, Tổ công tác Y13B-141H thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội theo Kế hoạch của Công an thành phố.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện 01 trường hợp nam giới điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Piaggio Vespa, BKS: 29G1-906.13 chở theo 1 nữ giới, có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không đội mũ bảo hiểm nên thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh đã ra hiệu dừng xe đối với trường hợp trên.

Tuy nhiên, người điều khiển mô tô đã không dừng phương tiện mà điều khiển xe đâm thẳng vào người thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh, khiến thiếu tá Ánh ngã bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, được chẩn đoán bị xuất huyết dưới nhện niềm đại não, sưng nề tụ máu phần mềm mắt phải.

Vụ việc được bàn giao Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để xử lý theo quy định. Hiện tình trạng sức khỏe Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh đã qua cơn nguy hiểm và được chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn để điều trị, theo dõi.