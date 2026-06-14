Chủ đề nóng

Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
World cup 2026
Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 14/06/2026 12:35 GMT+7

Giữ "hồn" chữ cổ của người Dao đỏ giữa non ngàn Việt Bắc

+ aA -
Chiến Hoàng Chủ nhật, ngày 14/06/2026 12:35 GMT+7
Dù đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, chữ Nôm Dao tại Thái Nguyên vẫn đang đứng trước nguy cơ mai một khi số người biết chữ và thường xuyên sử dụng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Trước thực trạng đó, việc mở các lớp học truyền dạy chữ Nôm Dao tại xã Chợ Đồn trở thành những đốm lửa hồi sinh nét độc đáo của đồng bào Dao đỏ nơi đây.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chữ Nôm Dao trước nguy cơ mai một

Chữ Nôm Dao tại xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên không đơn thuần là những ký tự vô tri, mà là báu vật tinh thần, là "sợi dây" kết nối linh thiêng giữa các thế hệ người Dao. Hệ thống chữ viết này vốn là các ký tự chữ Hán phồn thể được bản địa hóa, "Dao hóa" cách phát âm để ghi lại tiếng Dao văn chương. Bản sắc, lịch sử, tri thức bản địa và các nghi lễ tín ngưỡng của tộc người này đều được lưu dấu qua những trang sách cổ.

Hình ảnh truyền dạy chữ Nôm Dao tại thôn Bản Cuôn 2, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Từ bao đời nay, chữ Nôm Dao gắn liền với các bài cúng, thuật xem ngày lành tháng tốt, ghi chép gia phả và đặc biệt là nghi lễ cấp sắc – một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của người đàn ông Dao. Thế nhưng, dòng chảy của thời gian và sự chiếm ưu thế của tiếng phổ thông đang khiến di sản này dần vắng bóng trong đời sống thường nhật.

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay, số người có khả năng đọc thông, viết thạo loại chữ này tại xã Chợ Đồn còn rất ít, và người sử dụng chủ yếu là các thầy cúng lớn tuổi trong bản. Tại thôn Bản Cuôn 2 (xã Chợ Đồn) – nơi có tới 74/78 hộ là đồng bào Dao đỏ, cũng chỉ còn khoảng 9 đến 10 người am hiểu phong tục và biết chữ Nôm Dao.

Lớp truyền dạy chữ Nôm Dao tại thôn Bản Cuôn 2, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên học viên có độ tuổi khá đa dạng và luôn được chỉ bảo tận tình. Ảnh: Chiến Hoàng

Học để hiểu về cội nguồn dân tộc mình

Thực tế, phong trào học chữ Nôm Dao tại xã Chợ Đồn đã có từ trước, thông qua nỗ lực của các bậc cao niên ở thôn Bản Cuôn 2, nhưng do tự phát, thiếu nguồn lực nên chưa được duy trì thường xuyên, liên tục. Sự vào cuộc, hỗ trợ của chính quyền xã và ngành văn hóa lúc này sẽ là điểm tựa vững chắc để các lớp học được tổ chức bài bản, linh hoạt và phù hợp với thời gian sinh hoạt của người dân.

Ông Triệu Tài Văn - Trường thôn Bản Cuôn 2, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên khi chia sẻ về lớp truyền dạy chữ Nôm Dao tại thôn. Ảnh: Chiến Hoàng

Ông Triệu Tài Văn - Trưởng thôn Bản Cuôn 2, xã Chợ Đồn cho biết, tại lớp truyền dạy, học viên được tiếp cận với những chữ viết cơ bản nhất thông qua các cuốn sách cổ có chức năng tương tự như "Tam tự kinh" của Nho giáo, như cuốn “Nhân chi sơ”, “Đại sơ khái”, hay “Tứ thông sư”...

