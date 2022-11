Giao dịch ngân hàng: 0 phí trọn đời, bất ngờ trúng xe hơi

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2022, giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 7,24% về số lượng và tăng 33,21% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị bình quân 900 nghìn tỷ đồng/ngày.



Miễn phí trọn đời

Lan tỏa tinh thần số hóa trong mỗi bước đi, hầu hết các ngân hàng đã và đang hướng Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ trên kênh số như mở tài khoản, thẻ ngân hàng, chuyển tiền, gửi tiết kiệm... , đáp ứng các nhu cầu, trải nghiệm luôn luôn thay đổi của khách hàng.

Một trong những chương trình nổi bật, đang thu hút khách hàng hiện nay là gói tài khoản 0 phí trọn đời e-SkyOne của HDBank.

Theo đó, HDBank miễn phí giao dịch chuyển tiền online trong và ngoài hệ thống. Ngoài ra, khách hàng được miễn phí quản lý tài khoản và không cần duy trì số dư bình quân hằng tháng. Gói e-SkyOne áp dụng cho khách hàng mới đăng ký tại các điểm kinh doanh hoặc đăng ký online trên App HDBank. Tất cả khách hàng hiện hữu cũng sẽ tự động được hưởng chính sách 0 phí hấp dẫn này.

Với sự đổi mới mạnh mẽ cùng những chương trình ưu đãi hấp dẫn được triển khai liên tục, tại HDBank, số lượng người dùng có hoạt động trên các kênh giao dịch trực tuyến đến ngày 30/09/2022 tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng giao dịch eBanking tăng gấp hai lần cùng kỳ. Số lượng người dùng eBanking tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Số lượng giao dịch trung bình trên mỗi tài khoản eBanking tăng 1,25 lần so với cùng kỳ.

Có thể nói, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong ngành ngân hàng hiện nay, khi không chỉ mang đến những chuyển biến tích cực về cung cấp sản phẩm - dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nhận quà siêu hời

Không chỉ mang lại giá trị gia tăng trong giao dịch tài chính, HDBank còn mang đến cho khách hàng các trải nghiệm giàu cảm xúc. Từ nay đến 31/12/2022, khách hàng khi mở mới tài khoản thanh toán của HDBank sẽ được tận hưởng tiện ích 0 phí vượt trội, còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng các giải thưởng hấp dẫn từ HDBank với tổng giải thưởng hơn 2 tỷ đồng, gồm: Xe hơi Peugeot 2008 phiên bản Active sản xuất năm 2022, xe VESPA Sprint 125 I- Get ABS LED-S, iPhone 14 Pro max 128GB, Loa Marshall Stanmore II và Sổ tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng hạn mức 2 triệu đồng.

Ngoài ra, HDBank sẽ tặng 100.000 đồng cho 9.000 khách hàng đầu tiên đăng ký mở tài khoản thanh toán trực tuyến e-SkyOne và phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 200.000 đồng/giao dịch trên App HDBank trong thời gian diễn ra chương trình.

Chị Mai Ngọc (quận 5, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi phụ trách mua sắm cho công ty và cũng thường xuyên mua hàng online cho cá nhân và gia đình, nên gói e-SkyOne thật sự thiết thực. Tôi thoải mái thực hiện các giao dịch trực tuyến, đã thế, càng giao dịch lại càng hời. Biết đâu, cuối năm còn có cơ hội trúng thưởng xe".

Lấy khách hàng làm trọng tâm, HDBank liên tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động số hóa để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trực tuyến vượt trội và giải pháp tài chính tối ưu. Trong đó, gói e-SkyOne đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trọn đời phục vụ khách hàng của HDBank, theo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước về việc hạn chế sử dụng tiền mặt, nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho khách hàng.

Khách hàng có thể nhận quà tặng và tham gia chương trình quay số may mắn chỉ với vài bước đơn giản: Bước 1: Tải/đăng nhập App HDBank. Đối với khách hàng mới thì cần đăng ký mở tài khoản Bước 2: Thực hiện giao dịch thanh toán tối thiểu 200.000 đồng/giao dịch Bước 3: Xác nhận thông tin và hoàn tất giao dịch. Nhận mã số dự thưởng để tham gia các kỳ quay thưởng theo quy định của chương trình tại: https://www.hdbank.com.vn/vi/personal/promotion/detail/ngan-hang-dien-tu/tai-khoan-khong-phi-song-thanh-thoi-trung-xe-hoi?utm_source=HDB-eSkyOne-NA-NA-New-ALL-TR-NA-NA-WBA&utm_medium=NA&utm_campaign=zero-fee-2022&utm_content=web-bannerKV