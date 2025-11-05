Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Xã hội
Thứ tư, ngày 05/11/2025 08:26 GMT+7

Giáo sư duy nhất Việt Nam năm 2025 ngành Toán học: Quê Nghệ An, là Viện trưởng trường danh tiếng

+ aA -
Tào Nga Thứ tư, ngày 05/11/2025 08:26 GMT+7
Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư năm 2025 cho GS.TS Phan Thành An, Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giáo sư duy nhất ngành Toán học năm 2025

Theo thông báo của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2025, PGS.TS Phan Thành An là ứng viên duy nhất ngành Toán được công nhận chức danh Giáo sư, ghi nhận quá trình nỗ lực và đóng góp lâu dài trong giáo dục và nghiên cứu khoa học. Ông hiện giữ vị trí Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực Toán ứng dụng.

Sinh năm 1969, quê tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh (cũ), Nghệ An, ông theo học Toán và sau đó bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Toán, chuyên ngành Giải tích vào ngày 30/12/1999 tại Đại học Sư phạm Vinh.

Năm 2009, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ngành Toán.

GS.TS Phan Thành An, Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM là giáo sư duy nhất ngành Toán được công nhận năm nay.

Từ năm 1990 đến 2000, ông công tác tại Đại học Sư phạm Vinh với vai trò giảng viên. Năm 2000, ông chuyển sang Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, lần lượt giữ các chức vụ: Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Giải tích số và Tính toán khoa học, Nghiên cứu viên cao cấp. Từ năm 2020 đến nay, ông về công tác tại Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM, làm giảng viên cao cấp và giữ cương vị Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán.

Được biết, Giáo sư Phan Thành An có nhiều năm giảng dạy quốc tế, từng làm việc tại Đại học Lisbon (Bồ Đào Nha) trong 5 năm (2009-2014) và giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đại học São Paulo (Brazil) trong 2 năm (2017-2019). Trong thời gian này, ông hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Công nghệ cao (IST), Đại học Lisbon (2010-2015).

Ông có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C do Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội cấp, chứng chỉ phát âm do Apollo Education & Training cấp và chứng chỉ Writing Success - Advanced Level, đủ năng lực giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Trong suốt sự nghiệp, ông đã hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Ông chủ trì và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở và các đề tài quốc tế, trong đó có đề tài xếp loại “xuất sắc”.

Ông đã công bố khoảng 50 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, nhiều bài với vai trò tác giả chính kể từ sau khi được công nhận Phó Giáo sư. Ông còn là đồng tác giả của hai cuốn sách chuyên khảo trong lĩnh vực Toán ứng dụng.

Hướng nghiên cứu chính của ông tập trung vào Toán ứng dụng, tối ưu hình học và thuật toán, với các kết quả khoa học có tính ứng dụng cao trong các bài toán kỹ thuật và mô hình tính toán.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động

Ngày 3/11, tại khu vực bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng), sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông Thu Bồn dâng cao, gây sạt lở nghiêm trọng, lực lượng bộ đội, dân quân và người dân địa phương đã khẩn trương ra quân gia cố tuyến đê xung yếu.

Xúc động cảnh người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập

Xã hội
Xúc động cảnh người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập

Khi Gen Z mê "xem bói" bằng ChatGPT

Xã hội
Khi Gen Z mê 'xem bói' bằng ChatGPT

Nước lại tràn về khiến người dân phố cổ Hội An méo mặt dọn đồ, nhiều di tích ở Huế dừng đón khách tham quan

Xã hội
Nước lại tràn về khiến người dân phố cổ Hội An méo mặt dọn đồ, nhiều di tích ở Huế dừng đón khách tham quan

Đà Nẵng: Công an xã cứu sống người dân giữa trận lũ sáng sớm
11

Xã hội
Đà Nẵng: Công an xã cứu sống người dân giữa trận lũ sáng sớm

Đọc thêm

Vô khu rừng 30.000ha ở Tây Ninh này, thấy động vật hoang dã có trong sách Đỏ, 2 con vật lạ này 'đánh đu' với nhau
Nhà nông

Vô khu rừng 30.000ha ở Tây Ninh này, thấy động vật hoang dã có trong sách Đỏ, 2 con vật lạ này "đánh đu" với nhau

Nhà nông

Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát (rừng Lò Gò-Xa Mát) thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (trước đây) có diện tích tự nhiên hơn 30.000ha, với nhiều tiềm năng về động vật hoang dã, nhiều loài có tên trong sách Đỏ, thực vật quý hiếm và du lịch sinh thái, ngày càng thu hút nhiều du khách. Khu rừng Lò Gò-Xa Mát trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái - dã ngoại hàng đầu của vùng Đông Nam bộ.

