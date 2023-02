Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định chức vụ Đảng

Tại hội nghị, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lữ Văn Hùng, tỉnh chúc mừng đại tá Hồ Việt Triều được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và nay được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được chỉ định chức vụ Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu mong muốn đại tá Hồ Việt Triều sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng học tập, nghiên cứu, nỗ lực, cầu thị, trách nhiệm với công việc, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Bạc Liêu ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, đại tá Hồ Việt Triều, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng chỉ định vị trí Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Trên cương vị người đứng đầu của Đảng bộ Công an tỉnh, đại tá Triều hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn phấn đấu nỗ lực hết mình, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đại tá Hồ Việt Triều mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự đồng thuận, giúp đỡ của toàn thể cán bộ, đảng viên Công an tỉnh, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Bạc Liêu quyết liệt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Hồ Việt Triều (SN 1973, quê quán tỉnh Bến Tre), Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, kể từ ngày 1/2/2023.

