Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc được chỉ định chức vụ Đảng

Chiều 1/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo cơ cấu tổ chức, Giám đốc Công an tỉnh còn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc này do Ban Bí thư quyết định.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao quyết định cho Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh Công an Vĩnh Phúc

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho đại tá Thân Văn Hải – Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị đại tá Thân Văn Hải tập trung xây dựng đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, kịp thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Thân Văn Hải – Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan . Đại tá Hải hứa sẽ phát huy truyền thống của Công an Vĩnh Phúc, cùng với các lãnh đạo trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường an toàn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đại tá Thân Văn Hải sinh năm 1975, quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó trưởng Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang); Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Ngày 1/2/2024, ông nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an Vĩnh Phúc.