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi
Nhà nông

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới sửa đạo luật liên quan đến lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam tiến thẳng Malaysia, châu Phi

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang đẩy nhanh tiến độ các cuộc tham vấn để hoàn thiện việc sửa đổi một đạo luật nhằm ổn định giá gạo và cải thiện phúc lợi cho nông dân. Trong khi đó, các chuyến tàu chở gạo của Việt Nam vẫn chuyển hướng đến châu Phi, Malaysia, Hàn Quốc,...

3 kiểu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu
Doanh nghiệp

3 kiểu cư dân lý tưởng của Setia Edenia: Người trẻ bản lĩnh, gia đình hiện đại, nhà đầu tư có gu

Doanh nghiệp

Trong dòng chảy không ngừng của các đô thị thịnh vượng, luôn có sự dịch chuyển rõ rệt từ nhu cầu ăn ở đơn thuần sang nhu cầu khẳng định vị thế xã hội. Từ xu hướng đó,“nhà” dần trở thành tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ và hệ giá trị sống của từng nhóm cư dân. Đặc biệt với tầng lớp thành đạt, ngoài diện tích hay vị trí, họ còn “đo lường” mức độ tương hợp giữa không gian sống và triết lý cá nhân. 

Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định 'sốc' của Trung Quốc
Thị trường

Giá vàng hôm nay (5/11): Rơi tự do sau quyết định "sốc" của Trung Quốc

Thị trường

Giá vàng hôm nay 5/11 trong nước quay đầu giảm mạnh tới 1,3 triệu đồng/lượng, nối dài chuỗi biến động dữ dội những ngày qua. Giá vàng thế giới trượt xuống dưới 4.000 USD/ounce khi đồng USD tăng mạnh và Trung Quốc bất ngờ hủy ưu đãi thuế vàng.

NATO đang thực hiện kịch bản phong tỏa Kaliningrad của Nga
Thế giới

NATO đang thực hiện kịch bản phong tỏa Kaliningrad của Nga

Thế giới

Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xây dựng các cơ chế phong tỏa khu vực Kaliningrad, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia.

Giữa nhịp sống đô thị hóa, người Việt cần thêm gì để thật sự 'an cư'?
Bạn đọc

Giữa nhịp sống đô thị hóa, người Việt cần thêm gì để thật sự "an cư"?

Bạn đọc

Với mạng lưới dịch vụ rộng khắp và chính sách bồi thường minh bạch, giá trị bảo vệ từ Bảo hiểm Bảo Việt đang trở thành nền tảng vững chắc cho cuộc sống khách hàng hôm nay và tương lai.

Con vật đặc sản này bắt từ dưới nước lên kêu eng éc lạ tai, ai ngờ ở An Giang nuôi thành công, 500.000 đồng/kg
Nhà nông

Con vật đặc sản này bắt từ dưới nước lên kêu eng éc lạ tai, ai ngờ ở An Giang nuôi thành công, 500.000 đồng/kg

Nhà nông

Từ năm 2017, anh Hồ Văn Nhiều, ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (trước thời điểm sắp xếp, sáp nhập) hợp sức với anh em trong gia đình chuyển từ nuôi cá nàng hai sang nuôi cá heo (cá heo nước ngọt, cá heo sông Mê Kông) với tổng cộng 9 bè, cặp trên sông Hậu. Cá bán ra liên tục, thậm chí bạn hàng đến tận nơi mua từ vài chục đến cả trăm ký...

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng và loạt ca khúc bất hủ, đi cùng năm tháng
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng và loạt ca khúc bất hủ, đi cùng năm tháng

Văn hóa - Giải trí

Tên tuổi Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng thể hiện thành công hàng loạt ca khúc nhạc Đỏ nổi tiếng như "Tình ca", "Bài ca trên núi", "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ"...

Kích hoạt Khung dữ liệu quốc gia 1.0: Từ dữ liệu rời rạc đến kết nối toàn bộ hệ thống số hóa nhà nước đầu tiên
Năng lượng mới

Kích hoạt Khung dữ liệu quốc gia 1.0: Từ dữ liệu rời rạc đến kết nối toàn bộ hệ thống số hóa nhà nước đầu tiên

Năng lượng mới

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Khung Kiến trúc Dữ liệu Quốc gia 1.0, chính thức kích hoạt nền móng cho hệ thống quản trị dữ liệu thống nhất đầu tiên trong lịch sử – một “hệ điều hành dữ liệu quốc gia” kết nối mọi bộ, ngành và địa phương trên cùng chuẩn vận hành. Khung Kiến trúc Dữ liệu Quốc gia 1.0 không chỉ đặt dấu mốc chuyển sang mô hình nhà nước số toàn diện, mà còn thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu tập trung, minh bạch và dẫn dắt nền kinh tế số phát triển dựa trên dữ liệu.

Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội làm Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ
Tin tức

Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội làm Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ

Tin tức

Ông Phí Minh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động đến công tác tại phường Chương Mỹ và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030.

Mê hoặc với cây cảnh nở cả biển hoa tuyết trắng, hương thơm tươi mát, nở hoa 200 ngày, cực dễ trồng
Gia đình

Mê hoặc với cây cảnh nở cả biển hoa tuyết trắng, hương thơm tươi mát, nở hoa 200 ngày, cực dễ trồng

Gia đình

Sự quyến rũ của cây cảnh này không phải ở vẻ đẹp lộng lẫy, mà là ở khí chất thanh nhã. Ngoài ra, mùi hương hoa thơm mát, sảng khoái, vô cùng dưỡng thần.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
Kinh tế

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

Kinh tế

Tòa án Đức tuyên bố Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng kiện trong vụ phỉ báng liên quan đến Lê Trung Khoa, người từng vu khống tập đoàn “đưa hối lộ” và gọi là “mafia.” Phán quyết buộc bị đơn gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và đối mặt mức phạt 250.000 euro cho mỗi lần tái phạm.

Real để thua Liverpool, Bellingham vẫn tạo nên kỷ lục mới
Thể thao

Real để thua Liverpool, Bellingham vẫn tạo nên kỷ lục mới

Thể thao

Tuy Real Madrid để thua 0-1 trước Liverpool trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League nhưng tiền vệ Jude Bellingham vẫn lập nên kỷ lục mới.

Arsenal đạt kết quả hoàn hảo, HLV Mikel Arteta bất ngờ tỏ ra khiêm tốn
Thể thao

Arsenal đạt kết quả hoàn hảo, HLV Mikel Arteta bất ngờ tỏ ra khiêm tốn

Thể thao

Arsenal đã đánh bại Slavia Praha 3-0 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ 4 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đã có phát biểu thể hiện sự bình tĩnh dù đội bóng của ông đang đạt phong độ rất cao.

Châu Âu tiến thoái lưỡng nan với khối tài sản đóng băng của Nga, Ukraine gặp hạn lớn
Thế giới

Châu Âu tiến thoái lưỡng nan với khối tài sản đóng băng của Nga, Ukraine gặp hạn lớn

Thế giới

Châu Âu đang tìm cách giảm hỗ trợ tài chính cho Ukraine khi nước này đang đối mặt với nhu cầu tài chính ngày càng tăng. Theo tờ The Economist, Ukraine cần 400 tỷ đô la tài trợ nước ngoài trong 4 năm tới để tiếp tục cuộc chiến, trong đó riêng năm tới cần 60 tỷ đô la. Do Mỹ không sẵn lòng chi trả chi phí, các nước châu Âu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc hỗ trợ.

Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội
Tin tức

Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội

Tin tức

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Bắc Ninh đang đề nghị công an vào cuộc xử nghiêm tình trạng rao bán, huy động vốn trái phép ở 2 dự án nào?
Nhà đất

Bắc Ninh đang đề nghị công an vào cuộc xử nghiêm tình trạng rao bán, huy động vốn trái phép ở 2 dự án nào?

Nhà đất

Trước tình trạng nhiều dự án chưa đủ pháp lý vẫn được rao bán, huy động vốn rầm rộ trên mạng, Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị cơ quan Công an vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tin Showbiz 24h: Nghệ sĩ Tấn Beo bị suy thận giai đoạn 5, phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Nghệ sĩ Tấn Beo bị suy thận giai đoạn 5, phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Tấn Beo bị suy thận giai đoạn 5, phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1, ... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Tập đoàn Sơn Hải nói gì về thông tin 'sai phạm tại dự án 500 tỷ đồng' ở Quảng Trị?
Nhà đất

Tập đoàn Sơn Hải nói gì về thông tin "sai phạm tại dự án 500 tỷ đồng" ở Quảng Trị?

Nhà đất

Tập đoàn Sơn Hải vừa lên tiếng sau kết luận thanh tra dự án khu nhà ở thương mại phía Tây Nam TP. Đồng Hới, khẳng định doanh nghiệp chỉ nộp thừa 10,1 triệu đồng chứ không phải 10 tỷ đồng.

Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Bất ổn gia tăng, dầu thô lao dốc không phanh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Bất ổn gia tăng, dầu thô lao dốc không phanh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay bất ngờ lao dốc rất mạnh khi giá giao ngay trên các sàn giảm gần 1 USD/thùng.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 5/11: ​​SSI Digital tăng vốn lên nghìn tỷ, tiền kỹ thuật số sập kinh hoàng
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 5/11: ​​SSI Digital tăng vốn lên nghìn tỷ, tiền kỹ thuật số sập kinh hoàng

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 5/11: Ghi nhận tiền kỹ thuật số giảm sâu. Trong nước, Công ty cổ phần Công nghệ Số SSI (SSI Digital) công ty tài sản mã hóa trong hệ sinh thái của đại gia Nguyễn Duy Hưng, vừa hoàn tất đợt tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng.

