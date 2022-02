Giữa chiến sự Nga- Ukraine: Đồng nhân dân tệ Trung Quốc có thành nơi trú ẩn an toàn?

Các đánh giá đầu tiên tiên cho thấy, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đang nổi bật với khả năng phục hồi cao, trong khi thị trường toàn cầu quay cuồng trước cuộc tấn công của Nga nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Tín hiệu rõ ràng nhất là trong khi các thị trường chứng khoán lớn lao dốc và các đồng tiền từ đồng euro đến đồng won của Hàn Quốc giảm giá, thì đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc vẫn dao động gần mức cao nhất trong 4 năm qua, dù sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh phi quân sự hóa Ukraine.

"Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã được giao dịch như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn trong cuộc khủng hoảng Ukraine", Khoon Goh, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu châu Á tại Tập đoàn Ngân hàng Australia & New Zealand ở Singapore cho biết trong một tuyên bố.

Về dài hạn, Nga có thể tăng tỷ lệ nắm giữ nhân dân tệ do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: @AFP.

"Triển vọng nới lỏng hơn nữa sẽ cho thấy mức tăng trưởng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc được phục hồi, do đó giữ cho cổ phiếu Trung Quốc có khả năng phục hồi ngay cả khi cổ phiếu của Mỹ đã bị bán tháo".

Thực tế, mối tương quan của đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc với sự biến động toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm qua và vào đầu tuần này, mọi thứ vẫn giữ vị thế vững chắc như vậy, về cơ bản nói đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc là đồng trú ẩn an toàn cũng một phần là do các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nỗ lực tung ra sớm chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, trái phiếu chủ quyền của quốc gia tỷ dân này thu hút dòng vốn kỷ lục 575,6 tỷ nhân dân tệ (91 tỷ USD) vào năm ngoái, và nó cũng có thể được coi là lựa chọn thay thế tiềm năng cho cho các kho bạc của Mỹ nếu được.

Một bản tin địa phương của Trung Quốc hôm 25/2 trích dẫn lời của các nhà phân tích nói rằng, chính sự biến động thấp và sức mua ổn định đã làm cho tài sản của đồng nhân dân tệ trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc gần đây có chút bất ổn, nhưng các nhà chức trách đã thể hiện quyết tâm rất lớn để ổn định nó kể từ cuối năm ngoái. Hưởng lợi từ sự chuẩn bị trước này, điều đó giúp đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc miễn nhiễm với sự lo lắng về rủi ro bên ngoài, và giá đồng tiền này sẽ tăng lên nhiều hơn nữa nếu theo tâm lý rủi ro của thị trường càng tăng mạnh.

Jonathan Cavenagh, chiến lược gia thị trường cấp cao của Informa Global Markets cho biết: "Sự phân hóa ngày càng tăng giữa chính sách tiền tệ của Trung Quốc và các ngân hàng trung ương lớn khác vốn đang tăng lên cũng sẽ gây áp lực lên tiền tệ".

Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc liệu có trở thành đồng tiền trú ẩn an toàn' giữa cơn bão lửa Nga- Ukraine. Ảnh: @AFP.

Theo Huang Yiping, giáo sư kinh tế Đại học Bắc Kinh và cựu thành viên ủy ban chính sách tiền tệ của PBOC khẳng định rằng: "Các nhà đầu tư có thể nghĩ rằng, tài sản bằng đồng nhân dân tệ bao gồm trái phiếu chính phủ Trung Quốc có thể có một số chức năng trú ẩn an toàn. Mặc dù, tất nhiên bạn không thể so sánh nó với đồng đô la Mỹ hay đồng Euro trong một sớm một chiều được".

Trong khi đó, Ngân hàng đầu tư China International Capital Corp (CICC) đã viết trong một lưu ý rằng, trong dài hạn, Nga có thể tăng nắm giữ đồng nhân dân tệ do lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như Mỹ. Hiện tại, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc chiếm 13,1% dự trữ ngoại hối của Nga vào năm 2021, so với 0,1% trong năm 2017. Tỷ lệ nắm giữ bằng đô la Mỹ của Nga giảm xuống 16,4% từ 46,3% do ngân hàng trung ương Nga đang dần thay đổi sách lược thay thế để đối đầu với các lệnh trừng phạt từ Mỹ, cũng như từ những căng thẳng giữa hai nước suốt thời gian qua.

Điển hình là vào tháng 6 năm ngoái, Nga cho biết họ sẽ chuyển tài sản bằng đô la Mỹ vào Quỹ Tài sản Quốc gia (NWF) và tăng lượng nắm giữ bằng đồng euro, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và vàng là chủ yếu. Còn ở hiện tại, các biện pháp trừng phạt của phương Tây và Mỹ có thể thúc đẩy Nga hướng tới một khối tiền tệ thay thế như đồng Nhân dân tệ, có khả năng thu lợi cho trái phiếu chính phủ Trung Quốc, Howe Chung Wan, người đứng đầu mảng tài chính châu Á toàn cầu cho biết trong một tuyên bố.