Giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine ác liệt, Trung Quốc chỉ ra "mối đe doạ lớn nhất thế giới"

Ông Triệu đính kèm một ảnh đồ hoạ thể hiện danh sách các nước từng bị Mỹ ném bom hoặc bị xâm chiếm sau Thế chiến 2, tính từ khoảng đầu những năm 1950 tới ngày nay. Danh sách có tên “Chuyến đi dân chủ vòng quanh thế giới”, bao gồm hơn 30 nước.

Twitter của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga đã chia sẻ danh sách này.

Hình ảnh so sánh tương quan lực lượng trên Twitterucủa ông Triệu Lập Kiên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự tôn trọng chủ quyền của tất cả các nước và kêu gọi tất cả các bên liên quan đến xung đột ngăn ngừa khủng hoảng trở nên mất kiểm soát.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ đã nói rằng các quan ngại an ninh của Nga là chính đáng. Theo phía Trung Quốc, an ninh của một nước không thể được bảo đảm bằng cách gây tổn hại cho an ninh của các nước khác, trong khi đó an ninh khu vực không thể đạt được bằng cách củng cố các liên minh.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga còn chỉ ra rằng trong số 248 cuộc xung đột vũ trang ở 153 khu vực trên thế giới từ năm 1945 đến 2001, có tới 201 cuộc là do Mỹ phát động, chiếm 81%, và cáo buộc Mỹ đổ dầu vào lửa ở Ukraine.

12/2020, Giám đốc cơ quan tình báo của Mỹ cũng đã gọi Trung Quốc là mối đe doạ lớn nhất với hoà bình thế giới.