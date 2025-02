Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị nhận thêm nhiệm vụ mới

Sáng 20/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỳ họp thứ 29, khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi cho thôi làm Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị đối với ông Võ Văn Hưng – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, HĐND tỉnh Quảng Trị có 47 đại biểu. Kỳ họp 29 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 42 đại biểu tham dự, 5 đại biểu vắng có lý do.

Đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị được bầu chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Tại Kỳ họp, 42 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị đã tin tưởng bầu đại tá Vũ Văn Đấu – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị làm Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, sinh năm 1976, quê tỉnh Thái Bình, từng là Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an); Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị được bầu làm Uỷ viên UBND tỉnh; đồng thời tặng hoa ghi nhận đóng góp của các uỷ viên UBND tỉnh vừa được miễn nhiệm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Cũng tài Kỳ họp 29 này, HĐND tỉnh Quảng Trị đã quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 7 người, gồm bà Lê Thị Thanh - Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Văn Quảng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Xây dựng với cùng lý do điều động, bố trí công tác khác. Ông Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Văn Tường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Hồ Thị Lệ Hà - Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng lý do tự nguyện nghỉ công tác để sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cũng được miễn nhiễm Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Trị vì đã điều động, bố trí công tác làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo lịch công tác, chiều nay (20/2), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị sẽ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, ông Trần Văn Quảng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) được phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị; bà Lê Thị Thanh - Giám đốc Sở Tài chính (cũ) đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Trị.