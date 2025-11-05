Giáo sư duy nhất Việt Nam năm 2025 ngành Toán học: Quê Nghệ An, là Viện trưởng trường danh tiếng

Vô khu rừng 30.000ha ở Tây Ninh này, thấy động vật hoang dã có trong sách Đỏ, 2 con vật lạ này "đánh đu" với nhau
Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát (rừng Lò Gò-Xa Mát) thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (trước đây) có diện tích tự nhiên hơn 30.000ha, với nhiều tiềm năng về động vật hoang dã, nhiều loài có tên trong sách Đỏ, thực vật quý hiếm và du lịch sinh thái, ngày càng thu hút nhiều du khách. Khu rừng Lò Gò-Xa Mát trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái - dã ngoại hàng đầu của vùng Đông Nam bộ.