Lãi suất ‘âm thầm’ nhích lên: ‘Phép thử’ mới cho thị trường bất động sản
Nhà đất

Lãi suất ‘âm thầm’ nhích lên: ‘Phép thử’ mới cho thị trường bất động sản

Nhà đất

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu tăng, kéo theo áp lực lên mặt bằng cho vay. Diễn biến này được giới chuyên gia đánh giá là “phép thử” quan trọng đối với tiến trình phục hồi của thị trường bất động sản Việt Nam.

Thửa đất giao trái thẩm quyền có được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
Bạn đọc

Thửa đất giao trái thẩm quyền có được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Bạn đọc

Theo luật sư, trường hợp người dân sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 2024 thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận…

Một ông quan to nhà Lê sơ, khai quốc công thần triều Hậu Lê quê ở làng nào tỉnh Thanh Hóa?
Nhà nông

Một ông quan to nhà Lê sơ, khai quốc công thần triều Hậu Lê quê ở làng nào tỉnh Thanh Hóa?

Nhà nông

Theo tộc phả của dòng họ Lê Đình, Lê Lôi-ông quan to, khai quốc công thần nhà Lê sơ, sinh ra và lớn lên ở Cổ Định xưa (nay là xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Triệu Sơn trước đây, dưới chân núi Nưa). Ông là con trai út của tiến sĩ Lê Duy Duật. Nhà Hồ sau khi cướp ngôi nhà Trần, khiến lòng người oán giận, thừa cơ ấy, giặc Minh đã đem quân sang xâm lược nước ta, tàn sát Nhân dân, đốt nhà, cướp của.

Tuyến đường hoành tráng hơn 4.900 tỷ từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên mới
Nhà nông

Tuyến đường hoành tráng hơn 4.900 tỷ từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên mới

Nhà nông

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi huyện Hưng Hà kết nối với tỉnh Hưng Yên (nay là tuyến đường từ phường Thái Bình đi qua xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập) với tổng mức đầu tư 4.927 tỷ đồng...

Sứ mệnh làm cà phê nguyên chất: Nỗi đau “9 phần hương liệu, 1 phần cà phê” (Bài 1)
Nhà nông

Sứ mệnh làm cà phê nguyên chất: Nỗi đau “9 phần hương liệu, 1 phần cà phê” (Bài 1)

Nhà nông

Sau gần hai thập niên làm ăn ở thị trường quốc tế, Phúc Sinh chúng tôi đã trở thành nhà xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu Việt Nam và cũng chạm mốc xuất khẩu 65.000 - 70.000 tấn cà phê mỗi năm. Tuy nhiên, một câu nói đùa của khách hàng đã khiến tôi trăn trở: "Việt Nam xuất khẩu cà phê khắp nơi thế giới, nhưng ngay tại Việt Nam không có cà phê để uống. Người ta uống cái gì ấy…".

Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự của Bộ Quốc phòng
Tin tức

Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự của Bộ Quốc phòng

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có quyết định bổ nhiệm 2 nhân sự của Bộ Quốc phòng, trong đó bổ nhiệm ông Lê Đức Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Liệt tứ chi, suy hô hấp sau khi tiêm botulinum xóa nhăn tại nhà
Xã hội

Liệt tứ chi, suy hô hấp sau khi tiêm botulinum xóa nhăn tại nhà

Xã hội

Tiêm botulinum tại nhà qua quảng cáo trên mạng xã hội để “làm thon cằm và xóa nhăn trán”, nhiều phụ nữ bị ngộ độc botulinum nặng, liệt người, suy hô hấp.

Nông thôn mới Ninh Bình nhiều nơi đẹp như phim, xã mới này 2 bên đường toàn biệt thự, nhà lầu
Nhà nông

Nông thôn mới Ninh Bình nhiều nơi đẹp như phim, xã mới này 2 bên đường toàn biệt thự, nhà lầu

Nhà nông

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tỉnh Ninh Bình mới (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình trước đây) luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thống Trump tuyên bố sốc, Mỹ có đủ vũ khí hạt nhân để thổi bay thế giới 150 lần
Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố sốc, Mỹ có đủ vũ khí hạt nhân để thổi bay thế giới 150 lần

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo vệ nỗ lực nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân của mình, khoe rằng kho vũ khí của Mỹ đủ mạnh để "thổi bay thế giới 150 lần" và nên được duy trì thông qua các cuộc thử nghiệm tích cực.

Tin đọc nhiều

1

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

2

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

3

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

4

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

5

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động