Ông Hoàng Thông Văn, người dân thôn Bản Cuôn 2, xã Chợ Đồn chia sẻ về lý do theo học chữ Nôm Dao. Ảnh: Chiến Hoàng

Từng được tham gia lớp truyền dạy chữ Nôm Dao, ông Hoàng Thông Văn, một người dân thôn Bản Cuôn 2, xã Chợ Đồn chia sẻ, mặc dù lớn tuổi rồi nhưng tôi cũng rất muốn học và đã quyết định theo học chữ Nôm Dao để đọc được những sách cổ người Dao và cũng là để sau này dạy lại cho con cháu.

TS. Phan Mạnh Dương (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) khi nói về việc bảo tồn chữ Nôm Dao tại xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Chiến Hoàng

Theo TS. Phan Mạnh Dương (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), việc đào tạo đội ngũ kế cận chính là yếu tố quyết định sự mất - còn của chữ Nôm Dao. Những lớp tập huấn tại xã Chợ Đồn không chỉ trang bị kiến thức, mà quan trọng hơn là khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ người Dao ở xã Chợ Đồn cùng các vùng lân cận có ý thức chung tay gìn giữ tiếng nói và chữ viết của cha ông.

Hành trình gìn giữ chữ Nôm Dao vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự đồng lòng của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và niềm mong mỏi của chính người dân, những trang sách cổ của người Dao đỏ tại Chợ Đồn chắc chắn sẽ tiếp tục được lưu truyền, tỏa sáng trong bức tranh văn hóa đa sắc màu của tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền - chồng của giọng ca cải lương tài danh Thanh Kim Huệ vừa công bố bức thư tay của danh ca Hương Lan gửi vợ mình năm 1979.

Ca sĩ Siu Black thông báo khẩn

Văn hóa - Giải trí
Ca sĩ Siu Black thông báo khẩn

Đôi bạn mỹ nhân cùng tuổi là NSND, NSƯT giữ ghế Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM

Văn hóa - Giải trí
Đôi bạn mỹ nhân cùng tuổi là NSND, NSƯT giữ ghế Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM

Ông xã âm thầm tháp tùng Hồ Quỳnh Hương tập luyện, nhạc sĩ Đức Huy U80 vẫn đầy năng lượng

Văn hóa - Giải trí
Ông xã âm thầm tháp tùng Hồ Quỳnh Hương tập luyện, nhạc sĩ Đức Huy U80 vẫn đầy năng lượng

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khoe vẻ quyến rũ bên chồng ở tuổi ngoài 60

Văn hóa - Giải trí
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khoe vẻ quyến rũ bên chồng ở tuổi ngoài 60

Đọc thêm

El Niño, diễn biến mới nhất, Việt Nam đối mặt với kịch bản thiên tai, khí hậu nào?
Nhà nông

El Niño, diễn biến mới nhất, Việt Nam đối mặt với kịch bản thiên tai, khí hậu nào?

Nhà nông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa thông tin về hiện tượng El Niño và khả năng xảy ra El Niño rất mạnh trong năm 2026. Theo đó, nếu El Niño phát triển, đạt cường độ rất mạnh, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, số đợt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt trên diện rộng, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trong các tháng cuối năm 2026 và đầu 2027.

Phó chủ tịch xã ở Nghệ An bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ
Thời sự

Phó chủ tịch xã ở Nghệ An bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ

Thời sự

Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An đã bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hiện, địa phương đã đình chỉ chức vụ, công tác của Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lâm.

Brazil lập kỷ lục bất bại 88 năm ở trận ra quân World Cup
Thể thao

Brazil lập kỷ lục bất bại 88 năm ở trận ra quân World Cup

Thể thao

Với trận hoà 1-1 trước Morocco tại lượt trận mở màn bảng C World Cup 2026, ĐT Brazil vẫn đang bất bại ở 23 trận mở màn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Nhiều thẻ vàng “nghiêng' về một bên?
Thể thao

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Nhiều thẻ vàng “nghiêng" về một bên?

Thể thao

Đức vs Curacao là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 và “Cỗ xe tăng” có thể khiến đối phương phải nhận nhiều thẻ vàng.

Chủ phương tiện xe bán tải tự ý gắn “nhà di động”, có bị xử phạt không?
Bạn đọc

Chủ phương tiện xe bán tải tự ý gắn “nhà di động”, có bị xử phạt không?

