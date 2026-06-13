Giữ vững trận địa lòng dân ở nông thôn trong kỷ nguyên số (Bài 1)

Giữa tháng 7/2025, việc cơ quan chức năng khởi tố đối tượng Phạm Viết Công tại Hà Tĩnh theo Điều 331 Bộ luật Hình sự đã cho thấy một dạng thức kích động mới ở nông thôn hiện nay. Từ sự chưa đồng thuận của một số hộ dân liên quan đến đền bù khi bị thu hồi đất làm cao tốc Bắc - Nam, đối tượng này đứng đơn thay họ khiếu nại, đăng tải thông tin xuyên tạc, bóp méo hoạt động của chính quyền, dẫn dắt dư luận theo hướng phản ứng tiêu cực.

Vụ việc ấy không phải là trường hợp cá biệt.

Trên không gian mạng hôm nay, làng quê Việt Nam đang trở thành một mục tiêu lung lạc tư tưởng của các thế lực thù địch. Các đòn tấn công không còn mang dáng dấp cực đoan hay khẩu hiệu chính trị công khai như trước, mà được dân sự hóa, núp dưới vỏ bọc “hỗ trợ pháp lý”, “bảo vệ dân oan” hay “thiện nguyện cộng đồng”. Chúng len lỏi qua những vấn đề đời sống cụ thể để từng bước dẫn dắt cảm xúc, thao túng nhận thức và khoét sâu tâm lý bất mãn trong một bộ phận người dân.



Người dân nông thôn, đặc biệt là người cao tuổi, dễ trở thành mục tiêu thao túng thông tin của các thế lực thù địch do thiếu kỹ năng số. (Trong ảnh: Hai người phụ nữ ở xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên làm quen với điện thoại thông minh. Nguồn: TTXVN).

Đối với người nông dân, đất đai không đơn thuần chỉ là tư liệu sản xuất, mà còn là tài sản tích lũy lớn nhất của cả gia đình, là “cần câu cơm” và là chỗ dựa tâm lý của nhiều thế hệ. Những biến động liên quan đến ruộng đất, giá bán nông sản hay mô hình sản xuất thay đổi thường tác động trực tiếp đến niềm tin của họ vào xã hội. Đây cũng chính là một trong những lý do Nghị quyết 19-NQ/TW đặt người nông dân vào vị trí chủ thể, trung tâm của phát triển, bởi mọi biến động về sinh kế ở nông thôn đều tác động trực tiếp đến lòng dân ở cơ sở.

Để hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta là tiến trình không thể đảo ngược. Việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, công trình trọng điểm là những yêu cầu khách quan. Nhưng đi kèm với đó là giá trị đất tăng cao sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng. Nếu chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư của nhà nước, hoặc khâu phân phối lợi ích thiếu minh bạch, thì cảm giác thiệt thòi của người chịu ảnh hưởng rất dễ tích tụ thành bức xúc.

Đây chính là điểm nhạy cảm mà các thế lực chống phá thường tìm cách khoét sâu. Từ một vụ việc khiếu kiện đất đai mang tính dân sự, chúng mở các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội để đánh tráo bản chất vấn đề. Luận điệu quen thuộc là quy chụp chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là “nguồn gốc bất công”, từ đó kích động đòi “tư nhân hóa sở hữu đất đai”, từng bước lái tâm lý bức xúc kinh tế sang hướng đối kháng chính trị.

Không chỉ đất đai, những khó khăn trong tiêu thụ nông sản cũng bị lợi dụng. Mỗi khi xã hội xuất hiện tình trạng ùn ứ nông sản ở cửa khẩu Tân Thanh, hay các chiến dịch “giải cứu nông sản” do được mùa mất giá, mạng xã hội lập tức xuất hiện các video ngắn được cắt ghép gợi cảm xúc tiêu cực như người nông dân đổ bỏ nông sản bên đường, bất lực nhìn thành quả lao động bị hư hỏng. Hình ảnh ấy được cố ý đặt cạnh sự giàu có của đô thị hay các phiên đấu giá đất “trăm triệu đồng mỗi mét vuông”. Sự tương phản ấy thường được thuật toán mạng xã hội khuếch đại, ưu tiên phân phối, gieo vào tâm lý người xem cảm giác người làm ra lương thực, thực phẩm nuôi xã hội nhưng bị bỏ lại phía sau.

Từ nền tâm lý đó, các luận điệu chống phá tiếp tục được lồng ghép tinh vi. Chúng quy chụp rằng thành quả tăng trưởng chỉ thuộc về doanh nghiệp lớn, rằng chuyển đổi xanh và truy xuất nguồn gốc hay mã số vùng trồng là “rào cản công nghệ” nhằm loại bỏ nông dân nhỏ khỏi cuộc chơi, rằng chính sách phát triển hiện nay chỉ phục vụ lợi ích nhóm… Khi cảm giác bất an ám ảnh kéo dài, cộng hưởng với dòng thông tin tiêu cực trên mạng xã hội, làm hao mòn niềm tin người dân, gây hoài nghi đối với tính công bằng của hệ thống.



