Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai thành công tốt đẹp

Diễn ra từ ngày 13 đến 14/11 tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Rieng, Campuchia, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai đã để lại những ấn tượng sâu đậm về tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân và dân hai nước.

Đón Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam về nước tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Việt Nam và Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Campuchia đã cùng tham gia hàng loạt hoạt động có ý nghĩa như: Chào, tô son cột mốc; trồng cây hữu nghị; diễn tập quân y chung; lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học tại tỉnh Tây Ninh; lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học tại tỉnh Svay Rieng; hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng…

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai kết thúc thành công tốt đẹp.

Trong suốt chặng đường lịch sử gần 6 thập niên qua, bất chấp biết bao khó khăn, thử thách với những thăng trầm, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia đã không ngừng được vun đắp, là tài sản vô giá, thiêng liêng của hai dân tộc. Thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai tiếp tục minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa hai quốc gia láng giềng, trực tiếp góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, nhất là giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước thực chất, hiệu quả, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.