Giáo sư duy nhất Việt Nam năm 2025 ngành Toán học: Quê Nghệ An, là Viện trưởng trường danh tiếng

Giáo sư duy nhất ngành Toán học năm 2025

Theo thông báo của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2025, PGS.TS Phan Thành An là ứng viên duy nhất ngành Toán được công nhận chức danh Giáo sư, ghi nhận quá trình nỗ lực và đóng góp lâu dài trong giáo dục và nghiên cứu khoa học. Ông hiện giữ vị trí Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực Toán ứng dụng.

Sinh năm 1969, quê tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh (cũ), Nghệ An, ông theo học Toán và sau đó bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Toán, chuyên ngành Giải tích vào ngày 30/12/1999 tại Đại học Sư phạm Vinh.

Năm 2009, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ngành Toán.

GS.TS Phan Thành An, Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM là giáo sư duy nhất ngành Toán được công nhận năm nay.

Từ năm 1990 đến 2000, ông công tác tại Đại học Sư phạm Vinh với vai trò giảng viên. Năm 2000, ông chuyển sang Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lần lượt giữ các chức vụ: Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Giải tích số và Tính toán khoa học, Nghiên cứu viên cao cấp. Từ năm 2020 đến nay, ông về công tác tại Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM, làm giảng viên cao cấp và giữ cương vị Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán.



Được biết, Giáo sư Phan Thành An có nhiều năm giảng dạy quốc tế, từng làm việc tại Đại học Lisbon (Bồ Đào Nha) trong 5 năm (2009-2014) và giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đại học São Paulo (Brazil) trong 2 năm (2017-2019). Trong thời gian này, ông hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Công nghệ cao (IST), Đại học Lisbon (2010-2015).

Ông có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C do Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội cấp, chứng chỉ phát âm do Apollo Education & Training cấp và chứng chỉ Writing Success - Advanced Level, đủ năng lực giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Trong suốt sự nghiệp, ông đã hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Ông chủ trì và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở và các đề tài quốc tế, trong đó có đề tài xếp loại “xuất sắc”.

Ông đã công bố khoảng 50 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, nhiều bài với vai trò tác giả chính kể từ sau khi được công nhận Phó Giáo sư. Ông còn là đồng tác giả của hai cuốn sách chuyên khảo trong lĩnh vực Toán ứng dụng.

Hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào Toán ứng dụng, tối ưu hình học và thuật toán, với các kết quả khoa học có tính ứng dụng cao trong các bài toán kỹ thuật và mô hình tính toán.