Bạn đọc

Theo quy định, phương tiện khi tham gia giao thông phải bảo đảm kích thước và tải trọng nằm trong giới hạn cho phép. Trường hợp kích thước hoặc tải trọng vượt quá giới hạn theo quy định thì chủ phương tiện phải thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Ukraine ngày càng nợ ngập đầu: Cái giá đắt đỏ của cuộc chiến với Nga
Thế giới

Ukraine ngày càng nợ ngập đầu: Cái giá đắt đỏ của cuộc chiến với Nga

Thế giới

Tổng nợ công của Ukraine, bao gồm cả nợ trong nước và nợ nước ngoài, đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2022, từ 97,96 tỷ USD lên 208,97 tỷ USD, tức tăng thêm khoảng 111,01 tỷ USD.

Vì sao Nhã Phương vội trở lại showbiz sau khi sinh con thứ ba?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao Nhã Phương vội trở lại showbiz sau khi sinh con thứ ba?

Văn hóa - Giải trí

Chỉ vài tuần sau khi hạ sinh nhóc tỳ thứ ba, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trước công chúng với diện mạo rạng rỡ và lịch trình bận rộn.

Bi kịch '5 người con từ mặt' Brad Pitt
Văn hóa - Giải trí

Bi kịch "5 người con từ mặt" Brad Pitt

Văn hóa - Giải trí

Gia đình Brad Pitt tan vỡ với các con từ bỏ họ của cha, phản ánh đổ vỡ sâu sắc sau gần một thập kỷ tranh chấp và cố gắng hàn gắn.

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo về phạt góc?
Thể thao

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): Đại diện châu Âu áp đảo về phạt góc?

Thể thao

Đức vs Curacao là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 và “Cỗ xe tăng” có thể vượt trội về chỉ số phạt góc.

Loại thịt cung cấp selen dồi dào, hỗ trợ miễn dịch, tốt tim, chắc xương, làm món này cực kỳ ngon miệng
Gia đình

Loại thịt cung cấp selen dồi dào, hỗ trợ miễn dịch, tốt tim, chắc xương, làm món này cực kỳ ngon miệng

Gia đình

Loại thịt này giàu protein, selen nhưng ít chất béo, giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ duy trì khối cơ. Bạn đừng bỏ lỡ trong mùa hè này nhé!

Nghệ An ra 'lệnh' rà soát nhà ở xã hội sau phản ánh thu tiền giữ chỗ
Nhà đất

Nghệ An ra "lệnh" rà soát nhà ở xã hội sau phản ánh thu tiền giữ chỗ

Nhà đất

Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn mở bán, tiếp nhận hồ sơ. Trước nguy cơ phát sinh tranh chấp và trục lợi chính sách, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm.

Hà Nội cải tạo Hồ Tây: Mở rộng đường ven hồ nhưng không lấn vào khu dân cư
Nhà đất

Hà Nội cải tạo Hồ Tây: Mở rộng đường ven hồ nhưng không lấn vào khu dân cư

Nhà đất

Hà Nội vừa đề xuất dự án hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo, chỉnh trang khu vực Hồ Tây theo hình thức PPP (BT), mở rộng hạ tầng ven hồ nhưng khẳng định không lấn vào khu dân cư hiện hữu, bảo đảm cảnh quan và quy hoạch tổng thể.

Triệt phá đường dây buôn bán và vận chuyển thuốc nổ liên tỉnh, thu giữ 239 kg
Thời sự

Triệt phá đường dây buôn bán và vận chuyển thuốc nổ liên tỉnh, thu giữ 239 kg

Thời sự

Tổng số thuốc nổ mà lực lượng Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Biên phòng Quảng Ngãi, đã thu giữ trong quá trình triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển liên tỉnh khoảng 239kg.

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): “Mưa gôn” ngay trong hiệp 1?
Thể thao

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): “Mưa gôn” ngay trong hiệp 1?

Thể thao

Đức vs Curacao là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 và đại diện châu Âu đủ sức dẫn trước với cách biệt lớn ngay trong hiệp 1.

