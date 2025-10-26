Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Xã hội
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 10:38 GMT+7

Giành nhau từng điểm, quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 "về tay" nam sinh Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

Tào Nga Chủ nhật, ngày 26/10/2025 10:38 GMT+7
Chiến thắng nghẹt thở, rượt đuổi từng điểm số, với 215 điểm, Bảo Khánh xuất sắc giành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.
Ai là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025?

Đúng 8h30 sáng 26/10, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 đã diễn ra tại trường quay Đài truyền hình Việt Nam với 4 thí sinh xuất sắc nhất là Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế, Huế); Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa); Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam); Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Sau 4 phần thi gay cấn, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 đã gọi tên thí sinh Bảo Khánh. Nam sinh đã thể hiện bản lĩnh, xuất sắc ở các phần thi.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 đã gọi tên thí sinh Bảo Khánh. Ảnh: Tào Nga

Ở phần thi Khởi động: Mỗi thí sinh có 6 câu hỏi riêng. Điểm số của các thí sinh sau lượt thi đầu lần lượt là Duy Khoa 40 điểm, Thanh Tùng 30 điểm, Bảo Khánh 50 điểm, Nhựt Lam 40 điểm.

Lượt thi khởi động thứ 5 - lượt thi chung, các thí sinh tranh nhau từng điểm. Duy Khoa 60 điểm, Thanh Tùng 30 điểm, Bảo Khánh 65 điểm, Nhựt Lam 35 điểm.

Điểm số của thí sinh sau phần thi thứ nhất. Ảnh: Tào Nga

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm từ có 21 chữ cái. Câu đầu tiên các bạn đều giành được điểm với từ dân gian.

Sau câu thứ 2 là Kịch nói, Thanh Tùng đã tìm chữ cái là Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Tùng rất run nhưng vẫn tự tin khi đây là cơ hội của mình. Tuy nhiên, MC đã chúc mừng thí sinh và vươn lên dẫn đầu với 100 điểm.

Điểm số của các thí sinh khác lần lượt là Duy Khoa 70, Bảo Khánh 75, Nhựt Lam 45.

Thanh Tùng sau phần thi Vượt chướng ngại vật. Ảnh: Tào Nga

Tại phần thi Tăng tốc, các thí sinh nhận câu hỏi chung và cùng nhau trả lời. Bảo Khánh thêm 40 điểm là 115 sau câu đầu tiên và câu thứ 2, thí sinh này cũng giành được 40 điểm vươn lên dẫn đầu với 155 điểm và câu 3 là 175.

Thanh Tùng xuất sắc sau 3 câu hỏi đầu giành được 170 điểm và cuối cùng vươn lên dẫn đầu tiếp với 210 điểm.

Sau phần thi, điểm số của các thí sinh lần lượt là Duy Khoa 150 điểm, Thanh Tùng 210 điểm, Bảo Khánh 185 điểm, Nhựt Lam 135 điểm.

Gay cấn nhất là phần thi Về đích, mỗi thí sinh sẽ chọn gói câu hỏi riêng và sẵn sàng mất điểm nếu như trả lời sai bị thí sinh khác trả lời đúng.

Thanh Tùng có điểm số cao nhất nên là thí sinh thi đầu tiên. Nam sinh chọn 3 câu hỏi 20 điểm. Dù 3 câu trả lời sai không giành được điểm nhưng Thanh Tùng may mắn không bị mất điểm dù 3 thí sinh khác giành quyền.

Thanh Tùng xúc động khi theo dõi lời chúc từ bà và các bạn từ quê nhà. Ảnh: Tào Nga

Bảo Khánh thi ở vị trí thứ 2 với gói câu hỏi 20-30-30. Với câu hỏi về câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở câu đầu tiên, Bảo Khánh đạt 20 điểm trọn vẹn. Ở câu 30 điểm thứ 2 về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của Việt Nam, câu trả lời đảo Cồn Cỏ và Trà Cổ đã giúp Bảo Khánh vươn lên dẫn đầu với 225 điểm. Câu hỏi cuối về R-45B được tạo nên bởi những nhân tố hóa học nào, Bảo Khánh nhanh chóng trả lời và giành được 245 điểm.

Bảo Khánh vui mừng sau phần thi Về đích rất xuất sắc. Ảnh: Tào Nga

Duy Khoa thi thứ 3 và trả lời sai câu hỏi đầu tiên, Bảo Khánh giành quyền nhưng trả lời sai bị trừ còn 230 điểm. Xuất sắc với câu thứ 3 đặt ngôi sao hi vọng, Duy Khoa đạt 180 điểm.

Nhựt Lam bước vào phần thi và cho biết sẽ "chơi hết mình" với 3 câu 30 điểm. Đặt ngôi sao hi vọng ở câu thứ 2, Nhựt Lam giành được 205 điểm, cách Bảo Khánh 25 điểm.

Bảo Khánh giành quyền trả lời bị trừ điểm nhưng vẫn xuất sắc dẫn đầu.

Kết thúc phần thi của Nhựt Lam, điểm số của các thí sinh lần lượt là Duy Khoa 180 điểm, Thanh Tùng 210 điểm, Bảo Khánh 215 điểm, Nhựt Lam 205 điểm.

Với điểm số này, Bảo Khánh đã giành ngôi vị quán quân chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 cùng giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Ngoài vòng nguyệt quế được mạ vàng 24k với thiết kế đặc biệt, thí sinh này còn nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD với suất học bổng du học tại Australia.

Đồng thời, giải thưởng đối với các thí sinh đạt giải Nhì, giải Ba là 200 triệu đồng/giải Nhì, 100 triệu đồng/giải Ba.

