Giống gà đặc sản được thả nuôi trên đồi ở Ba Vì, cận Tết Nguyên đán bán 120.000 đồng/kg vẫn "cháy hàng"

Được thành lập từ năm 2019, HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì được thành lập với mục đích liên kết các hộ chăn nuôi với nhau, tạo thành chuỗi khép kín từ sản xuất tới tiêu thụ. Hiện tại, hợp tác xã có 9 thành viên chăn nuôi, nuôi khoảng 300.000 con gà/năm, cung cấp cho thị trường khoảng 25.000 con gà/tháng.

Ông Nguyễn Văn Tài – Giám đốc HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì cho biết, HTX thành lập dựa trên cơ sở các hộ chăn nuôi riêng lẻ, họ tự chủ động phương án sản xuất, chăn nuôi nên khi mới vào HTX các hộ vẫn còn e ngại và chưa toàn tâm, toàn ý cùng HTX xây dựng và phát triển. Thành viên HTX được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do ngành nông nghiệp và các đơn vị tổ chức nên các hộ thực hiện quy trình chăn nuôi khá bài bản, từ khâu chọn giống, thức ăn đến phòng chống dịch bệnh cho gà đều được các thành viên thực hiện theo đúng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, hàng năm các hộ nuôi gà đều được các đơn vị chuyên môn của Sở NNNPTNT Hà Nội tập huấn kiến thức về kỹ thuật nuôi gà thả vườn theo hướng VietGAP, tập huấn tăng cường liên kết nhóm và khả năng nắm bắt thị trường cho các hộ sản xuất, đẩy mạnh hoạt động thông tin giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm các doanh nghiệp phân phối lớn để kết nối cho tiêu thụ sản phẩm.

Anh Trương Đức Hoàng, ở xã Thụy An, huyện Ba Vì (Hà Nội) là thành viên của HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì. Mỗi năm trang trại của anh xuất bán hàng vạn con gà ra thị trường. Ảnh: Bình Minh

Thực hiện theo đúng các quy định trong chăn nuôi khi tham gia thành viên HTX, quá trình chăn nuôi từ khâu chọn giống, thức ăn, nuôi thả đến vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh cho gà đều được các thành viên thực hiện theo đúng kỹ thuật. Hiện sản phẩm gà đồi Ba Vì đã có tem nhãn nhận diện nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát giết mổ. Sản phẩm gà đồi Ba Vì đang được tiêu thụ thông qua các cửa hàng tiện ích và một số nhà hàng trong và ngoài thành phố Hà Nội.

Hiện nay, các thành viên của HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì chủ yếu thả nuôi giống gà ri lai mía, gà trống có lông màu đỏ sẫm, bóng mượt xen lẫn màu đen ở cánh và đuôi, chân to vừa phải, màu vàng, trọng lượng khi trưởng thành nặng từ 2 - 2,2kg/con. Trong khi đó, gà mái có màu trắng đục hoặc màu pha nâu trắng, trọng lượng khi trưởng thành xuất bán từ 1,5 - 1,7kg.

"Gà đồi Ba Vì được nuôi trong môi trường tự nhiên trên đồi gò, thức ăn của gà chủ yếu là ngô, cám, rau xanh và phụ phẩm nông nghiệp, tạo ra thịt gà săn chắc, thơm ngon, khác biệt với các loại gà nuôi công nghiệp", ông Tài chia sẻ.

Ông Tài cho biết, để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, HTX đã chủ động tăng đàn. Hiện, tổng đàn khoảng 120.000 con.

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, giá gà lông xuất bán tại HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì xuất từ 100.000 - 120.000 đồng/kg. Ảnh: Bình Minh



Với phương pháp nuôi gà hữu cơ, giá gà lông của HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì khi bán ra cũng cao hơn so với các trang trại khác. Thời điểm này, HTX bán 100.000 - 120.000 đồng/kg gà lông, trong khi tại các trang trại khác, dao động từ 70.000 - 90.000 đồng/kg.

Theo ông Tài, để chăn nuôi gà an toàn, quy trình sản xuất được các thành viên của HTX kiểm soát chặt chẽ, từ việc chọn giống, chăm sóc đến giết mổ và chế biến, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, gà đồi Ba Vì được tiêu thụ qua các chuỗi siêu thị lớn và cửa hàng thực phẩm an toàn.

Ngoài xuất bán gà lông, HTX chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì còn chế biến ra sản phẩm gà ủ muối Ba Vì. "Để cho ra thành phẩm gà ủ muối Ba Vì, chúng tôi phải tuân thủ quy trình chế biến, đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Gà được làm sạch, ướp muối với các gia vị tự nhiên như lá chanh, sả, và nghệ, sau đó chế biến theo kỹ thuật đặc biệt để giữ được độ dai, ngọt tự nhiên của thịt", ông Tài chia sẻ.

Hiện nay, sản phẩm gà ủ muối Ba Vì Hiện đã trở thành sản phẩm OCOP 3 sao và được tiêu thụ rộng rãi qua các chuỗi siêu thị và kênh thương mại điện tử. Giá bán dao động từ 250.000 – 350.000 đồng/con.