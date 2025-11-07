Giữa đêm tối mịt mù sau bão Kalmaegi, dân dựng “trạm sạc di động” trên vỉa hè

Đi tìm chỗ sạc điện thoại sau cơn bão



Tối 7/11, cơn bão Kalmaegi qua đi nhưng khiến nhiều khu vực tại phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam và nhiều địa phương phía Đông Gia Lai rơi vào tình trạng mất điện. Trong bối cảnh đó, một cảnh tượng đáng chú ý đã diễn ra trên các vỉa hè, khi người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm đến các điểm sạc điện nhờ từ những chiếc máy phát điện di động để kịp thời liên lạc với người thân.

Chưa bao giờ việc tìm một chiếc ổ cắm điện lại trở nên quan trọng như lúc này. Dưới ánh sáng mờ mịt của những chiếc đèn pin và máy phát điện nhỏ gọn, hàng chục người dân đã tấp nập tụ tập tại các điểm sạc điện dọc các con phố, nơi người ta có thể sạc lại điện thoại, laptop hay pin sạc dự phòng.

Một quán cà phê ken đặc người đến để cắm sạc pin. Ảnh: D.T

Anh Nguyễn Hà, một thanh niên, chia sẻ: “Do mất điện nên tụi em ra đây xạc nhờ máy nổ. Không khí ở đây khá vui, mọi người đều hiểu tình cảnh chung và giúp đỡ nhau”. Anh cũng cho biết, dù khó khăn nhưng mọi người đều cười nói vui vẻ, bởi trong tình huống khẩn cấp này, việc duy trì liên lạc với người thân là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, chị Võ An, một người dân khác, cho biết: “Bão qua rồi, nhưng người thân tôi vẫn lo lắng, không biết tình hình thế nào. Phải duy trì điện thoại để liên lạc với gia đình, cập nhật tình hình, để họ bớt lo lắng”.

Mất điện, mất sóng, mất kết nối

Tình trạng mất điện không chỉ ảnh hưởng đến việc sử dụng điện thoại di động, mà còn khiến sóng viễn thông bị gián đoạn, khiến việc liên lạc càng thêm khó khăn. Hàng nghìn người dân tại các khu vực bị mất điện đã phải đối mặt với nỗi lo lớn khi không thể cập nhật tình hình với người thân.

Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 13. Ảnh: D.T

Bà Nguyễn Yến ở TP Đà Nẵng – có con nhỏ sống tại Gia Lai – chia sẻ: “Tối qua điện thoại con tôi hết pin, mà sóng điện thoại cũng bị cắt, không thể liên lạc được với ai. Hôm nay gọi được cho con, biết nó ổn rất mừng”.

Cơn bão vừa qua không chỉ là thử thách về thời tiết, mà còn là dịp để cộng đồng thể hiện sự sẻ chia. Các điểm sạc điện, dù chỉ là những chiếc máy phát điện di động đặt tạm trên vỉa hè, đã trở thành “cứu cánh” cho nhiều người. Những người trẻ, dù chỉ mới quen biết nhau, đã cùng nhau chia sẻ những thiết bị sạc, giúp đỡ nhau kết nối với người thân, cho dù bão vẫn còn đang tàn phá bên ngoài.

Bạn trẻ Gia Lai chia sẻ thiết bị sạc với nhau. Ảnh: D.T

Trong tình cảnh thiếu thốn và bất tiện, chính sự đoàn kết và sẻ chia của cộng đồng đã trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp mọi người vượt qua khó khăn. Và dù trời tối om, người dân Gia Lai vẫn không bỏ cuộc trong việc giữ liên lạc với gia đình, bạn bè.

Ông Thái Minh Châu – Giám đốc Điện lực tỉnh Gia Lai – cho biết đang huy động lực lượng để khẩn trương khắc phục lại hệ thống điện do bị ảnh hưởng bởi bão số 13.

Theo ông Châu, do ảnh hưởng của bão, lưới điện cao và trung áp tại tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều thiệt hại, có hơn 679.000/976.000 khách hàng (69%) mất điện, riêng khu vực phía Đông tỉnh có 497.000 khách hàng (98%) bị ảnh hưởng.

Điện lực tỉnh đã huy động nhân lực tại chỗ với 400 người, điều thêm 60 người từ phía Tây tỉnh xuống hỗ trợ khắc phục. Ngoài ra, Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng đã tăng cường 250 nhân lực từ các tỉnh khác để phối hợp xử lý.

Theo thống kê, hiện Gia Lai có gần 1.000.000 người bị mất điện. Ảnh: D.T

Hiện 30/30 trạm 110kV đã được khắc phục và có điện trở lại. Dự kiến tối 7/11, cơ bản cấp điện lại cho phường Quy Nhơn và các xã trung tâm phía Đông tỉnh. Riêng các địa phương còn lại, ngành điện sẽ khôi phục dần, dự kiến trong ngày mai khoảng 80% hộ dân sẽ có điện trở lại.

Đến thời điểm này, Gia Lai ghi nhận thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng, 2 người chết, 199 nhà sập đổ, và 12.447 nhà tốc mái do bão Kalmaegi gây ra.