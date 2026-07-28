Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát “giăng bẫy” như thế nào để lừa 269 người, chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng?

Sáng 28/7, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử Ngô Sĩ Linh (SN 1994, quê tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "đưa hối lộ".

Ngô Sĩ Linh và Nguyễn Hoài Nghĩa thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Linh là Giám đốc công ty Nhà Tiến Phát đã ký kết nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên để xây dựng kinh doanh kios, văn phòng cho thuê, nhà trọ, bãi xe, siêu thị…

Dù biết nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng, Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) để thu tiền của nhiều nhà đầu tư rồi sử dụng cho mục đích khác.

Để các nhà đầu tư tin tưởng, trong vài tháng đầu, Linh “chia lợi nhuận” cho những người góp vốn. Tuy nhiên sau đó thôi không tiếp tục và chiếm đoạt số tiền góp vốn của các bị hại.

Một dự án mà công ty Nhà Tiến Phát thực hiện dang dở. Ảnh: Đăng Khôi.

Trụ sở Công ty Nhà Tiến Phát.

Nạn nhân của Công ty Nhà Tiến Phát cầu cứu nhiều nơi. Ảnh: Đăng Khôi.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Nhà Tiến Phát đã nhận của các nhà đầu tư tổng số tiền hơn 327 tỷ đồng thông qua 1.529 hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê tại 43 thửa đất và 4 lô đất/tổng số 7.932 phòng trọ.

Trong các thửa đất Công ty Nhà Tiến Phát thuê của người dân để đầu tư xây dựng nhà trọ, chỉ có thửa đất số 127, số 132 tờ bản đồ 58 tại khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ, nay là TP.HCM) được Ủy ban nhân dân TP. Thuận An (cũ) cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho Công ty Nhà Tiến Phát.

Đối với các thửa đất còn lại, một số thửa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng nhưng cấp cho người cho thuê đất để xây dựng nhà ở riêng lẻ, còn lại không được cấp giấy phép xây dựng.

Công ty Nhà Tiến Phát đã chi hơn 218 tỷ đồng để chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư, chi hoa hồng cho môi giới và thuê văn phòng, thuê đất, chi trả lương nhân viên…

Cáo trạng thể hiện, Linh đã ký 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê đã chiếm đoạt hơn 127 tỷ đồng của 269 người.

Trong quá trình hoạt động công ty, Linh bổ nhiệm Nguyễn Hoài Nghĩa làm cố vấn chiến lược Công ty Nhà Tiến Phát. Nghĩa giúp sức cho Linh tổ chức, điều hành hoạt động của công ty và được hưởng 0.25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng. Tổng số tiền mà Nghĩa hưởng lợi từ việc lừa đảo trên là hơn 7,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nghĩa không được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát nhưng đã sử dụng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ cho hàng loạt cá nhân khác.

Các cá nhân này sau đó giới thiệu, huy động vốn cho Công ty Nhà Tiến Phát và hưởng hoa hồng.