Quảng Ngãi sẽ thực thi biện pháp “rắn” những trường hợp chây ì để GPMB 3 dự án 2.800 tỷ
Kinh tế

Quảng Ngãi sẽ thực thi biện pháp “rắn” những trường hợp chây ì để GPMB 3 dự án 2.800 tỷ

Kinh tế

Những trường hợp đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và vận động, giải thích nhiều lần nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, Quảng Ngãi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, nhằm đảm bảo tiến độ thi công của 3 dự án.

Ba người dân ở xã Bà Điểm bàn giao 4 động vật gồm kỳ đà vân, rồng Nam Mỹ cho công an
Chuyển động Sài Gòn

Ba người dân ở xã Bà Điểm bàn giao 4 động vật gồm kỳ đà vân, rồng Nam Mỹ cho công an

Chuyển động Sài Gòn

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận 4 cá thể động vật hoang dã do Công an xã Bà Điểm, TP.HCM lập hồ sơ bàn giao để đưa về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc, thả về tự nhiên.

World Cup 2026: ĐT Anh hoảng loạn vì vụ trộm, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm
Thể thao

World Cup 2026: ĐT Anh hoảng loạn vì vụ trộm, cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm

Thể thao

ĐT Anh cuối cùng cũng có thể gác lại nỗi lo về vụ mất cắp trang thiết bị trước thềm World Cup 2026, khi phần lớn số đồ bị lấy trộm đã được lực lượng chức năng thu hồi.

Những khoản tiền thưởng nào sẽ tăng khi lương cơ sở tăng từ 1/7 tới đây?
Xã hội

Những khoản tiền thưởng nào sẽ tăng khi lương cơ sở tăng từ 1/7 tới đây?

Xã hội

Chỉ còn hai tuần nữa, quy định tăng lương cơ sở sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, đợt điều chỉnh này không chỉ giúp thu nhập hàng tháng của người lao động tăng lên, mà kéo theo hàng loạt khoản tiền thưởng mang tính chất "cột mốc" cũng sẽ đồng loạt tăng theo.

Hà Nội: Công bố phương án bồi thường, tái định cư dự án Vành đai 3,5 qua Thanh Trì
Thời sự

Hà Nội: Công bố phương án bồi thường, tái định cư dự án Vành đai 3,5 qua Thanh Trì

Thời sự

Dự án đường Vành đai 3,5 qua xã Thanh Trì dự kiến thu hồi khoảng 48ha đất, ảnh hưởng hơn 2.200 thửa đất và khoảng 600 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư.

Bắt giữ gần 20 đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
Pháp luật

Bắt giữ gần 20 đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Pháp luật

Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): “Cỗ xe tăng” đại thắng?
Thể thao

Đức vs Curacao (0h00 ngày 15/6, bảng E World Cup 2026): “Cỗ xe tăng” đại thắng?

Thể thao

Đức vs Curacao là cuộc so tài thuộc lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2026 và đại diện châu Âu đủ sức giành chiến thắng đậm.

'Tổng thống Ba Lan đưa ra tối hậu thư cho ông Zelensky
Thế giới

"Tổng thống Ba Lan đưa ra tối hậu thư cho ông Zelensky

Thế giới

Theo tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Ukraine Zelensky về việc tước bỏ Huân chương Đại bàng Trắng của ông.

Con gái thứ hai của MC Quyền Linh khoe nhan sắc rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp
Văn hóa - Giải trí

Con gái thứ hai của MC Quyền Linh khoe nhan sắc rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp

Văn hóa - Giải trí

Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc) - con gái MC Quyền Linh khoe vẻ ngoài rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp tại trường phổ thông quốc tế.

Tin sáng (14/6): Chốt hạ thương vụ tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90
Thể thao

Tin sáng (14/6): Chốt hạ thương vụ tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90

Thể thao

Lee Williams 1m90 chính thức thuộc biên chế của CLB Công an TP.HCM; Gary Neville chỉ trích VAR rất gay gắt; CĐV Morocco dùng “nghệ thuật hắc ám” để đàn áp tinh thần cầu thủ Brazil.