Nếu sinh kế là điểm chạm nguy hiểm để thao túng tâm lý người dân, thì độ trễ trong vận hành bộ máy cơ sở lại là những khe hở để các thế lực thù địch khoét sâu với mục đích gây khủng hoảng niềm tin ở cơ sở.

Chủ trương tinh gọn hệ thống chính trị, sắp xếp lại bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cấp xã trong 2 năm qua là nội dung quan trọng của đột phá về thể chế - một trong “ba đột phá chiến lược” nhằm nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này cũng tạo ra những độ trễ nhất định ở cơ sở như dữ liệu hành chính chưa đồng bộ, hồ sơ tồn đọng hoặc tâm lý e dè trách nhiệm của một bộ phận cán bộ trong giai đoạn sắp xếp tổ chức... Đây là những vấn đề kỹ thuật có thể khắc phục trong thời gian cụ thể. Nhưng các đối tượng chống phá lập tức chộp lấy, “vũ khí hóa” chúng để xuyên tạc bản chất chủ trương của Đảng.

Chỉ cần một video quay cảnh nhiều người dân sốt ruột chờ đợi tại bộ phận “một cửa”, một bài đăng than phiền việc chậm cấp giấy tờ đất đai, một trường hợp giải quyết thủ tục chưa thỏa đáng…, những kẻ cực đoan sẽ nhanh chóng cắt ghép, giật tít và dẫn dắt dư luận bằng luận điệu “cải cách chỉ làm khổ dân”, “bộ máy ngày càng xa dân” hay “tưởng 4.0 mà không khác gì 0.4”. Nguy hiểm hơn, từ vài điểm nghẽn cục bộ đó, chúng từng bước quy chụp, nâng lên thành “khủng hoảng niềm tin hệ thống”. Đây là thủ đoạn chính trị hóa các vấn đề dân sự mà các thế lực thù địch thường sử dụng hiện nay.

Từ công cụ kết nối, điện thoại thông minh sẽ là chìa khóa giúp nông dân vào kỷ nguyên số. Ảnh: Cán bộ Hội Nông dân giúp hội viên cài đặt App “Nông dân Việt Nam”. (Nguồn: HND Nghệ An).



Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể - trong đó có Hội Nông dân - cũng trở thành mục tiêu tấn công, hạ uy tín. Các đoàn thể chính trị – xã hội, bên cạnh thực hiện chức năng đại diện các giai tầng và thành viên của hệ thống chính trị, còn có vai trò như một “màng lọc” phòng vệ tư tưởng và trung hòa nhanh thông tin độc hại ở cơ sở. Vì thế, các thế lực chống phá thường dùng chiến thuật “đánh sập uy tín từ bên trong”. Chúng lợi dụng tâm lý lo lắng về vị trí sau sắp xếp tổ chức, những sai phạm hoặc những phát ngôn thiếu chuẩn mực của một vài cán bộ để quy chụp thành “sự suy thoái của tổ chức”.

Khi xuất hiện vụ việc như một cán bộ đoàn thể cơ sở bị bắt vì phạm pháp, thay vì nhìn nhận trên góc độ siết chặt kỷ luật, làm trong sạch bộ máy, các đối tượng chống phá lập tức dán nhãn tập thể. Sai phạm cá nhân bị thổi phồng thành “bản chất của hệ thống”. Từ đó, chúng gieo vào đầu người dân tư duy lệch lạc rằng các tổ chức đoàn thể chỉ “hình thức”, “xa dân” và “không còn đại diện cho quyền lợi của hội viên”. Mục tiêu cuối cùng của chúng không đơn thuần là bôi nhọ một tổ chức cụ thể, mà là phá vỡ cầu nối niềm tin giữa Đảng với quần chúng ngay từ cơ sở.

Khi những khoảng trống nhận thức xuất hiện, các hội nhóm tự phát núp bóng hỗ trợ dân sinh, những kẻ chống phá sẽ tìm cách chen vào thay thế. Đây là thủ đoạn phi chính trị hóa quần chúng, từng bước làm xói mòn niềm tin và cô lập người dân khỏi các tổ chức chính trị xã hội. Một tin giả được truyền đi đúng thời điểm có thể nhanh chóng biến bức xúc cục bộ thành điểm nóng phức tạp.



Một trong những biến đổi sâu sắc nhất ở nông thôn Việt Nam hiện nay là sự dịch chuyển từ không gian làng xã truyền thống sang không gian số. Điện thoại thông minh và Internet đã mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất hiện đại cho nông dân, nhưng tốc độ phổ cập công nghệ đang vượt nhanh hơn năng lực tự vệ thông tin của người dân nông thôn. Nhiều làng quê hôm nay trở thành những “vùng lõm số” không phải vì thiếu kết nối Internet, mà vì thiếu khả năng nhận diện và đề kháng trước các chiến dịch thao túng nhận thức trên không gian mạng, nhất là người già, phụ nữ và trẻ em - những nhóm dễ bị lừa đảo công nghệ cao và thao túng tâm lý qua mạng.

Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới lại vận hành chủ yếu theo logic thương mại của thuật toán. Những nội dung gây sốc, kích động cảm xúc hoặc tạo tranh cãi thường được ưu tiên phân phối để giữ người dùng ở lại nền tảng lâu hơn. Chỉ cần một lần vào xem hoặc nhấn nút biểu cảm với những tin đồn thất thiệt hoặc nội dung chống đối được ngụy trang, người dùng liên tục nhận được những gợi ý xem thêm tin tương tự, không nhận ra mình đang bị dẫn dắt nhận thức.

Môi trường số không chỉ có ánh sáng mà còn tiềm ẩn những góc khuất bủa vây. Giữ an toàn cho tài chính của từng gia đình cũng chính là giữ vững trận địa lòng dân trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Niềm vui của cụ bà L.T.L khi được Công an và ngân hàng kịp thời bảo vệ tài sản trước kẻ mạo danh cảnh sát điều tra. Nguồn ảnh: Công an xã Hoàn Lão, Quảng Trị).

Năm 2024, Công an tỉnh Thái Bình vạch trần giao diện các trang mạng xã hội bủa vây, lừa bán giống lúa giả VST-899. Với thủ đoạn chạy quảng cáo tinh vi này, các đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 23.000 đơn hàng, chiếm đoạt của nông dân khắp cả nước số tiền 7,8 tỷ đồng trước khi bị triệt phá. Ảnh: CACC.

Lợi dụng cơ chế đó, các thế lực chống phá đã chuyển mạnh từ tuyên truyền chính trị cực đoan sang thao túng cảm xúc xã hội. Thông tin sai lệch được tung ra dồn dập nhằm khuếch đại tâm lý bất an, từng bước gieo rắc hoài nghi đối với tính công bằng của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng. Các chủ trương chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp cũng bị bóp méo bản chất. Lợi dụng những khó khăn bước đầu trong triển khai định danh điện tử, mã số vùng trồng hay tiêu chuẩn giảm phát thải, các đối tượng chống phá cố tình tạo tâm lý sợ công nghệ, xuyên tạc rằng nhà nước đang tạo thêm gánh nặng cho nông dân hoặc dọn đường cho các nhóm lợi ích. Mục đích sâu xa của chúng là níu người nông dân ở lại với phương thức sản xuất lạc hậu, làm suy giảm niềm tin vào các chiến lược phát triển dài hạn của đất nước.

Tuy nhiên, các chiến dịch thao túng nhận thức chỉ có thể phát huy tác dụng khi gặp những “khoảng trống” trong đời sống xã hội. Nếu người dân có sinh kế ổn định, có cơ hội phát triển và được tiếp cận thông tin minh bạch, luận điệu xuyên tạc khó phát huy tác hại lớn. Vì vậy, chủ động đấu tranh, phòng ngừa là cách tốt nhất. Tuy nhiên, các chiến dịch thao túng nhận thức chỉ có thể phát huy tác dụng khi gặp những “khoảng trống” trong đời sống xã hội. Nếu người dân có sinh kế ổn định, có cơ hội phát triển và được tiếp cận thông tin minh bạch, luận điệu xuyên tạc khó phát huy tác hại lớn. Vì vậy, chủ động đấu tranh, phòng ngừa là cách tốt nhất. Tuy nhiên, các chiến dịch thao túng nhận thức chỉ có thể phát huy tác dụng khi gặp những “khoảng trống” trong đời sống xã hội. Nếu người dân có sinh kế ổn định, có cơ hội phát triển và được tiếp cận thông tin minh bạch, luận điệu xuyên tạc khó phát huy tác hại lớn. Vì vậy, chủ động đấu tranh, phòng ngừa là cách tốt nhất.

Tuy nhiên, các chiến dịch thao túng nhận thức chỉ có thể phát huy tác dụng khi gặp những “khoảng trống” trong đời sống xã hội. Nếu người dân có sinh kế ổn định, có cơ hội phát triển và được tiếp cận thông tin minh bạch, luận điệu xuyên tạc khó phát huy tác hại lớn. Vì vậy, chủ động đấu tranh, phòng ngừa là cách tốt nhất.

Như vậy, giữ vững trận địa lòng dân trong kỷ nguyên số phải bắt đầu từ cơ sở, phải nâng cao năng lực tự vệ của người dân nông thôn cũng như thành thị trước môi trường số, củng cố niềm tin bằng hiệu quả quản trị thực chất, xây dựng hệ sinh thái truyền thông tích cực và đủ mạnh trên không gian mạng.

Đó không chỉ là yêu cầu của công tác tư tưởng, mà còn là điều kiện quan trọng để bảo đảm ổn định chính trị - xã hội trong thời đại số.

