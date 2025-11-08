Giáo sư ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025: Đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao, có bố là giáo sư danh tiếng

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong lĩnh vực Y học, Giáo sư ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 chính là GS.TS Hoàng Anh Tiến.

Nhiều năm gắn bó trong giảng dạy, nghiên cứu và khám chữa bệnh, GS.TS Hoàng Anh Tiến, Phó Trưởng Bộ môn Nội – Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, được biết đến như một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch.



Được biết, bố của GS Tiến là GS.TS Huỳnh Văn Minh, hiện là Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam.



Giáo sư ngành Y trẻ nhất Việt Nam 2025 từng là thủ khoa. Ảnh: FBNV

Sinh năm 1979 tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, năm 1997, ông đỗ thủ khoa đầu vào khối B Trường Đại học Y Dược Huế. Sáu năm sau, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa loại giỏi, được chuyển thẳng học cao học và bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2007. Đến năm 2011, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nội khoa - tim mạch với kết quả xuất sắc.

Với nỗ lực không ngừng trong học tập và nghiên cứu, ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Y học năm 2015, trở thành một trong những phó giáo sư trẻ nhất của Đại học Huế và cũng là phó giáo sư trẻ nhất ngành Y Việt Nam thời điểm đó.

Trong gần hai thập kỷ công tác, GS Tiến đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng: Phó Trưởng Bộ môn Nội, Trưởng Module 9 Tim mạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Đồng thời, ông còn giữ nhiều trọng trách trong các tổ chức chuyên ngành như Phó Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam, Phó Chủ tịch Phân hội Vữa xơ động mạch Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Giấc ngủ miền Trung, Ủy viên thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam và Hội Giấc ngủ Việt Nam. Ông cũng là thành viên quốc tế FESC, FACC, FSCAI, khẳng định uy tín và vị thế trong cộng đồng tim mạch quốc tế.



Các hướng nghiên cứu của GS.TS Hoàng Anh Tiến tập trung vào can thiệp động mạch vành, ngưng thở khi ngủ, tăng huyết áp, vữa xơ động mạch và rối loạn nhịp tim, hướng đến việc cá thể hóa điều trị và tối ưu hóa hiệu quả can thiệp. Ông cũng đi đầu trong việc ứng dụng các chỉ điểm sinh học mới (như NT-ProBNP, sST2) và công nghệ tái đồng bộ tim (CRT) trong tiên lượng và điều trị suy tim.

Đến nay, ông đã chủ nhiệm và tham gia 15 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 2 đề tài cấp Bộ, 4 đề tài cấp Tỉnh, 7 đề tài cấp Đại học Huế; đồng thời công bố hơn 180 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Bên cạnh nghiên cứu, GS.TS Hoàng Anh Tiến còn là người thầy tận tâm, đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, cùng hàng chục học viên cao học, bác sĩ nội trú và chuyên khoa.

Ông còn tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Huế (ngành tiếng Anh), có chứng chỉ tiếng Pháp DELF (do Bộ Giáo dục Pháp cấp).

Không chỉ dừng lại ở chuyên môn, ông còn tích cực tham gia công tác Đảng, đoàn thể, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ cộng đồng.

Với tâm huyết của người thầy – bác sĩ – nhà nghiên cứu, GS.TS Hoàng Anh Tiến là tấm gương sáng cho các thế hệ sinh viên và đồng nghiệp noi theo: khiêm tốn trong học thuật, tận tụy trong giảng dạy, vững vàng trong chuyên môn, luôn hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho cộng đồng.

Ông Tiến từng được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (2007), Giải thưởng Quả cầu vàng về khoa học công nghệ (2012).