Gác lại giấc mơ mua nhà: Đã đến lúc TP.HCM coi nhà cho thuê là hạ tầng đô thị
Chuyển động Sài Gòn

Gác lại giấc mơ mua nhà: Đã đến lúc TP.HCM coi nhà cho thuê là hạ tầng đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Giá nhà bỏ xa thu nhập, làn sóng dịch chuyển từ tư duy "sở hữu" sang "cư trú" tại siêu đô thị 14 triệu dân đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhà ở cho thuê không còn là giải pháp tạm thời, mà là một mạch máu hạ tầng bắt buộc để giữ chân người lao động.

Arda Guler: Số 10 cổ điển tại World Cup 2026
Thể thao

Arda Guler: Số 10 cổ điển tại World Cup 2026

Thể thao

Khi World Cup 2026 bắt đầu hành trình tìm kiếm những ngôi sao mới cho bóng đá thế giới, Arda Guler xuất hiện như một trong những cái tên được chờ đợi nhất. Không đơn thuần là niềm hy vọng lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ sau 24 năm vắng bóng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền vệ 21 tuổi còn được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ kế tiếp của bóng đá thế giới – thế hệ sẽ bước ra từ cái bóng của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar để viết nên chương mới cho môn thể thao vua.

Ung Chính vì sao tha mạng cho 1 đạo sĩ vào cung cắt tóc cho mình?
Đông Tây - Kim Cổ

Ung Chính vì sao tha mạng cho 1 đạo sĩ vào cung cắt tóc cho mình?

Đông Tây - Kim Cổ

7 thợ cắt tóc vào cung thì 6 người bị Ung Chính xử tử. Người duy nhất giữ được mạng là một đạo sĩ biết sử dụng phương thuốc đặc biệt do Hoa Đà sáng chế ra.

Máy bay không người lái UAV: 'Chìa khóa' mở ra không gian phát triển mới cho đô thị thông minh Đà Nẵng
Khoa học Công nghệ

Máy bay không người lái UAV: "Chìa khóa" mở ra không gian phát triển mới cho đô thị thông minh Đà Nẵng

Khoa học Công nghệ

Trong bối cảnh công nghệ bay không người lái (UAV - drone) đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, nhiều chuyên gia nhận định đây không chỉ là một thiết bị hỗ trợ mà còn là nền tảng mở ra những phương thức quản lý đô thị hoàn toàn mới.

Thương nhân ở Phú Thọ buôn lậu số cau khô trị giá 42 tỷ đồng sang Trung Quốc
Pháp luật

Thương nhân ở Phú Thọ buôn lậu số cau khô trị giá 42 tỷ đồng sang Trung Quốc

Pháp luật

Sau khi thỏa thuận với người mua bên Trung Quốc, thương nhân quê Phú Thọ đã tổ chức buôn lậu trót lọt số cau khô trị giá hơn 42 tỷ đồng và khi đang tiếp tục chuyển trái phép hơn 18 tấn hàng qua biên giới thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chân dung con trai NSƯT Võ Hoài Nam đang gây sốt VTV
Văn hóa - Giải trí

Chân dung con trai NSƯT Võ Hoài Nam đang gây sốt VTV

Văn hóa - Giải trí

Võ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam, thu hút sự chú ý với vai Cương trong "Phía bên kia thành phố". Anh chàng 26 tuổi khiến khán giả yêu thích nhờ diễn xuất tự nhiên và phong cách cuốn hút.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

Giá vàng hôm nay (13/6): Tiếp đà tăng mạnh

2

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

Giá vàng hôm nay (14/6): Bật tăng mạnh mẽ

3

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

Brazil vs Morocco (5h00 ngày 14/6): Đại diện Nam Mỹ vượt trội về phạt góc?

4

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Điền lần đầu công bố bức thư tay danh ca Hương Lan gửi Thanh Kim Huệ 47 năm về trước

5

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng

Mỹ vs Paraguay (8h ngày 13/6, bảng D World Cup 2026): Chủ nhà không dễ thắng